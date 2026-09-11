Denisa Nechifor și Adrian Cristea, din nou împreună după ani de zile! Ce s-a întâmplat la majoratul Raniei

Denisa Nechifor și Adrian Cristea au lăsat trecutul în urmă și au apărut din nou împreună, de această dată în compania fiicei lor, Rania, care a împlinit 18 ani. Tânăra și-a sărbătorit inițial ziua de naștere la Paris, alături de prietenii dragi, însă petrecerea a continuat și în România, unde familia și oamenii apropiați i-au fost alături într-un moment atât de important.

Denisa Nechifor și Adrian Cristea, alături de fiica lor, Rania. Foto: Instagram & Arhiva Click!

Printre cei care au participat la aniversarea Raniei s-au numărat, bineînțeles, atât mama, cât și tatăl ei. Povestea de dragoste dintre Adrian Cristea și Denisa Nechifor s-a încheiat în urmă cu ani buni, însă cei doi au reușit să păstreze o relație decentă și bazată pe respect, de dragul fiicei lor. Ambii s-au implicat în creșterea și educația Raniei și au încercat să îi fie alături așa cum au știut mai bine.

Denisa Nechifor: „A fost un drum… În două, pas cu pas… am reușit!”

Recent, Denisa Nechifor a publicat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare alături de Rania și de tatăl acesteia. Imaginea a atras imediat atenția fanilor și a demonstrat încă o dată că, deși cei doi nu mai formează un cuplu și nu mai există o legătură amoroasă între ei, au reușit să construiască o relație bazată pe respect și apreciere.

De altfel, momentul a fost cu atât mai special cu cât Rania a ajuns la vârsta majoratului. Cu această ocazie, Denisa Nechifor i-a transmis fiicei sale un mesaj emoționant, în care a vorbit despre legătura specială dintre ele și despre cât de mândră este de tânăra pe care a crescut-o.

„Tânăra mea Lady are 18 ani! La mulți ani, Rania! Te iubește mama ta până la stele și înapoi! Rareori mi se întâmplă să nu îmi găsesc cuvintele… Astăzi este ziua în care voi fi „mută”! Copleșitor sentimentul de iubire, recunoștință și uluire în fața unui asemenea copil…

Gândeam atunci când erai mică faptul că, dacă te desenam, nu ieșeai chiar cum ai ieșit în realitate… Și am avut dreptate. Interiorul, sufletul, caracterul și inteligența nu se pot desena… Și sunt… curcubeu. A fost un drum… În două, pas cu pas… am reușit! Am crescut împreună și am luptat și voi lupta, totul pentru zâmbetul tău. Sunt cea mai mândră mamă! Să fii fericită”, a transmis Denisa Nechifor.

Denisa: „Eu și Adi avem în prezent o relație foarte bună”

Denisa Nechifor și Adrian Cristea au format unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbiz, însă, în cele din urmă, au decis să meargă pe drumuri separate. În ciuda despărțirii, cei doi au reușit să păstreze o relație civilizată și apropiată, de dragul fiicei lor, Rania.

În urmă cu ceva timp, Denisa Nechifor a vorbit, în exclusivitate pentru Click!, despre relația pe care o are în prezent cu fostul fotbalist. Vedeta a mărturisit că ea și Adrian Cristea se înțeleg foarte bine și că își cresc fiica împreună, ca și până acum.

„Eu și Adi avem în prezent o relație foarte bună, ne înțelegem foarte bine și ne creștem copilul împreună ca întodeauna.

Iar, faptul că am primit foarte multe telefoane după acest eveniment și oamenii apreciază relația noastră bună mă bucură și îmi doresc ca mulți părinți care au împreună copii, dar sunt separați, să ne urmeze exemplul, pentru că este foarte importantă sănătatea psihică a copiilor noștri”, a mai spus Denisa, pentru Click!