La 89 de ani, Dorel Vișan e și apicultor: „Am înlocuit zahărul cu mierea!” Leac băbesc împotriva răcelilor de toamnă

Actorul Dorel Vișan, celebru cu rolul din filmul „Senatorul melcilor”, se află în plină activitate, la ferma lui, de lângă orașul Cluj, unde are în grijă livada, dar și stupii de albine. De altfel, a și înlocuit zahărul cu mierea, acesta fiind și unul dintre secretele unei vieți lungi.

1/7 Și la vârsta de 89 de ani, Dorel Vișan continuă să se ocupe de apicultură, de stupii familiei sale din Cluj Foto: Digi24.ro

Exclusiv pentru Click!, vă prezentăm și sfaturile nutriționistei Codruța Pantelimon, dar iată și cum puteți scăpa rapid de răcelile de toamnă, cu ajutorul mierii de albine, cel mai puternic antibiotic natural.

Dorel Vișan: „Apicultura este o veche tradiție de familie”

Dorel Vișan a renunțat la zahăr, înlocuindu-l cu mierea, actorul fiind, de altfel, și apicultor, la ferma sa, de lângă orașul Cluj. La vârsta de 89 de ani, acesta își menține energia de invidiat, printr-un stil de viață sănătos, despre care a povestit adesea:

„Apicultura e o tradiție în familie, am învățat de la tata lucrul cu albinele, care este o adevărată școală. Apoi, am tot timpul, la congelator, fructe: afine, zmeură, cătină, căpșuni, mure. Pun în blender 4-5 linguri de fructe congelate, la care adaug mere, pere, apă de izvor și miere, dacă vreau mai dulce. Acestea sunt singurele sucuri pe care le beau”.

Cum scapă de gripă: „Ceai de lămâie cu miere”

Are și un leac băbesc, care te pune pe picioare rapid, acum, în perioada răcelilor de toamnă:

„Mâncați cât mai natural, beți mult ceai de lămâie (felii de lămâie opărite, și când lichidul se răcește un pic „se stâmpără”, cum zice ardeleanul, se adaugă miere)”, mai spune Dorel Vișan.

„Mierea e pentru familie, nu e o afacere”

Consideră că mierea este și unul dintre secretele longevității sale. Într-un interviu pentru Revista „Libertatea pentru Femei”, actorul povestea:

„Mierea nu e o afacere pentru mine, producţia e pentru familie. La mine acasă toţi consumăm numai miere, nu zahăr. Personal, graţie mierii albinelor, simt că trăiesc fără să îmbătrânesc”.

Trucul genial al lui Dorel Vișan. Cum vă dați seama dacă mierea este naturală sau contrafăcută?

Dorel Vișan ne învață și cum să testăm mierea, dezvăluindu-ne trucul său rapid, cu care nu dă niciodată greș:

„Când luați cu lingura din borcan, în cădere, mierea trebuie să curgă în valuri, să facă pliuri, să se împăturească, așa cum îmi place să spun. Dacă se scurge ușor, ca apa, e contrafăcută, vă păcăliți, e de evitat, pentru că și-a pierdut mult din proprietățile benefice. Mai e și testul cu apa.

„Pun miere și în ceai și în prăjituri”

Dacă pui miere într-un pahar cu apă rece, cea naturală ar trebui să se ducă la fund, nu se dizolvă prea repede. Dacă se dizolvă repede vă păcăliți, nu-i naturală. Pe rafturile magazinelor, peste 95% e miere contrafăcută, se vede și după prețul mic.

Cea mai bună este de la producătorii locali. Eu consum miere, pun în ceai, dimineața, dar să nu fie ceaiul prea fierbinte, numai călduț, folosesc mierea și în sucurile naturale, în prăjituri”, ne-a mai declarat Dorel Vișan, exclusiv pentru Click!

Mihai Trăistariu își drege vocea cu miere: „Un excelent antibiotic”

Și solistul Mihai Trăistariu laudă beneficiile produselor apicole, care îl ajută să își repare vocea de cinci stele, în perioada epuizantelor concerte de Sărbători:

„Am avut, la un moment dat concerte și în câte 44 de localități, cântam pe ninsoare, pe ger, la numai câteva grade, chiar și cu minus. Îmi amintesc că, după acest maraton, am răgușit foarte rău, de-abia mai țineam concertul, am fost o catastrofă.

Ca remedii, iau zilnic dimineața câte o linguriță de miere, dar și propolis, un excelent antibiotic natural, e ca o pastilă zilnică, ca să nu intre virușii în mine. Plus o lingură de cătină cu miere, mai ales toamna și iarna”, a precizat el, exclusiv pentru Click!

Sfatul nutriționistei Codruța Pantelimon

Iată și sfaturile nutriționistei Codruța Pantelimon, exclusiv pentru Click!:

„Eu iubesc atât de mult albina, încât am ridicat-o la rang de super-regină, așa că eu o consider sfântă, deci includ mierea și produsele stupului și în post. Țin minte că, într-o zi, aveam la mine doar un pumn de polen de păducel și doar cu asta am stat toată ziua și la finalul zilei mai și debordam de energie.

Care miere e mai bună?

Nu există un clasament, însă, care e mai bună. Cei de la munte preferă mierea de mană, salcâm și conifere, iar cei de la câmpie, cea de tei, de flori de mai. Oricare ați alege, studiile științifice arată că rasa noastră, albina carpatină, este cea mai rezistentă și dă cea mai bună miere. Așa că, nu le ocoliți și nu deveniți ce nu vă doriți”.

Mierea are efecte antibacteriene și antiinflamatoare. Ameliorează tusea și susține digestia

Mierea de albine are puternice efecte antioxidante, antiinflamatoare, antibacteriene și calmante asupra organismului, fiind utilizată, atât ca aliment, cât și ca remediu natural în medicina tradițională și modernă.

Deși aduce numeroase beneficii, fiind bogată în carbohidrați (fructoză și glucoză), enzime și vitamine, consumul ei trebuie să fie moderat, din cauza aportului caloric ridicat.

Iată și efectele benefice: ameliorează tusea și durerile de gât, vindecă rănile și arsurile, regenerează pielea. Este și o rapidă sursă de energie. În plus, susține digestia, ajutând în combaterea unor bacterii, precum Helicobacter pylori. Are efect antioxidant și protector, contribuind la sănătatea cardiovasculară.

Atenție! Înainte de a consuma miere, e bine să cereți sfatul medicului, pentru că produsele apicole pot provoca alergii grave, mai ales la copii.