 Andrei Bănuță, noi dezvăluiri despre marea lui iubire. Cine este femeia care i-a cucerit inima pentru totdeauna
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Andrei Bănuță, noi dezvăluiri despre marea lui iubire. Cine este femeia care i-a cucerit inima pentru totdeauna

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Andrei Bănuță este unul dintre cei mai râvniți artiști tineri din România, însă, dincolo de succesul pe care îl are pe plan profesional, cântărețul păstrează în suflet o poveste de iubire care pare să fi lăsat urme adânci. 

Andrei Bănuță.
Andrei Bănuță. Foto: Facebook

Artistul recunoaște că există o femeie al cărei loc în inima lui nu va putea fi șters niciodată și despre care spune că o va iubi toată viața.

Andrei Bănuță: „O femeie pe care o iubesc și pe care o să o iubesc toată viața mea”

În urmă cu câteva săptămâni, Andrei Bănuță povestea, în emisiunea „Furnicuțele”, despre o iubire care a fost atât de importantă pentru el încât l-a făcut să se gândească la căsătorie. Deși relația nu s-a concretizat într-un mariaj, artistul a mărturisit că sentimentele sale pentru acea femeie au rămas puternice.

„Nu sunt gelos sau posesiv, pentru că nu am un context de genul. A existat o fată care m-a făcut să mă gândesc la căsătorie. O femeie pe care o iubesc și pe care o să o iubesc toată viața mea, cu care nu s-au potrivit niciodată lucrurile așa cum ne-am fi dorit”, a declarat Andrei Bănuță, la emisiunea „Furnicuțele”.

„Însă am învățat și că nu ar trebui să încerc să fac predicții în ceea ce privește viitorul”

Mărturisirea artistului a stârnit, bineînțeles, curiozitatea fanilor, care s-au întrebat cine este femeia care i-a cucerit inima. Andrei a preferat să îi păstreze identitatea departe de lumina reflectoarelor, însă, într-un interviu recent acordat publicației VIVA!, a vorbit din nou despre povestea care a avut un rol important în viața sa.

Chiar dacă nu spune dacă și-ar dori ca relația să fie reluată, artistul lasă loc pentru surprizele pe care le poate aduce viitorul. Pentru Andrei, acea iubire a fost mai mult decât o simplă poveste de dragoste: a fost o etapă care l-a ajutat să se descopere și să învețe lucruri importante despre el.

„A fost o etapă importantă din viața mea, care a adus cu ea o lecție la fel de importantă și care m-a învățat multe lucruri despre mine. N-aș spune că sper ca povestea respectivă să se materializeze, însă am învățat și că nu ar trebui să încerc să fac predicții în ceea ce privește viitorul. Știm cu toții că timpul ne arată dacă unele povești ajung la final sau doar își modifică forma.”

Cum își imaginează artistul nunta lui

Chiar dacă, în prezent, artistul nu este implicat, din informațiile cunoscute, într-o relație despre care să fi vorbit public, Andrei Bănuță nu exclude ideea de a-și întemeia o familie. Ba chiar știe deja cum ar vrea să arate ziua în care va spune „Da”.

Artistul visează la o nuntă simplă, relaxată și intimă, pe o plajă din Tuzla, într-un loc drag lui, alături de familie și de cei mai apropiați prieteni. Andrei nu își dorește un eveniment grandios, ci unul în care să îi aibă aproape pe oamenii pe care îi iubește cel mai mult.

„Eu mi-aș dori o nuntă pe plajă, la Tuzla. Există o plajă acolo pe care lumea nu o știe foarte bine, dar probabil o să afle după podcastul ăsta. Sunt mai multe plaje la Tuzla, nici nu știu exact la care mă refer acum.

Și mi-ar plăcea să stau pe plaja aceea din Tuzla. E un loc unde ne strângem cu prietenii și familia, stăm, mâncăm pește și ne relaxăm. Acolo mi-aș face nunta.

Cu maximum 40 de oameni, pe plajă, la noi la Tuzla, doar cu cei pe care îi iubesc cel mai mult. De la bunica până la tata, familia și prietenii foarte apropiați.

Are ceva foarte relaxat și intim, știi? Mai ales pentru un om care cântă la nunți”, a declarat Andrei Bănuță în podcastul Sold Out Media.

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