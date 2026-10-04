 Este pregătită Teo Trandafir să devină bunică? Ce răspuns a dat când a fost întrebată
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Este pregătită Teo Trandafir să devină bunică? Ce răspuns a dat când a fost întrebată

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Teo Trandafir are o relație extrem de apropiată cu fiica sa, Maia, care a crescut și s-a transformat într-o femeie în toată firea. Vedeta de televiziune a vorbit, în cadrul unui interviu, despre legătura pe care o are cu fiica sa, dar și despre posibilitatea de a deveni, la un moment dat, bunică și soacră mică.

Maia și Teo Trandafir.
Maia și Teo Trandafir. Foto: Arhiva Click!

Cunoscută pentru sinceritatea și stilul său direct, Teo Trandafir nu s-a ferit să răspundă atunci când a fost întrebată dacă s-a imaginat vreodată în aceste ipostaze. Vedeta spune însă că preferă să nu își facă scenarii despre lucruri care încă nu s-au întâmplat.

Este pregătită Teo Trandafir să devină bunică?

Pentru Teo Trandafir, Maia este una dintre cele mai importante persoane din viața sa. Vedeta se bucură de fiecare reușită a fiicei sale și este mândră de femeia în care aceasta a devenit. Întrebată dacă s-a văzut în rolul de bunică sau de soacră mică, Teo a explicat că sunt anumite etape ale vieții la care preferă să se gândească abia atunci când vor apărea.

„Sunt lucruri pe care să le gândești doar în momentul în care se întâmplă. Dacă ai foarte mult timp liber, te gândești la toate ipostazele în care ai putea să fii”, a răspuns Teo, pentru cancan.ro

Teo Trandafir, despre cea mai mare frică pe care a avut-o pentru Maia

Relația dintre Teo și Maia a fost construită de-a lungul anilor, iar vedeta a recunoscut că despărțirea de fiica sa, atunci când aceasta era copil, nu i-a fost deloc ușoară.

Teo și-a amintit de momentul în care Maia avea doar opt ani și a plecat fără ea în Serbia, la un cantonament de baschet. Deși știa că fiica sa se afla într-un cadru organizat și era supravegheată de persoane specializate, gândul că aceasta ar putea păți ceva, iar ea nu ar putea interveni, i-a provocat o teamă puternică.

„A fost complicat pentru mine și, într-adevăr, provocator, faptul că s-a dorit să meargă și, bineînțeles, a mers la 8 ani în Serbia, la un cantonament de baschet. Și nu făceam altceva decât să mă gândesc cum o să-și rupă mâna și cum nu o să poată nimeni să mă anunțe.

A fost prima despărțire și probabil toți părinții am avut experiența asta. Știam că era într-un cadru organizat cu niște doamne specializate, că nu s-a dus singură pe jos. Dar faptul că nu puteam să o ajut, pentru mine a fost traumă.”

Gestul nobil pe care Maia îl face pentru femeile bolnave de cancer

Pe lângă relația strânsă pe care o are cu mama sa, Maia a făcut și un gest care a impresionat-o profund pe Teo Trandafir. Într-o apariție în podcastul mamei sale, „Gând la Gând cu Teo”, tânăra a vorbit despre mai multe aspecte ale vieții sale, iar Teo a dezvăluit un lucru mai puțin cunoscut despre ea.

Maia e unul dintre cei mai frumoşi oameni pe care îi cunosc, pe dinăuntru şi pe dinafară. A făcut şi face în continuare un lucru pentru care eu aş cere mai mult decât cere ea, pentru că e modestă. Aş vrea să îi vedeţi părul, e până la fund. De ce îi trebuie părul ăsta? Ei îi trebuie, de fapt, ca să facă peruci pentru femeile care nu mai au păr, din motivele pe care le înţelegeţi foarte bine. Eu, dacă aş fi o firmă care face produse de îngrijirea părului, aici m-aş băga:, e tânără, e frumoasă, e atentă, e ţiplă, are o imagine perfectă, nu a fost introdusă în niciun scandal vreodată... Nu sunt firmă de produse de îngrijire a părului, dar... wow!”.

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