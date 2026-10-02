Bodo de la Proconsul a slăbit 54 de kilograme. Cum arată la un an de la operația la stomac: „Sunt recunoscător”

Bodo, solistul trupei Proconsul, a trecut printr-o schimbare fizică impresionantă, la un an de la operația de micșorare a stomacului. Artistul a reușit să slăbească 54 de kilograme și este încântat de rezultatele obținute. Cu umor și sinceritate, cântărețul a povestit cum intervenția i-a schimbat viața și a dezvăluit că acum petrece mai mult timp în fața oglinzii, bucurându-se de noua sa siluetă.

Bodo de la Proconsul, transformare uimitoare la un an de la operația la stomac Foto: arhiva Click!

La un an de la intervenția chirurgicală, Bodo a ajuns să cântărească cu 54 de kilograme mai puțin. Artistul a marcat momentul printr-o postare pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre transformarea sa și le-a mulțumit medicilor care l-au însoțit în acest proces.

Solistul trupei Proconsul a făcut și o glumă despre soția sa, Lori, care înainte abia mai avea loc în oglindă din cauza siluetei sale. Acum, artistul recunoaște că se privește des, fiind recunoscător pentru schimbarea obținută.

„A trecut fix un an de la operație astăzi și sunt cu 54 kg mai ușor. Înainte, Lori nu avea loc de mine în oglindă, pentru că eram prea mare. Acum nu prea are, pentru că mă uit des și sunt recunoscător de asemenea schimbare. Mulțumesc lui Dumnezeu și echipei Dr. Viorel Dejeu pentru tot drumul de până aici.

PS: Haterii care nu arată cel puțin la fel de bine și care iau medicamente cu pumnul, să se abțină!”, a transmis solistul trupei Proconsul pe Instagram.

„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”

Decizia de a face operația a venit în toamna anului 2025, când artistul ajunsese la 142 de kilograme și nu mai reușea să scape de surplusul ponderal. După mai multe încercări, Bodo a hotărât să apeleze la intervenția chirurgicală, dorindu-și să fie mai sănătos și să își îmbunătățească stilul de viață.

Cântărețul a explicat că nu a privit operația doar ca pe o metodă de slăbit, ci ca pe o decizie importantă pentru sănătatea și viitorul său. A ales o echipă medicală din Oradea, iar intervenția a avut loc la o clinică privată din București.

„Trebuia să fac mai demult această intervenție. Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața și a fi mai sănătos. Ajunsesem la un prag în care nu puteam să slăbesc și nu voiam ca acest aspect să fie o frustrare pentru mine. Am apelat la una dintre cele mai bune echipe din Europa. Dânșii sunt din Oradea, dar intervenția am suferit-o la o clinică privată din București. Au nu doar o echipă bună de medici, ci și de psihologi, nutriționiști”, povestea artistul în urmă cu un an.

La un an de la operație, cele 54 de kilograme pierdute marchează o schimbare majoră pentru Bodo, care se declară mulțumit de noua sa înfățișare și de parcursul de până acum.