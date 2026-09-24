 „The Floor” se întoarce la Kanal D. Dan Negru a făcut anunțul: „Îți pune mintea la încercare”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

„The Floor” se întoarce la Kanal D. Dan Negru a făcut anunțul: „Îți pune mintea la încercare”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Dan Negru se pregătește pentru revenirea pe micile ecrane cu un nou sezon al emisiunii „The Floor”. Show-ul difuzat de Kanal D își va relua confruntările dintre concurenți începând din 3 octombrie 2026, iar edițiile vor putea fi urmărite în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 21.00.

Dan Negru
Dan Negru Foto: Facebook

Prezentatorul, care a plecat în urmă cu mai mulți ani de la Antena 1 și a semnat cu Kanal D, a devenit gazda unor emisiuni precum „The Floor” și „Jocul cuvintelor”. Acum, Dan Negru îi invită din nou pe telespectatori să urmărească o competiție în care viteza de reacție și cunoștințele generale sunt esențiale.

Dan Negru: „The Floor” este show-ul care îți pune mintea la încercare

Pentru noul sezon, „The Floor” păstrează conceptul care a atras publicul încă de la lansarea din România, în septembrie 2024. 49 de concurenți intră în competiție, fiecare alegând un domeniu pe care îl stăpânește, iar duelurile se desfășoară sub presiunea timpului.

Dan Negru consideră că emisiunea are un rol important într-o perioadă în care inteligența artificială este tot mai prezentă în viața de zi cu zi. Prezentatorul a transmis un mesaj direct celor care vor urmări noul sezon.

„«The Floor» este show-ul care arată că televiziunea încă mai are telespectatori isteți, oameni care gândesc cu mintea lor. Asta face «The Floor», îți pune mintea la încercare”, a spus Dan Negru.

Prezentatorul a continuat, făcând o trimitere la dezvoltarea inteligenței artificiale și la importanța capacității oamenilor de a gândi și de a găsi rapid răspunsuri.

„Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană.”

Noul sezon vine astfel cu aceeași combinație de strategie, concentrare și rapiditate. Podeaua LED, pupitrul și numărul mare de concurenți contribuie la atmosfera competiției, în care fiecare răspuns poate schimba parcursul unui participant.

49 de concurenți luptă pentru premiul de 50.000 de lei

În „The Floor”, fiecare dintre cei 49 de concurenți își alege o categorie pe care o cunoaște foarte bine. Apoi, participanții ajung să se confrunte în dueluri în care timpul reprezintă una dintre principalele provocări.

O serie completă de joc se desfășoară pe durata a patru ediții, iar la final un singur concurent poate câștiga premiul de 50.000 de lei. Pe parcurs, viteza de reacție, strategia și cunoștințele sunt elementele de care participanții au nevoie pentru a rămâne în competiție.

„The Floor” s-a bucurat de succes încă de la debutul în România, în septembrie 2024. Milioane de telespectatori de toate vârstele au urmărit competiția, în care participanții au profesii, vârste și preocupări diferite.

Formatul a fost creat de John de Mol, nume asociat și cu proiecte internaționale precum „The Voice” și „Big Brother”. Conceptul pune accent pe dueluri rapide și pe capacitatea concurenților de a-și demonstra cunoștințele în domeniul ales.

Noul sezon „The Floor” începe la Kanal D pe 3 octombrie 2026. Dan Negru va fi din nou la cârma emisiunii, iar telespectatorii vor putea urmări competiția în fiecare weekend, sâmbătă și duminică, de la ora 21.00.

Ghid de cumpărături

banner natalia guberna Horia brenciu jpg
#Exclusiv Click!
Scandalul dintre Elena Cârstea și Horia Brenciu ia amploare. Natalia Guberna îi sare în apărare: „Nu a fost gentleman” Vedete românești
Lora și-a luat casa în care stătea cu chirie
Lora nu își dorește să devină mamă. Motivul sincer dezvăluit de artistă: „Din ce în ce mai multe femei gândesc ca mine” Vedete românești
image
Cu diplome de la Harvard, dar loiali partidului. China se pregătește pentru o schimbare a elitelor, dar va aduce ea și o relaxare politică? adevarul.ro
image
Donald Trump, vizibil deranjat de un zgomot asurzitor în timpul ceremoniei de primire a lui Xi Jinping. Reacția omologului chinez adevarul.ro

Parteneri

image
Dănuț Lupu, dezvăluire despre ajutorul primit de la Gigi Becali: „Mi-a salvat viața! Mie și familiei mele!” www.fanatik.ro
image
Nou record pentru motorină în UE. Cu cât s-a scumpit şi care sunt ţările cu cele mai mari preţuri observatornews.ro
image
Un bărbat s-a dus la automatul de reciclare cu 11.218 de sticle și doze. Câți bani a încasat și ce vrea să facă cu ei www.antena3.ro
image
Avertismentul lansat de șeful NATO. Ce se va întâmpla cu Europa în cazul unui conflict www.gandul.ro
image
Imagini sfâșietoare în Filiași! Sicriul cu trupul neînsuflețit al Valentinei a fost adus la casa părintească www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ilie Năstase a răbufnit după cadoul de 8 milioane de euro al lui Ion Ţiriac pentru Nadia: „România nu mai există” as.ro
image
Satele în care o casă costă doar 3.000 de euro. Tinerii au început să cumpere tot mai multe proprietăți playtech.ro
image
Daniel Pancu îl contrazice pe Radu Naum: gestul lui Șucu Jr. la Rapid a fost „șmecherit” www.fanatik.ro
image
Familia Regală a Marii Britanii, din nou în doliu! Anunțul trist a fost făcut în urmă cu puțin timp www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Tânăra iubită a lui Brad Pitt, în vârstă de 33 de ani, a făcut furori într-o senzuală rochie de seară, alături de star okmagazine.ro
image
Ducesa delicios de decadentă! A fost metresa Regelui Charles, iar promiscuitatea sa a transformat Curtea Angliei într-un carusel de sex, gelozie și trădări okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cea mai mare fraudă din istorie? Povestea incredibilă a lui Alves Reis, omul care a „furat” Portugalia historia.ro
image
#Epoca vikingilor
Până unde au ajuns, de fapt, vikingii? historia.ro
mirela retegan si valerie lungu
#Asia Express
De ce a avut Valerie Lungu un comportament vulcanic în Asia Express? Mirela Retegan a vorbit despre copilăria concurentei PrimeTime
Valentin Sanfira gătește tradițional dar își surprinde soția și cu alte preparate delicioase
Valentin Sanfira iubește din nou? Dezvăluiri despre o nouă iubită, la șase luni de la divorțul de Codruța Filip PrimeTime
james bond jpeg
Cine va fi noul James Bond? Actorul ar fi fost deja ales, iar fanii sunt avertizați că vor urma controverse PrimeTime
gabriela si tavi
VideoCâți bani făcea Tavi Clonda la nunți. Reacția artistului după ce a fost acuzat că „trăiește pe banii” Gabrielei Cristea PrimeTime
valerie lungu si alex gilca
#Asia Express
Valerie Lungu, reacție nervoasă la Asia Express. A izbucnit în lacrimi și a vrut să plece acasă PrimeTime
image jpeg
#Exclusiv Click!
Sonia Trifan a sărbătorit 18 ani de carieră în modă! Ce cadou a primit? PrimeTime
olanda png
Țara care revine la Eurovision în 2027, după absența de la ediția precedentă PrimeTime
Marcel Andrei jpg
#Insula iubirii
Marcel Andrei nu s-a mai abținut după ce a fost aspru criticat pentru gafa cu „oceanul” de la Constanța: „Unii nu merită să se uite la mine” PrimeTime
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală” actualitate.net