 Ionel Haiduc a murit. Dan Negru, mesaj emoționant despre colegul de clasă al lui Florin Piersic
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Ionel Haiduc a murit. Dan Negru, mesaj emoționant despre colegul de clasă al lui Florin Piersic

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Academicianul Ionel Haiduc, fost președinte al Academiei Române, s-a stins din viață pe 29 septembrie 2026, la vârsta de 89 de ani, anunță Filiala Cluj a Academiei Române. Vestea morții sale a stârnit reacții în rândul celor care l-au cunoscut, printre aceștia numărându-se și Dan Negru.

Dan Negru a povestit despre Ionel Haiduc și Florin Piersic.
Dan Negru a povestit despre Ionel Haiduc și Florin Piersic. Foto: Instagram

Ionel Haiduc s-a stins din viață la 90 de ani 

„Academia Română Filiala Cluj-Napoca anunţă cu profund regret trecerea la cele veşnice a academicianului Ionel Haiduc, personalitate de referinţă a chimiei româneşti, preşedinte al Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române în perioada 1995-2006 şi preşedinte al Academiei Române între anii 2006 şi 2014. Profesor şi cercetător de prestigiu internaţional, acad.

Ionel Haiduc a avut o contribuţie fundamentală la dezvoltarea chimiei româneşti, introducând şi dezvoltând noi direcţii de cercetare, între care chimia ciclurilor anorganice, chimia compuşilor organometalici ai metalelor netranziţionale, studiul liganzilor organofosforici, al compuşilor organometalici cu acţiune antitumorală şi chimia supramoleculară", se arată în mesajul Filialei Cluj a Academiei Române, postat pe pagina sa de Facebook.

Dan Negru, mesaj după moartea academicianului Ionel Haiduc

Realizatorul de televiziune a transmis un mesaj în memoria academicianului și și-a amintit de întâlnirea pe care a avut-o cu acesta în cadrul uneia dintre emisiunile sale. Dan Negru a vorbit și despre legătura dintre Ionel Haiduc și marele actor Florin Piersic, cei doi fiind colegi de clasă.

Dan Negru a povestit că ultima dată i-a întâlnit pe Ionel Haiduc și Florin Piersic la Cluj, unde i-a avut împreună pe aceeași scenă. Realizatorul a subliniat importanța oamenilor cu experiență și a transmis un mesaj generației tinere care se află astăzi în poziții de conducere.

„A murit academicianul Ionel Haiduc, coleg de clasă cu Florin Piersic. A revoluționat chimia românească! Ultima dată i-am întâlnit la Cluj, când i-am adus împreună pe aceeași scenă.

La cum arată țara, nu înțeleg de ce nu le cerem sfatul înțelepților pe care încă îi avem. Din toate timpurile, «sfatul bătrânilor» a fost un stâlp al comunității. «Senat» vine din latinescul senex, care înseamnă «bătrân», «senior». În ochii tinerilor se vede flacăra. În ochii bătrânilor se vede lumina, credea Victor Hugo. Am văzut flacăra celor tineri: au aprins țara. Căutați-i și pe seniori”, a scris Dan Negru pe rețelele de socializare. 

„Aș face un «Sfat al Țării» cu seniorii înțelepți”

În continuare, Dan Negru a făcut o paralelă între Moș Ion Roată și academicianul Ionel Haiduc, pornind de la ideea că oamenii cu experiență pot avea un rol important în societate.

Realizatorul de televiziune l-a dat ca exemplu pe Moș Ion Roată, despre care spune că i-a oferit lui Cuza înțelepciunea sa, și a vorbit cu admirație despre mintea ageră pe care Ionel Haiduc a avut-o până la o vârstă înaintată.

„Aș face un «Sfat al Țării» cu seniorii înțelepți. Moș Ion Roată l-a învățat pe Cuza înțelepciunea. Academicianul Haiduc avea o minte ageră și la 90 de ani. S-a stins... Celor tineri de azi care conduc destine: opriți-vă puțin și ascultați-i pe cei care au parcurs deja drumul.

E adevărat: tinerii fug mai repede. Dar bătrânii știu drumul.”

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