Coșmarul continuă! După ce și-a pierdut fiul, Cindy Crawford se teme acum pentru viața fiicei sale

Durerea prin care trece Cindy Crawford pare fără sfârșit! După moartea sfâșietoare a fiului său, Presley Gerber, îndurerata mamă își face griji acum pentru Kaia Gerber, care avea o relație extrem de apropiată cu fratele ei.

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Potrivit unor surse apropiate familiei, Kaia este extrem de afectată de dispariția fratelui ei. Cei doi au fost întotdeauna „cei mai buni prieteni”, iar legătura lor era mult mai puternică decât ne-am gândi posibil în showbiz-ul american. „Kaia are inima frântă! Încă nu poate accepta că fratele ei nu se va mai întoarce niciodată…”, a declarat un apropiat al familiei.

Presley Gerber a murit pe 20 septembrie 2026, într-un centru de recuperare din Santa Monica, California, iar cauza presupusă a decesului este supradoza de droguri. După asemenea tragedie, Cindy Crawford și soțul ei, Rande Gerber, încearcă să își susțină fiica în această perioadă extrem de dificilă.

De fapt, tânăra dă semne de mare depresie, după pierderea îndurată, lucru care este un mare semnal de alarmă pentru Cindy, care încearcă, cu puteri supraomenești, să-și mențină familia unită în asemenea clipe extrem de triste.

Pe 25 septembrie, Kaia Gerber a fost fotografiată pentru prima dată în public după tragedie, în apropierea locuinței sale din Hollywood Hills. Îmbrăcată discret și purtând ochelari de soare, modelul a fost însoțit de o prietenă, evitând atenția presei. Se pare că manechinul și-a amânat proiectele profesionale pentru a avea timp să proceseze tot ce I s-a întâmplat și să țină doliu după fratele disprut prematur dintre noi.

Kaia și Presley au crescut împreună în Malibu, diferența de vârstă dintre ei fiind doar doi ani. Un gest care i-a emoționat pe fanii lui Presley a fost tatuajul pe care acesta și l-a făcut în 2018 cu numele surorii sale, ca simbol al relației speciale dintre ei. Iar, cu numai câteva luni înainte de moarte, el participase la lansarea unei colecții semnate de Kaia, pentru a-i fi alături.

În timp ce familia trece prin cea mai grea încercare din viață, principalul obiectiv al lui Cindy Crawford este să se asigure că fiica sa nu înfruntă singură această suferință și că nu va claca din cauza pierderii suferite.