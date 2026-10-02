Cauza morții fiicei lui Chad Lowe a fost dezvăluită. Fiona avea doar 13 ani

Au apărut noi informații despre moartea Fionei Lowe, fiica actorului Chad Lowe și a producătoarei Kim Painter. Adolescenta avea doar 13 ani, iar familia anunțase tragedia fără să ofere inițial detalii despre împrejurările în care aceasta și-a pierdut viața. Acum, cauza morții a fost făcută publică.

Foto: Instagram @ichadlowe

Fiona Lowe a murit pe 29 septembrie, în Los Angeles. Biroul medicului legist din comitatul Los Angeles a stabilit că adolescenta s-a sinucis, potrivit USA Today.

Familia nu a oferit detalii suplimentare despre circumstanțele care au precedat moartea fetei sau despre eventualele probleme cu care aceasta s-ar fi confruntat.

Părinții Fionei, mesaj dureros după moartea fiicei lor

Chad Lowe și soția sa, Kim Painter, au anunțat moartea Fionei printr-o declarație în care au vorbit despre durerea uriașă prin care trece întreaga familie.

„Suntem profund îndurerați de pierderea iubitei noastre Fiona. Era o tânără iubitoare, inteligentă, creativă și îi plăcea să danseze. Era adorată de surorile ei și profund iubită de părinții ei. De fapt, era lumina vieților noastre”, au transmis părinții adolescentei.

Familia a cerut să îi fie respectată intimitatea în aceste momente extrem de dificile.

„Pierderea ei este devastatoare pentru întreaga noastră familie și vă cerem să vă rugați pentru noi și să ne respectați intimitatea în această perioadă”, au mai transmis aceștia.

În mesajul prin care au anunțat tragedia, părinții au îndemnat și persoanele care se confruntă cu probleme de sănătate mintală să solicite ajutor.

Fiona Lowe era una dintre cele trei fiice ale actorului

Chad Lowe și Kim Painter sunt căsătoriți din 2010 și au împreună trei fiice. Fiona era copilul lor mijlociu. Sora ei mai mare, Mabel, are 17 ani, în timp ce mezina familiei, Nixie, are 10 ani.

Fiona împlinise 13 ani în noiembrie 2025. Cu ocazia aniversării sale, tatăl ei publicase pe rețelele sociale mai multe imagini cu adolescenta și îi transmisese un mesaj emoționant.

„La mulți ani, Fiona! 13 ani! Te iubesc enorm! Continuă să dansezi prin viață!”, scria actorul la momentul respectiv.

Cu numai câteva luni înainte de moartea adolescentei, familia Lowe trecuse printr-o altă încercare dificilă. Casa lor din Pacific Palisades a fost distrusă în incendiile care au devastat mai multe zone din Los Angeles în ianuarie 2025.

Cine este Chad Lowe

Chad Lowe, în vârstă de 58 de ani, este actor și regizor și fratele mai mic al starului hollywoodian Rob Lowe. De-a lungul carierei sale, acesta a apărut în numeroase producții de televiziune, printre care „Life Goes On”, „ER” și „Pretty Little Liars”. Pentru rolul din „Life Goes On”, Chad Lowe a câștigat în 1993 un premiu Emmy.

Actorul a fost căsătorit anterior cu Hilary Swank. Cei doi s-au căsătorit în 1997 și au divorțat în 2007. Ulterior, Chad Lowe și-a refăcut viața alături de Kim Painter.

După moartea Fionei, familia a cerut discreție și nu a oferit alte informații despre circumstanțele tragediei.