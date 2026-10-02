Mircea Geoană, cum rar îl vezi! A fredonat și s-a distrat pe muzica lui Mircea Baniciu. Dezvăluirea emoționantă făcută de soția sa

Seară plină de emoție, eleganță și muzică bună pentru Mihaela Geoană (63 de ani)!

1/14 Mircea Geoană, în mare formă la aniversarea soției! Mihaela Geoană, sărbătorită de întreaga familie la 25 de ani de Fundația Renașterea. Mircea Baniciu a făcut spectacol! Foto: click.ro

Fundația Renașterea, proiectul său de suflet, a aniversat ieri 25 de ani de activitate, iar întreaga familie Geoană i-a fost alături la acest moment special.

Mircea Geoană (68 de ani) a fost într-o dispoziție excelentă, nu s-a dezlipit de soția sa și s-a bucurat din plin de recitalul susținut de invitatul special al serii, Mircea Baniciu. Andreea Esca a fost prezentatoarea evenimentului aniversar.

Mihaela Geoană a avut toate motivele să fie emoționată în seara de 1 octombrie, când Fundația Renașterea a sărbătorit un sfert de secol de implicare în prevenția și depistarea precoce a cancerului. Evenimentul aniversar a fost marcat și prin tradiționala „Iluminare în Roz”, la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, un gest simbolic dedicat luptei împotriva cancerului de sân.

Mircea Geoană, cucerit de muzica lui Mircea Baniciu!

Mihaela Geoană a avut alături întreaga familie, care a susținut-o într-un moment atât de important. Mircea Geoană a fost permanent lângă soția sa, iar buna dispoziție nu i-a lipsit nicio clipă.

Fostul secretar general adjunct al NATO a fost numai un zâmbet și s-a simțit excelent pe muzica lui Mircea Baniciu, invitat să susțină un recital în cadrul evenimentului. În special celebra melodie „Andrii Popa” l-a prins pe Mircea Geoană, care s-a bucurat de atmosfera creată de artist și de celelalte piese cunoscute din repertoriul acestuia, aplaudând și fredonând piesele alături de soția sa dar și de Andreea Esca, la rândul său mare iubitoare de muzică bună.

Mihaela Geoană, 25 de ani dedicați luptei împotriva cancerului

Pentru Mihaela Geoană, aniversarea a reprezentat mai mult decât o simplă celebrare. Fundația Renașterea, înființată în 2001, a devenit un proiect important în domeniul prevenției, educației medicale și depistării precoce a cancerului de sân și de col uterin.

De-a lungul celor 25 de ani, fundația a desfășurat campanii de informare și programe de screening, încurajând femeile din România să nu amâne controalele medicale.

Seara aniversară a fost și un prilej de recunoștință față de medicii, voluntarii, partenerii și personalitățile publice care au susținut această cauză de-a lungul timpului.

Ce spune Mihaela Geoană despre experiența personală care a determinat-o să înființeze Fundația Renașterea:

„Înainte de a înființa fundația, am primit un diagnostic care, ulterior, nu s-a confirmat a fi oncologic. Dar a fost o spaimă foarte mare și m-am gândit ce pot face eu pentru femeile cărora li se confirmă acest diagnostic”, a declarat Mihaela Geoană pentru Click.

„Am învățat că efortul continuu și susținut dă roade, pentru că sunt peste 143.000 de femei care au făcut teste gratuite cu unitățile mobile ale fundației și sunt peste 6.400 de femei care au primit acest diagnostic. Sunt femei a căror viață a fost prelungită sau salvată. Asta ne dă energie și putere de a face mai departe”, ne-a mai declarat Mihaela Geoană.

Despre noul proiect „Prevenția salvează vieți”, soția lui Mircea Geoană a mai completat: „Este proiectul «Prevenția salvează vieți», prin care cele două unități mobile ale fundației, cu care facem teste HPV și mamografii gratuite, vor merge în zece localități din țară și vor oferi aceste teste gratuite femeilor”.

Ce înseamnă pentru ea viețile salvate

„Este greu să spui ce înseamnă să salvezi o viață. Eu cred că aici este o echipă în spatele meu și lângă mine, sunt medici foarte buni care consultă la clinică și este presa care ne ajută să comunicăm aceste îndemnuri de a ne face testele. Astfel, femeile, auzind de mai multe ori, văzând în fiecare an iluminări sau alte evenimente, vin și își fac testele. Suntem cu toții părtași la aceste vieți salvate”, ne-a mai spus Mihaela Geoană.

Ce sfaturi i-a transmis Mihaela Geoană fiicei sale, Ana, despre prevenție

Soția lui Mircea Geoană a fost precaută în acest sens cu fiica ei și i-a spus că pentru orice mică problemă de sănătate trebuie să meargă imediat la doctor, să nu aștepte.

„Ana știe încă de mică faptul că trebuie să-și facă analizele, că la absolut orice semn al unei probleme, știu eu, dacă o doare capul prea des, orice, absolut orice semn trebuie să îl verifice cu un medic. Orice problemă ar apărea, dacă o luăm din timp, este mult mai ușor de tratat. Și ea știe asta”, ne-a mai spus Mihaela Geoană.

Andreea Esca, prezentatoarea evenimentului. Ce valori i-a transmis fiicei sale, Alexia

Alături de Mihaela Geoană s-a aflat și Andreea Esca, una dintre susținătoarele Fundației Renașterea încă de la începuturile sale. Vedeta PRO TV a prezentat evenimentul aniversar și a readus în atenție importanța prevenției și a controalelor medicale periodice.

Dincolo de implicarea în proiectele sociale, Andreea Esca este și o mamă mândră de cei doi copii ai săi, Alexia și Aris. Relația cu fiica sa, Alexia, este una specială, iar printre valorile pe care prezentatoarea a încercat să i le transmită se numără independența, responsabilitatea și respectul pentru muncă.

Aniversarea Fundației Renașterea a coincis cu începutul lunii octombrie, dedicată la nivel internațional conștientizării cancerului de sân. „Iluminarea în roz” a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” a încheiat simbolic o seară dedicată speranței, solidarității și femeilor care luptă cu această boală.