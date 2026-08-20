 În ce relații a rămas Maximilian, fiul lui Marcel Toader, cu Gabriela Cristea și Maria Constantin: „E vorba de respect”
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În ce relații a rămas Maximilian, fiul lui Marcel Toader, cu Gabriela Cristea și Maria Constantin: „E vorba de respect”

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Maximilian, fiul lui Marcel Toader, a făcut noi declarații despre ultimele două căsnicii ale regretatului om de afaceri, cu Gabriela Cristea și Maria Constantin. La șapte ani de la moartea tatălui său, tânărul a vorbit despre relația pe care a avut-o cu cele două foste soții ale acestuia și a dezvăluit că, după divorțurile lor, legătura dintre ei s-a rupt.

Fiul lui Marcel Toader, dezvăluiri despre Gabriela Cristea și Maria Constatin
Fiul lui Marcel Toader, dezvăluiri despre Gabriela Cristea și Maria Constatin

Fiul lui Marcel Toader, dezvăluiri după ani de zile de la moartea tatălui 

Au trecut șapte ani de la moartea lui Marcel Toader, iar fiul său, Maximilian, a ales să vorbească despre câteva aspecte din viața personală a tatălui său. Într-un interviu recent, tânărul a mărturisit că nu a mai păstrat legătura nici cu Gabriela Cristea, nici cu Maria Constantin după despărțirile acestora de omul de afaceri. De asemenea, Maximilian a spus că, din câte știe, niciuna dintre cele două nu a mai ajuns la mormântul fostului soț.

Marcel Toader a fost cunoscut atât prin activitatea sa în lumea afacerilor, cât și prin viața sentimentală intens comentată de-a lungul anilor. Omul de afaceri a fost căsătorit de șase ori și a devenit tată o singură dată, în timpul primei sale căsnicii, cu Raluca. Maximilian i-a fost alături tatălui său până în ultimele momente ale vieții și a preferat, ulterior, să păstreze discreția în ceea ce privește viața personală.

Maximilian: „Eu nu am mai vorbit cu ele după divorțul lor de tata”

Întrebat dacă s-a mai întâlnit cu Gabriela Cristea și Maria Constantin după moartea tatălui său, Maximilian a spus că nu a mai avut ocazia să le vadă și că, după divorțurile lor de Marcel Toader, nu a mai ținut legătura cu acestea.

„Nu m-am intersectat cu ele, nu le-am văzut, dar tind să cred că nu. Eu nu am mai vorbit cu ele după divorțul lor de tata”, a spus maximilian intr un interviu cancan.ro

Întrebat dacă cele două foste soții ale tatălui său l-au mai căutat după despărțirile de Marcel Toader, fiul acestuia a răspuns fără ezitare:

„Nu. Eu am vorbit cu ele doar în perioada în care au fost căsătorite cu tata.”

Ce spune tânărul despre declarațiile făcute de-a lungul timpului de fostele soții ale tatălui 

Maximilian a vorbit și despre declarațiile făcute de-a lungul timpului de fostele soții ale tatălui său. Fiul lui Marcel Toader a recunoscut că anumite afirmații l-au deranjat, în special atunci când acestea au fost diferite de cele făcute în perioada despărțirilor. Tânărul spune că nu vrea să intre în detalii, însă consideră că, dincolo de orice neînțelegeri, ar trebui să existe respect pentru omul care nu mai este.

„Ele au mai fost invitate la podcasturi, au fost întrebate despre anumite lucruri legate de tata și au răspuns. Adică nu sunt reacții ale mele, ci sunt lucrurile pe care le-au spus ele. În momentul în care jignești un om sau te contrazici în afirmațiile pe care le faci atunci când te desparți de el, iar după trec ani și vii cu alte declarații… Nu vreau să detaliez treaba asta. Este vorba despre respect.”

Marcel Toader s-a stins din viață la 56 de ani 

Moartea lui Marcel Toader a venit în urma unui eveniment tragic, la vârsta de 56 de ani. Omul de afaceri a suferit un infarct în timp ce se afla la masă, în curtea avocatului său din Periș, unde petrecea timpul alături de mai mulți prieteni. Vestea dispariției sale a provocat atunci o puternică reacție în rândul celor care îl cunoșteau.

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