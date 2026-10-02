 Bodo de la Proconsul a slăbit 54 de kilograme. Cum arată la un an de la operația la stomac: „Sunt recunoscător”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Bodo de la Proconsul a slăbit 54 de kilograme. Cum arată la un an de la operația la stomac: „Sunt recunoscător”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Bodo, solistul trupei Proconsul, a trecut printr-o schimbare fizică impresionantă, la un an de la operația de micșorare a stomacului. Artistul a reușit să slăbească 54 de kilograme și este încântat de rezultatele obținute. Cu umor și sinceritate, cântărețul a povestit cum intervenția i-a schimbat viața și a dezvăluit că acum petrece mai mult timp în fața oglinzii, bucurându-se de noua sa siluetă.

Bodo de la Proconsul, transformare uimitoare la un an de la operația la stomac
Bodo de la Proconsul, transformare uimitoare la un an de la operația la stomac Foto: arhiva Click!

La un an de la intervenția chirurgicală, Bodo a ajuns să cântărească cu 54 de kilograme mai puțin. Artistul a marcat momentul printr-o postare pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre transformarea sa și le-a mulțumit medicilor care l-au însoțit în acest proces.

Solistul trupei Proconsul a făcut și o glumă despre soția sa, Lori, care înainte abia mai avea loc în oglindă din cauza siluetei sale. Acum, artistul recunoaște că se privește des, fiind recunoscător pentru schimbarea obținută.

A trecut fix un an de la operație astăzi și sunt cu 54 kg mai ușor. Înainte, Lori nu avea loc de mine în oglindă, pentru că eram prea mare. Acum nu prea are, pentru că mă uit des și sunt recunoscător de asemenea schimbare. Mulțumesc lui Dumnezeu și echipei Dr. Viorel Dejeu pentru tot drumul de până aici.

PS: Haterii care nu arată cel puțin la fel de bine și care iau medicamente cu pumnul, să se abțină!”, a transmis solistul trupei Proconsul pe Instagram.

„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”

Decizia de a face operația a venit în toamna anului 2025, când artistul ajunsese la 142 de kilograme și nu mai reușea să scape de surplusul ponderal. După mai multe încercări, Bodo a hotărât să apeleze la intervenția chirurgicală, dorindu-și să fie mai sănătos și să își îmbunătățească stilul de viață.

Cântărețul a explicat că nu a privit operația doar ca pe o metodă de slăbit, ci ca pe o decizie importantă pentru sănătatea și viitorul său. A ales o echipă medicală din Oradea, iar intervenția a avut loc la o clinică privată din București.

Trebuia să fac mai demult această intervenție. Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața și a fi mai sănătos. Ajunsesem la un prag în care nu puteam să slăbesc și nu voiam ca acest aspect să fie o frustrare pentru mine. Am apelat la una dintre cele mai bune echipe din Europa. Dânșii sunt din Oradea, dar intervenția am suferit-o la o clinică privată din București. Au nu doar o echipă bună de medici, ci și de psihologi, nutriționiști”, povestea artistul în urmă cu un an.

La un an de la operație, cele 54 de kilograme pierdute marchează o schimbare majoră pentru Bodo, care se declară mulțumit de noua sa înfățișare și de parcursul de până acum.

Ghid de cumpărături

horoscop saptamana 30 august 5 septembrie webp
Horoscop 2-8 octombrie. Oportunități profesionale pentru patru zodii, întâlniri neașteptate pentru Raci Horoscop
alina puscau instagram jpg
VideoAlina Pușcău, veste uriașă după lupta cu cancerul! Ce au descoperit medicii. „Dumnezeu face miracole!” Vedete românești
image
Până la ce oră se spune „bună dimineața” și când începem să spunem „bună seara”. Ce recomandă ghidurile de politețe adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
Marea recrutare din Sănătate: 6.800 de posturi în spitale, deblocate. Ce locuri de muncă sunt disponibile și unde se fac angajări adevarul.ro

Parteneri

image
Prăbușirea AnimaWings: cum a ajuns Simona Halep imaginea companiei aviatice care a păgubit zeci de mii de români cu milioane de euro. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Singurul locuitor al unui sat câştigă un salariu de 1.500 €, dar trăieşte regeşte. Cât a economisit la ţară observatornews.ro
image
Pilotul FlyDubai, atacat de copilot, povestește lupta din cockpit: „Eram întins pe podea, rănit. Mi-am spus să mai fac un ultim efort” www.antena3.ro
image
Atac în Strâmtoarea Ormuz. Un petrolier a fost lovit de un proiectil necunoscut și a luat foc www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
150 de milioane de euro pentru România. Ion Țiriac a decis și pregătește o surpriză as.ro
image
Ce salariu poate avea în 2026 un asistent medical, infirmier sau brancardier. Sunt mii de posturi disponibile playtech.ro
image
Dezvăluiri din vestiarul României. Ce le-a spus Gică Hagi jucătorilor după 2-4 cu Bosnia. A folosit un cuvânt de mai multe ori www.fanatik.ro
image
Ispita Gabriella a rămas ÎNSĂRCINATĂ cu un concurent de la Insula Iubirii: 'Aș fi continuat toată viața alături de el' www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal okmagazine.ro
image
Meghan nu se lasă! Ducesa uimește cu bijuterii în valoare de peste 90.000 Euro și o nouă apariție glam okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce erau asasinați împărații romani? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză” historia.ro
Halle Berry foto Profimedia jpg
Halle Berry și-a strâns de gât fiul? Actrița a pierdut custodia minorului în urma unui incident violent de zilele trecute Vedete internaționale
alex dima jpeg
Alex Dima, secrete despre rolul de tată și ce înseamnă pentru el „acasă”: „Asta trebuie să facă un părinte“ Vedete românești
ema uta jpg
Ema Uta a renunțat la ordinul de protecție după o experiență șocantă la poliție. Ce s-ar fi întâmplat în secție: „Acum înțeleg mult mai bine de ce atât de multe femei tac” Vedete românești
alina puscau instagram jpg
VideoAlina Pușcău, veste uriașă după lupta cu cancerul! Ce au descoperit medicii. „Dumnezeu face miracole!” Vedete românești
banner ajunsi jpg
#Exclusiv Click!
„Am mâncat și pâine mucegăită!” Vedetele care acum au vile și mașini, dar au crescut în sărăcie Vedete românești
Sandra Mutu jpg
Sandra Mutu, primele mărturisiri despre debutul în televiziune. Ce își dorește de la acest capitol: „Este o provocare pentru mine” Vedete românești
lavinia parva si stefan banica
Lavinia Pîrva, mesaj despre presiunea pe care părinții o pun asupra copiilor: „Și copilăria este viață” Vedete românești
printul marco si marian grozavu
#Insula iubirii
De la ce s-au luat Prințul Marco și Marian Grozavu. Conflictul care a încins spiritele: „Băi, King Fu Panda” Vedete românești
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani actualitate.net