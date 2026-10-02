Denisa Nechifor, mărturisiri după majoratul Raniei. Cum se înțelege, de fapt, cu Adrian Cristea: „Eu am încercat”

Denisa Nechifor face primele declarații după ce Rania, fiica sa din relația cu Adrian Cristea, a împlinit 18 ani, în urmă cu câteva săptămâni. Vedeta a vorbit deschis despre sentimentele care au încercat-o în momentul în care fiica sa a ajuns la vârsta majoratului, dar și despre anii în care a crescut-o și despre temerile pe care le are acum, când Rania este pregătită să își construiască propriul drum în viață.



Rania, fiica Denisei Nechifor și a lui Adrian Cristea a împlinit 18 ani. Foto: Instagram

Denisa Nechifor și Adrian Cristea au format, în urmă cu mai mulți ani, unul dintre cuplurile cunoscute din showbiz-ul românesc. Deși relația lor s-a încheiat, din povestea lor de iubire a rezultat Rania, fiica pe care au crescut-o împreună.

Într-un interviu, Denisa Nechifor a mărturisit că împlinirea vârstei de 18 ani de către Rania i-a provocat un sentiment de ușoară debusolare. Vedeta spune că a realizat că se apropie momentul în care fiica sa își va construi propria viață, însă, în același timp, se simte împlinită și liniștită datorită relației apropiate pe care o are cu aceasta.

Denisa Nechifor, despre momentul în care copilul ajunge la majorat

Vedeta a explicat că, pentru un părinte, împlinirea vârstei de 18 ani de către copil reprezintă un moment cu o puternică încărcătură emoțională. Denisa Nechifor spune că a retrăit, în acea perioadă, toate etapele prin care a trecut alături de fiica sa, de la primele zile de viață până la momentul în care aceasta a devenit majoră.

„Când împlinește 18 ani copilul, acela este punctul culminant, dar înainte de asta îți vin flash-uri în minte. De la primele zile până...Este foarte emoționant să ai copii atât de mari, iar acum, la 18 ani, tu, ca părinte, devii debusolat, fiindcă realizezi că vine momentul în care trebuie să își construiască propria viață, cu propriile mâini.

Pe mine mă face să mă simt ușor debusolată, ușor bine, pentru că mă voi ocupa și de mine mai mult, dar și împlinită. Eu știu cine sunt, dar ea va fi întotdeauna lângă mine, pentru că noi avem o relație atât de strânsă, încât oriunde vom fi, ea va fi lângă mine, iar eu lângă ea”, a declarat Denisa Nechifor, pentru Știrile Antena Stars.

Denisa Nechifor, despre anii în care și-a crescut fiica

Denisa Nechifor a vorbit și despre rolul de mamă și despre perioada în care a avut responsabilitatea principală în creșterea Raniei. Vedeta spune că atât ea, cât și Adrian Cristea au făcut tot posibilul ca fiica lor să fie bine și că a încercat să îi ofere o educație bună și să nu îi lipsească nimic.

„Eu și Adi am luptat pentru ca Rania să fie bine și cred că am reușit. Singură, spunem! (n.r. a crescut-o). Nu îmi place mie să mă vaiet. Puterea vine de la Dumenzeu. Cred că nimic nu e la voia întâmplării. Le așază Dumnezeu. Eu nu am văzut copil mort de foame. E un spirit matern. Copilul e cel mai important lucru pe care l-am făcut vreodată. Eu am încercat să o educ normal, dar ea are un fond foarte bun și a fost foarte ușor de educat”, a adăugat vedeta.

„O femeie care își crește singură puiul dezvoltă unele sentimente”

Despre cum a reușit să își crească fiica din postura de mamă singură, vedeta vorbea în urmă cu aproximativ două săptămâni, mărturisind că o femeie care se ocupă singură de creșterea copilului dezvoltă sentimente profunde, care pot fi greu de înțeles de către cei și cele care au avut o altă traiectorie în viață.

„O femeie care își crește singură puiul dezvoltă unele sentimente de o profunzime poate greu de înțeles pentru oamenii care au avut altă traiectorie în viață. Unul dintre aceste sentimente este recunoștința pe viață față de cei care au fost suport și sprijin în dezvoltarea sănătoasă și frumoasă a copilului preaiubit…”

Ce relație au Denisa Nechifor și Adrian Cristea după despărțire

Deși nu mai formează un cuplu de ani de zile, Denisa Nechifor și Adrian Cristea au reușit să păstreze o relație civilizată și apropiată, de dragul fiicei lor. Cei doi și-au continuat viețile separat, însă au rămas implicați în viața Raniei.

În urmă cu ceva timp, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Click!, Denisa Nechifor a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu fostul fotbalist și despre modul în care au reușit să se înțeleagă în ceea ce privește creșterea fiicei lor.

„Eu și Adi avem în prezent o relație foarte bună, ne înțelegem foarte bine și ne creștem copilul împreună ca întodeauna.

Iar, faptul că am primit foarte multe telefoane după acest eveniment și oamenii apreciază relația noastră bună mă bucură și îmi doresc ca mulți părinți care au împreună copii, dar sunt separați, să ne urmeze exemplul, pentru că este foarte importantă sănătatea psihică a copiilor noștri”, a mai spus Denisa, pentru Click!