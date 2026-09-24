Câți bani făcea Tavi Clonda la nunți. Reacția artistului după ce a fost acuzat că „trăiește pe banii” Gabrielei Cristea

Subiectul banilor în familia Gabrielei Cristea a fost extrem de comentat de internauți, care, de-a lungul timpului, au urmărit viața pe care vedeta și soțul ei, Tavi Clonda, o expun pe rețelele de socializare. Totuși, cei doi au oferit explicații după ce cârcotașii au zvonit că fosta prezentatoare TV aduce mai mulți bani în casă.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda. Foto: YouTube

„N-are nevoie de poezie, are nevoie să-i aduci bani acasă”

De curând, în podcastul Gabrielei Cristea, invitat a fost chiar soțul ei, artistul Tavi Clonda. Pe lângă multe alte subiecte, cei doi au vorbit despre cine aduce bani în casă și despre modul în care gestionează acest aspect financiar.

„Au fost multe voci care îți spuneau ție, de exemplu: «Trăiești pe banii nevestei». Am citit chiar aseară un comentariu și m-a bușit râsul. Era la o postare în care tu spuneai ceva drăguț, cu poezie, cu nu știu ce, și cineva zicea: «N-are nevoie de poezie, are nevoie să-i aduci bani acasă»”, a început discuția Gabriela Cristea.

Ce spune Tavi Clonda despre perioada în care cânta la nunți

Tavi Clonda a rememorat momentele din trecut, când cânta la nunți și venea acasă cu banii pe care îi câștiga, lăsând de înțeles că erau sume considerabile, în ciuda vocilor care l-au acuzat că „trăiește pe banii soției sale”.

„Da, dragostea trece prin stomac. Mai știi când veneam de la nunți? Îmi aduc aminte acum, pe vremea când se plătea cash. Și puneam banii pe noptieră, fraților. Aruncam teancul, ziceai că am fost la manele și am luat banii, știi? Deci ți-am adus și bani acasă. Îi aruncam așa, la propriu”, a fost răspunsul lui Tavi Clonda.

Tavi Clonda: „Cine spune lucrul ăsta probabil că are banii separat”

De asemenea, cântărețul susține că oamenii care l-au acuzat de-a lungul timpului sunt, probabil, cei care, în cuplu, își țin banii separat. Tavi Clonda consideră că, într-o familie, banii sunt la comun, iar discuțiile despre cine produce mai mult nu ar trebui să existe, deoarece fiecare contribuie în felul său.

„Cine spune lucrul ăsta probabil că are banii separat. Ei nu înțeleg că banii se pun la comun într-o echipă, într-o familie. Nu contorizezi care și cum. Probabil că se mai simte (n.r. orgoliul masculin), mai intervine, dar nu știu dacă e neapărat orgoliu. După aia trece, pentru că vin momente când câștigi și tu, iar atunci când câștigi și tu mai mult, se echilibrează.

După aia nu mai ții cont care e cardul, al cui e, cum e. Dar probabil că, într-un fel, mă mai apasă uneori. De asta muncesc. Te ajut pe tine. De asta sunt managerul, dacă vreți contract cu Gabriela, mă sunați. De asta te ajut la filmări, de asta fac lucrurile prin casă care ar costa bani. Sunt o grămadă de lucruri la care, practic, economisim pentru că le fac eu bine”, a răspuns Tavi Clonda.

Gabriela Cristea: „Eu am ales bunurile la comun”

Gabriela Cristea a abordat subiectul banilor la comun într-un cuplu chiar de curând, într-un clip video publicat pe rețelele de socializare, în care a povestit că trecutul a învățat-o să nu mai aibă încredere în oameni, după experiența neplăcută de după despărțirea de primul soț, când a fost nevoită să o ia de la zero. Totuși, în ciuda dezamăgirii de atunci, vedeta nu și-a permis să nu mai creadă în conceptul de familie unită și în existența unui partener ideal, pe toate aspectele vieții.

„Lecția pe care am luat-o de acolo nu a fost să nu mai am niciodată încredere, a fost să fiu mult mai atentă în cine am încredere”, a explicat prezentatoarea.

Astfel, după ce au devenit o familie, Gabriela a decis ca amândoi să pună bunurile la comun.

„Eu am ales bunurile la comun. Și am făcut alegerea asta, deși viața m-a învățat, la un moment dat, cât de scump poate costa — la propriu — încrederea într-o relație.”