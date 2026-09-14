 Sexy la 53 de ani! Gwyneth Paltrow a apărut topless, după ce tocmai pozase... nud!
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Sexy la 53 de ani! Gwyneth Paltrow a apărut topless, după ce tocmai pozase... nud!

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Celebra actriță a făcut senzație pe rețelele sociale cu o apariție îndrăzneață. Inutil să mai spunem că filmulețul ei de pe TikTok a devenit viral!

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Foto: Profimedia

Actrița și fondatoarea brandului de lifestyle Goop a postat un videoclip în care prezintă mai multe piese din colecția sa de tricotaje GWYN, însă momentul care a devenit viral este cel în care apare topless, purtând doar o pereche de blugi albi. Imaginea este cenzurată cu o bară neagră, iar vedeta apare relaxată, mâncând un măr și glumind că a venit „vremea de pulovere”.

Postarea a apărut la doar câteva săptămâni după o altă campanie provocatoare. În luna iulie, Paltrow s-a filmat nud în duș pentru a promova un gel de duș unisex, în valoare de 38 de dolari. Ea a explicat că și-a dorit un produs cu un parfum cald și reconfortant, potrivit atât femeilor, cât și bărbaților. Dar a obținut și admirația celor care au privit-o!

Nu este prima dată când Gwyneth își folosește imaginea pentru promovarea brandului său. De-a lungul anilor, ea a pozat topless pe coperta revistei Goop, a realizat campanii în ținute nude și a mizat constant pe un stil de marketing care provoacă și stârnește conversații aprinse.

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Foto: TikTok

Recent, actrița a vorbit și despre celebrul ei produs „This Smells Like My Vagina” (n.r. Acesta miroase ca vaginul meu), lumânarea care s-a vândut imediat după lansarea sa din 2020. Gwyneth Paltrow a dezvăluit că numele lumânării a pornit dintr-o glumă făcută în timpul procesului de creare a parfumului, iar ideea s-a transformat ulterior într-unul dintre cele mai cunoscute produse ale companiei (înainte de a fi retras din vânzare pentru a nu eclipsa celelalte lansări ale brandului).

Oare la fel s-a întâmplat și cu puloverele? Gwyneth a trebuit să-și scoată puloverul de pe ea, ca să ajute să se vândă? Cert e că vedeta a făcut senzație pe internet, ceea ce echivalează cu cea mai bună reclamă de care poate beneficia un produs!

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