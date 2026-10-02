 A ajuns numai piele și os! Fanii își fac griji în privința topmodelului Adriana Lima, care a slăbit foarte mult
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A ajuns numai piele și os! Fanii își fac griji în privința topmodelului Adriana Lima, care a slăbit foarte mult

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Celebrul model a atras toate privirile la Săptămâna Modei de la Paris, dar nu într-un mod pozitiv! Brazilianca de 45 de ani a șocat cu silueta ei filiformă, iar fanii vedetei își fac griji în privința transformării ei fizice.

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Foto: Profimedia

Îmbrăcată într-o rochie scurtă din piele, Adriana Lima și-a etalat picioarele foarte subțiri și silueta extrem de suplă. Schimbarea look-ului ei nu a trecut neobservată, iar unii dintre fanii săi au început să comenteze despre cât de mult a slăbit topmodelul.

„Ce s-a întâmplat cu picioarele Adrianei Lima??”, a întrebat un internaut pe rețelele sociale, în timp ce alții susțin că picioarele modelului sunt „mai subțiri decât brațele” lor. Cei mai mulți fani de-ai vedetei sunt ferm convinși că Adriana a apelat la tratamente pentru slăbit, de-a pierdut atâtea kilograme în ultima vreme.

În trecut, când s-a mai pun problema unor fluctuații vizibile în greutate la ea, Lima a explicat că schimbările sale fizice au fost legate de stilul de viață și de faptul că s-a antrenat intens.

Apariția ei publică de zilele acestea de la Paris vine cu doar câteva săptămâni înainte ca Adriana Lima să revină pe podiumul Victoria's Secret. Modelul va participa la ediția din 2026 a show-ului, programată pe 18 octombrie, la Los Angeles, iar noua ei siluetă are cu siguranță de-a face cu pregătirile pentru acest spectacol, pentru că Victoria's Secret face spectacol de fiecare dată când susține o prezentare de modă. Și, cel mai probabil, topmodelul de 45 de ani și-a dorit să facă impresie cu fizicul ei. Ei bine, cert e că nu va trece neobsevată la cât de subțirică este!

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Foto: Profimedia

Nu e pentru prima dată când se vorbește intens despre felul în care arată Adriana Lima. Ea s-a aflat în centrul atenției și în 2023, când fotografiile ei de la premiera filmului „The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes” au generat numeroase comentarii despre schimbările observate la nivelul feței sale. La vremea respectivă, modelul a răspuns speculațiilor pe Instagram, explicând că aspectul ei reflecta viața pe car eo avea atunci – era mamă și toată oboseala acumulată în acea perioadă se putea observa chiar pe chipul ei minunat, dar puțin plinuț.

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Foto: Profimedia

De această dată, cu toții ne-am oprit privirile asupra siluetei sale. Deși transformarea este evidentă în fotografiile recente, Adriana nu a confirmat sau infirmat folosirea vreunui tratament care să-i taie pofta de mâncare și nici nu a pomenit nimic despre vreo posibilă liposucție. Și probabil va rămâne un secret bine ascuns motivul pentru care unul dintre cele mai de succes modele din lume și-a schimbat atât de mult înfățișarea.

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