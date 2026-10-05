 Vedeta de pe lista concurenților Survivor România 2027. Producția a fost dată peste cap. „Așa a vrut Dumnezeu”
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Vedeta de pe lista concurenților Survivor România 2027. Producția a fost dată peste cap. „Așa a vrut Dumnezeu”

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Antena 1 a început castingul pentru Survivor România 2027, însă planurile au fost date peste cap. Ella Vișan a anunțat că ar fi trebuit să fie pe lista concurenților, însă căzătura suferită pe munte.

Vedeta de pe lista concurenților de la Survivor România 2027
Vedeta de pe lista concurenților de la Survivor România 2027 Foto: Facebook/ Instagram

S-au semnat primele contracte pentru noul sezon din Survivor România, ce va fi difuzat în 2027. Dacă echipa emisiunii ar fi rezolvat deja cu lista concurenților ce vor pleca să se lupte pentru marele premiu în Republica Dominicană, lucrurile nu au mers conform planului.

Prima concurentă de pe lista Survivor România 2027

Ella Vișan a recunoscut faptul că ar fi trebuit să participe la „Survivor România 2027”, însă planurile au fost date peste cap. Declarația a venit în contextul în care fosta concurentă „Insula Iubirii” le-a povestit urmăritorilor ei despre căzătura suferită pe munte.

Deși se pregătea de plecarea în Republica Dominicană, influencerița s-a ales cu răni după ce a căzut în gol 100 de metri și s-a accidentat. Aceasta se afla pe Vârful Negoiu, moment în care a alunecat.

„Singurul aspect negativ, pe lângă toate juliturile, este faptul că trebuia să merg la «Survivor». Dar așa a vrut Dumnezeu. Poate la anul, cine știe? Am fost externată în această dimineață”, a dezvăluit pe rețelele de socializare Ella Vișan.

Influencerița s-a rănit în mai multe zone ale corpului

Pe lângă rănile vizibile din zona feței, aceasta s-a ales cu o unghie ruptă, dar și cu leziuni în zona coastelor. După ce a fost preluată de salvamontiști, ea a mers la spitalul din Sibiu, acolo unde a făcut mai multe investigații. Ella Vișan susține că este bine, însă momentan are dureri.

„Am fost preluată de salvamontiști de la cabană. A fost o experiență foarte interesantă. Am fost dusă la Spitalul de Urgență din Sibiu, unde mi s-au făcut mai multe analize. Sunt bine, mi-am aranjat puțin coastele, dar sunt ok. CT-ul a ieșit bine, doar că am câteva repercusiuni în momentul de față. Am avut o plagă deschisă și mai multe julituri. Mă doare tot corpul, dar sunt bine”, a mai spus influencerița urmăritorilor ei.

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