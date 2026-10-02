 Denisa Nechifor, mărturisiri după majoratul Raniei. Cum se înțelege, de fapt, cu Adrian Cristea: „Eu am încercat”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Denisa Nechifor, mărturisiri după majoratul Raniei. Cum se înțelege, de fapt, cu Adrian Cristea: „Eu am încercat”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Denisa Nechifor face primele declarații după ce Rania, fiica sa din relația cu Adrian Cristea, a împlinit 18 ani, în urmă cu câteva săptămâni. Vedeta a vorbit deschis despre sentimentele care au încercat-o în momentul în care fiica sa a ajuns la vârsta majoratului, dar și despre anii în care a crescut-o și despre temerile pe care le are acum, când Rania este pregătită să își construiască propriul drum în viață. 

Rania, fiica Denisei Nechifor și a lui Adrian Cristea a împlinit 18 ani.
Rania, fiica Denisei Nechifor și a lui Adrian Cristea a împlinit 18 ani. Foto: Instagram

Denisa Nechifor și Adrian Cristea au format, în urmă cu mai mulți ani, unul dintre cuplurile cunoscute din showbiz-ul românesc. Deși relația lor s-a încheiat, din povestea lor de iubire a rezultat Rania, fiica pe care au crescut-o împreună.

Într-un interviu, Denisa Nechifor a mărturisit că împlinirea vârstei de 18 ani de către Rania i-a provocat un sentiment de ușoară debusolare. Vedeta spune că a realizat că se apropie momentul în care fiica sa își va construi propria viață, însă, în același timp, se simte împlinită și liniștită datorită relației apropiate pe care o are cu aceasta.

Denisa Nechifor, despre momentul în care copilul ajunge la majorat

Vedeta a explicat că, pentru un părinte, împlinirea vârstei de 18 ani de către copil reprezintă un moment cu o puternică încărcătură emoțională. Denisa Nechifor spune că a retrăit, în acea perioadă, toate etapele prin care a trecut alături de fiica sa, de la primele zile de viață până la momentul în care aceasta a devenit majoră.

„Când împlinește 18 ani copilul, acela este punctul culminant, dar înainte de asta îți vin flash-uri în minte. De la primele zile până...Este foarte emoționant să ai copii atât de mari, iar acum, la 18 ani, tu, ca părinte, devii debusolat, fiindcă realizezi că vine momentul în care trebuie să își construiască propria viață, cu propriile mâini.

Pe mine mă face să mă simt ușor debusolată, ușor bine, pentru că mă voi ocupa și de mine mai mult, dar și împlinită. Eu știu cine sunt, dar ea va fi întotdeauna lângă mine, pentru că noi avem o relație atât de strânsă, încât oriunde vom fi, ea va fi lângă mine, iar eu lângă ea”, a declarat Denisa Nechifor, pentru Știrile Antena Stars.

Denisa Nechifor, despre anii în care și-a crescut fiica

Denisa Nechifor a vorbit și despre rolul de mamă și despre perioada în care a avut responsabilitatea principală în creșterea Raniei. Vedeta spune că atât ea, cât și Adrian Cristea au făcut tot posibilul ca fiica lor să fie bine și că a încercat să îi ofere o educație bună și să nu îi lipsească nimic.

„Eu și Adi am luptat pentru ca Rania să fie bine și cred că am reușit. Singură, spunem! (n.r. a crescut-o). Nu îmi place mie să mă vaiet. Puterea vine de la Dumenzeu. Cred că nimic nu e la voia întâmplării. Le așază Dumnezeu. Eu nu am văzut copil mort de foame. E un spirit matern. Copilul e cel mai important lucru pe care l-am făcut vreodată. Eu am încercat să o educ normal, dar ea are un fond foarte bun și a fost foarte ușor de educat”, a adăugat vedeta.

„O femeie care își crește singură puiul dezvoltă unele sentimente” 

Despre cum a reușit să își crească fiica din postura de mamă singură, vedeta vorbea în urmă cu aproximativ două săptămâni, mărturisind că o femeie care se ocupă singură de creșterea copilului dezvoltă sentimente profunde, care pot fi greu de înțeles de către cei și cele care au avut o altă traiectorie în viață.

„O femeie care își crește singură puiul dezvoltă unele sentimente de o profunzime poate greu de înțeles pentru oamenii care au avut altă traiectorie în viață. Unul dintre aceste sentimente este recunoștința pe viață față de cei care au fost suport și sprijin în dezvoltarea sănătoasă și frumoasă a copilului preaiubit…”

Ce relație au Denisa Nechifor și Adrian Cristea după despărțire

Deși nu mai formează un cuplu de ani de zile, Denisa Nechifor și Adrian Cristea au reușit să păstreze o relație civilizată și apropiată, de dragul fiicei lor. Cei doi și-au continuat viețile separat, însă au rămas implicați în viața Raniei.

În urmă cu ceva timp, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Click!, Denisa Nechifor a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu fostul fotbalist și despre modul în care au reușit să se înțeleagă în ceea ce privește creșterea fiicei lor.

„Eu și Adi avem în prezent o relație foarte bună, ne înțelegem foarte bine și ne creștem copilul împreună ca întodeauna. 

Iar, faptul că am primit foarte multe telefoane după acest eveniment și oamenii apreciază relația noastră bună mă bucură și îmi doresc ca mulți părinți care au împreună copii, dar sunt separați, să ne urmeze exemplul, pentru că este foarte importantă sănătatea psihică a copiilor noștri”, a mai spus Denisa, pentru Click! 

Ghid de cumpărături

horoscop saptamana 30 august 5 septembrie webp
Horoscop 2-8 octombrie. Oportunități profesionale pentru patru zodii, întâlniri neașteptate pentru Raci Horoscop
Michael Douglas, aventură cu o actrița celebră
Michael Douglas a avut o aventură secretă cu o actriță celebră. Povestea de iubire ascunsă timp de 40 de ani Vedete internaționale
image
Tânăr de 25 de ani, ucis în bătaie la Fălticeni de trei minori după o petrecere: „Băi, nu are puls, băi! A murit, săracul!” adevarul.ro
image
O ieșeancă a împrumutat 5.200 de lei, dar IFN-ul i-a cerut înapoi o sumă de șase ori mai mare. Protecția Consumatorilor a intervenit adevarul.ro

Parteneri

image
Asta le bate pe toate! Președintele Federației s-a îmbătat de față cu Infantino și a fost filmat în cameră de secretarul general! Cu cine va sta Burleanu la Polonia – România www.fanatik.ro
image
O româncă, fosta soție a dictatorului Bokassa, jefuită. Au furat bijuterii de 800.000 euro din vila din Snagov observatornews.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă www.antena3.ro
image
Oana Gheorghiu sare în apărarea lui Bolojan după ce a fost audiat la DNA Iași: „Au încercat să-i inventeze fel și fel de acuzații” www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ţeapa în care a fost târâtă Simona Halep! A anunţat ruptura: „Şocul este mare” as.ro
image
Cine primește banii rămași în cont după moartea titularului. Ce drepturi au soțul, copiii și persoana împuternicită playtech.ro
image
Oltenii îi cer lui Gică Hagi încă doi jucători la echipa națională. „Trebuie să fie și ei acolo” www.fanatik.ro
image
2.500 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la curte și comit această greșeală, în 2026 www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal okmagazine.ro
image
Meghan nu se lasă! Ducesa uimește cu bijuterii în valoare de peste 90.000 Euro și o nouă apariție glam okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce erau asasinați împărații romani? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză” historia.ro
andreea banica instagram jpg
Andreea Bănică trage un semnal de alarmă în privința bullying-ului: „Poate că ar trebui să ne uităm puțin și la noi, adulții” Vedete românești
banner dorl visan jpg
#Exclusiv Click!
La 89 de ani, Dorel Vișan e și apicultor: „Am înlocuit zahărul cu mierea!” Leac băbesc împotriva răcelilor de toamnă Vedete românești
Regina Rania
Regina Rania a Iordaniei, eleganță regală la nunta nepoatei sale. Cum s-a îmbrăcat pentru eveniment Vedete internaționale
Andreea Simona, designerul care creează ținute pentru Jennifer Lopez și Lady Gaga, are cizme de 3.800 de euro!
#Exclusiv Click!
Andreea Simona, designerul care creează ținute pentru Jennifer Lopez și Lady Gaga, are cizme de 3.800 de euro! Ce se poartă în această toamnă Vedete românești
Michael Douglas, aventură cu o actrița celebră
Michael Douglas a avut o aventură secretă cu o actriță celebră. Povestea de iubire ascunsă timp de 40 de ani Vedete internaționale
Mircea Geoană, în mare formă la aniversarea soției! Mihaela Geoană, sărbătorită de întreaga familie la 25 de ani de Fundația Renașterea. Mircea Baniciu a făcut spectacol!
#Exclusiv Click!
VideoMircea Geoană, cum rar îl vezi! A fredonat și s-a distrat pe muzica lui Mircea Baniciu. Dezvăluirea emoționantă făcută de soția sa Vedete românești
Claudia Patrascanu a divorțat de Gabi Bădălău Sursa Click!
Gabi Bădălău o dă din nou în judecată pe Claudia Pătrășcanu. Ce vrea să schimbe în privința celor doi copii Vedete românești
Chad Lowe png
Cauza morții fiicei lui Chad Lowe a fost dezvăluită. Fiona avea doar 13 ani Vedete internaționale
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV actualitate.net
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net