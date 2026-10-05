 „Sexul face bine la ten!” La 80 de ani, împliniți ieri, Susan Sarandon ne dezvăluie cum își menține ea vitalitatea
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„Sexul face bine la ten!” La 80 de ani, împliniți ieri, Susan Sarandon ne dezvăluie cum își menține ea vitalitatea

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Susan Sarandon a împlinit ieri 80 de ani, dar pare mai hotărâtă ca niciodată să demonstreze că vârsta nu trebuie să însemne renunțarea la feminitate, senzualitate sau... micile plăceri ale vieții.

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Foto: Profimedia

Actrița a devenit celebră în 1975, când a interpretat-o pe Janet Weiss în filmul „The Rocky Horror Picture Show”. Cinci decenii mai târziu, are în palmares peste 170 de filme și producții TV, un Oscar și o carieră pe care puține actrițe o pot egala. Însă cum de se menține atât de plină de energie?

Îndrăgita actriță ne dezvăluie secretele ei! „Dacă vrei să îmbătrânești frumos, nu fuma și râzi mult, fă mișcare în mod normal, mănâncă bine și ferește-te, pe cât posibil, de soare”, explica ea într-un interviu pentru „People”. Însă, când vine vorba despre aspectul ei întinerit, Susan Sarandon nu se sfiește să glumească în privința unei vieți intime plină de satidfacții. Astfel, întrebată despre rutina ei de îngrijire, actrița a răspuns cu umor: „Sexul! E bun pentru piele, nu-i așa?”

Declarația spune multe despre atitudinea ei: Sarandon își acceptă cu naturalețe vârsta și se se bucură în continuare de lucrurile care îi fac plăcere. Mai mult, a criticat în repetate rânduri obsesia de la Hollywood pentru intervențiile estetice și spune că frumusețea adevărată vine din interior. Actrița consideră că acceptarea propriului corp așa cum este el și faptul că îți pasă mai puțin de părerea celorlalți odată cu trecerea anilor pot contribui enorm la încrederea în sine.

Totuși, ea a recunoscut că a apelat, la un moment dat, la o intervenție discretă de liposucție facială în zona de sub ochi și sub bărbie. În schimb, spune că evită Botoxul, tocmai pentru a-și păstra expresivitatea feței atât de necesară meseriei de actriță. În ceea ce privește îngrijirea pielii, rutina ei este surprinzător de simplă: pe lângă activitatea din dormitor, ea folosește ulei pentru piele, cremă hidratantă și protecție solară. „Pentru mine, totul ține foarte mult de hidratare”, a explicat .

Cu alte cuvinte, intervenții estetice cu moderație, mult accent pe starea de bine atât la nivel profesional, cât și acasă, în propriul dormitor, unde nu trebuie să renunți la activitate plină de pasiune, în ciuda vârstei inaintate. Cam acesta este secretul vitalității starului de la Hollywood!

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