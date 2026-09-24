„The Floor” se întoarce la Kanal D. Dan Negru a făcut anunțul: „Îți pune mintea la încercare”

Dan Negru se pregătește pentru revenirea pe micile ecrane cu un nou sezon al emisiunii „The Floor”. Show-ul difuzat de Kanal D își va relua confruntările dintre concurenți începând din 3 octombrie 2026, iar edițiile vor putea fi urmărite în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 21.00.

Dan Negru Foto: Facebook

Prezentatorul, care a plecat în urmă cu mai mulți ani de la Antena 1 și a semnat cu Kanal D, a devenit gazda unor emisiuni precum „The Floor” și „Jocul cuvintelor”. Acum, Dan Negru îi invită din nou pe telespectatori să urmărească o competiție în care viteza de reacție și cunoștințele generale sunt esențiale.

Dan Negru: „The Floor” este show-ul care îți pune mintea la încercare

Pentru noul sezon, „The Floor” păstrează conceptul care a atras publicul încă de la lansarea din România, în septembrie 2024. 49 de concurenți intră în competiție, fiecare alegând un domeniu pe care îl stăpânește, iar duelurile se desfășoară sub presiunea timpului.

Dan Negru consideră că emisiunea are un rol important într-o perioadă în care inteligența artificială este tot mai prezentă în viața de zi cu zi. Prezentatorul a transmis un mesaj direct celor care vor urmări noul sezon.

„«The Floor» este show-ul care arată că televiziunea încă mai are telespectatori isteți, oameni care gândesc cu mintea lor. Asta face «The Floor», îți pune mintea la încercare”, a spus Dan Negru.

Prezentatorul a continuat, făcând o trimitere la dezvoltarea inteligenței artificiale și la importanța capacității oamenilor de a gândi și de a găsi rapid răspunsuri.

„Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană.”

Noul sezon vine astfel cu aceeași combinație de strategie, concentrare și rapiditate. Podeaua LED, pupitrul și numărul mare de concurenți contribuie la atmosfera competiției, în care fiecare răspuns poate schimba parcursul unui participant.

49 de concurenți luptă pentru premiul de 50.000 de lei

În „The Floor”, fiecare dintre cei 49 de concurenți își alege o categorie pe care o cunoaște foarte bine. Apoi, participanții ajung să se confrunte în dueluri în care timpul reprezintă una dintre principalele provocări.

O serie completă de joc se desfășoară pe durata a patru ediții, iar la final un singur concurent poate câștiga premiul de 50.000 de lei. Pe parcurs, viteza de reacție, strategia și cunoștințele sunt elementele de care participanții au nevoie pentru a rămâne în competiție.

„The Floor” s-a bucurat de succes încă de la debutul în România, în septembrie 2024. Milioane de telespectatori de toate vârstele au urmărit competiția, în care participanții au profesii, vârste și preocupări diferite.

Formatul a fost creat de John de Mol, nume asociat și cu proiecte internaționale precum „The Voice” și „Big Brother”. Conceptul pune accent pe dueluri rapide și pe capacitatea concurenților de a-și demonstra cunoștințele în domeniul ales.

Noul sezon „The Floor” începe la Kanal D pe 3 octombrie 2026. Dan Negru va fi din nou la cârma emisiunii, iar telespectatorii vor putea urmări competiția în fiecare weekend, sâmbătă și duminică, de la ora 21.00.