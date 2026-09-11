Banii la comun sau fiecare cu ai lui? Ce alegere a făcut Gabriela Cristea în căsnicia cu Tavi Clonda: „Viața m-a învățat”

Gabriela Cristea a vorbit deschis despre gestionarea banilor în cuplu și despre motivul pentru care a ales comunitatea de bunuri în căsnicia cu Tavi Clonda. Pornind de la propria experiență, vedeta a explicat că un mariaj presupune și un sistem financiar bazat pe încredere, respect și sinceritate.

Ce părere are Gabriela Cristea despre banii la comun Foto: facebook

Cu o experiență de viață marcată de un faliment financiar dureros în prima căsnicie, vedeta TV a dezvăluit mecanismele din spatele deciziilor luate alături de Tavi Clonda. Dincolo de cifre, vedeta avertizează că banii pot deveni o armă de manipulare sau o sursă de dezechilibru dacă nu există transparență totală între soți.

Lecția scumpă din trecut

Trecutul i-a demonstrat vedetei cât de scump poate costa încrederea oarbă. După despărțirea de primul soț, Gabriela s-a văzut obligată să ia totul de la capăt. Cu toate acestea, trauma materială nu a împiedicat-o să creadă din nou în ideea de familie unită pe toate planurile.

„Lecția pe care am luat-o de acolo nu a fost să nu mai am niciodată încredere, a fost să fiu mult mai atentă în cine am încredere”, a explicat prezentatoarea, subliniind că nu a dorit ca Tavi Clonda să plătească nota de plată.

Din acest motiv, cei doi au decis de la început să își pună toate bunurile la comun.

„Eu am ales bunurile la comun. Și am făcut alegerea asta deși viața m-a învățat, la un moment dat, cât de scump poate costa — la propriu — încrederea într-o relație.”

Semnificația banilor în doi: „Nu alegi doar omul, alegi și un sistem financiar”

Pentru Gabriela Cristea, parteneriatul asumat nu este doar o noțiune romantică, ci și un angajament economic clar.

„Atunci când te căsătorești nu alegi doar omul, alegi și un sistem financiar pentru familie”, consideră aceasta, completând că resursele financiare ascund adesea mize psihologice: „Banii într-un cuplu nu sunt mereu doar bani. Înseamnă putere, siguranță, libertate, încredere și uneori niște răni foarte vechi”.

Deși recunoaște că independența financiară a fiecărui soț poate funcționa perfect dacă există sinceritate, vedeta trage un semnal de alarmă privind capcana orgoliilor atunci când apar discrepanțe salariale. Gabriela taxează ferm ideea că venitul mai mare conferă dreptul de a decide în mod unilateral: dacă un partener aduce mai mulți bani în casă, asta nu înseamnă că alege mai bine sau că părerea celuilalt devine lipsită de importanță, deoarece „contribuția în familie nu vine doar prin transfer bancar”.

În viziunea sa, orice formulă este validă atâta timp cât ambii parteneri se simt în siguranță, respectați și egali.

Sursa Facebook

7 ani de cununie

În luna august, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au sărbătorit șapte ani de la cununia religioasă. Cu această ocazie, vedeta și-a amintit cu nostalgie și umor de ziua în care și-au spus „Da” în fața lui Dumnezeu, alături de cele două fiice ale lor.

Vedeta a povestit cu umor despre momentele din acea zi, mărturisind că temperaturile de aproape 40 de grade și rochia de mireasă au pus-o la grea încercare. Spre finalul petrecerii, Gabriela a renunțat chiar la ținuta elegantă și a ales o variantă mult mai lejeră.