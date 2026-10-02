 Andrei Bănuță, confesiuni dureroase despre pierderea mamei și a fratelui său: „Durerea e un drum greu”
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Andrei Bănuță, confesiuni dureroase despre pierderea mamei și a fratelui său: „Durerea e un drum greu”

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Andrei Bănuță se bucură de un succes răsunător în industria muzicală, unde și-a construit deja o carieră apreciată. Ajuns la vârsta de 27 de ani, artistul recunoaște însă că viața l-a încercat greu după ce și-a pierdut mama când avea doar 15 ani, apoi și fratele. Tatăl său a rămas singurul membru al familiei sale apropiate care îi mai este alături.

Andrei Bănuță, despre relația cu tatăl lui.
Andrei Bănuță, despre relația cu tatăl lui. Foto: Arhivă Click!

Andrei Bănuță, dezvăluiri despre viața personală și traumele trăite 

Într-un interviu, Andrei Bănuță a vorbit, cu sinceritatea cu care și-a obișnuit publicul, despre durerea pe care a simțit-o după pierderea a doi dintre cei mai importanți oameni din viața sa. Artistul spune că suferința poate fi cu atât mai greu de dus atunci când este împărtășită cu persoana nepotrivită, însă relația pe care o are cu tatăl său i-a ajutat pe amândoi să treacă peste momentele dificile.

Cei doi au devenit sprijin unul pentru celălalt și au învățat să își ofere reciproc confortul de care aveau nevoie în perioadele în care durerea devenea copleșitoare.

„Durerea e un drum greu de parcurs în compania nepotrivită, mai ales când o împarți. Multe dureri trăite lângă oamenii nepotriviți ajung să-i despartă sau să-i răcească unul față de celălalt iremediabil. Noi am avut noroc, dacă noroc s-ar putea numi. Eu am înțeles cât de important e să-i ofer un umăr pe care să plângă atunci când simte, și el a făcut la fel. E irelevant care plânge mai mult și care mai puțin, important e să știi că ai unde pune capul, în caz că nu mai poți. Eu am oferit și am primit deopotrivă confortul acesta, iar asta e tot ce contează”, a spus tânărul artist într-un interviu viva.ro

Tatăl lui Andrei Bănuță, un reper important în viața artistului

Tatăl lui Andrei Bănuță a avut un rol important nu doar în viața personală a artistului, ci și în parcursul său profesional. Artistul mărturisește că dorința de a-i face cinste părintelui său a devenit, la un moment dat, unul dintre obiectivele sale.

Andrei Bănuță spune că faptul că este în continuare conectat la originile sale și că nu a uitat de unde a plecat i se datorează, în mare parte, tatălui său. Dacă arta și visurile l-au făcut să privească mereu spre viitor, părintele său a fost cel care l-a ajutat să rămână cu picioarele pe pământ.

„Tata, pentru mine, a fost un scop în drumul meu. Am știut că am responsabilitatea să îi fac cinste, deci, cumva, pot spune că e motivul pentru care toată lumea îmi spune: «Îmi place că n-ai uitat de unde ai plecat». N-am uitat și nici n-aș avea cum, pentru că, în locul din care am plecat, mă așteaptă el. Capul în nori și arta sunt datorită mie, picioarele pe pământ sunt datorită lui.”

Cum gestionează diferența de 50 de ani dintre ei

Andrei Bănuță a vorbit și despre diferența de generații dintre el și tatăl său. Între cei doi există 50 de ani, iar artistul recunoaște că acest lucru se reflectă uneori în opiniile diferite pe care le au despre viață.

Cu toate acestea, cei doi au găsit o modalitate de a-și gestiona diferențele și au ales să pună pe primul loc relația dintre ei. Andrei Bănuță spune că au înțeles că timpul petrecut împreună este prea prețios pentru a fi consumat în conflicte și încearcă să se accepte reciproc așa cum sunt.

„«Conflictul» dintre generații există și între mine și Tătuțu. E clar că avem multe opinii diferite despre viață, că, dintre noi doi, unul a avut mai multă viață la dispoziție decât celălalt. 50 de ani între noi doi se simt doar atât de des cât aleg eu să-i las să se simtă. Apropierea dintre noi a venit în momentul în care am înțeles amândoi că timpul nostru împreună e mult prea limitat ca să ne permitem să ne contrăm. Alegem să ne acceptăm și să ne iubim așa cum suntem, fără să încercăm să ne mai modelăm. E distanța prea mare, timpul prea scurt și viața prea crudă pentru divergențe. Le potrivim din mers, le reglăm din pâine și mergem înainte, ca în orice familie.”

„Am o relație extraordinar de bună cu tata”

De altfel, în vara acestui an, într-un interviu acordat pentru Click!, Andrei Bănuță a oferit câteva detalii despre relația pe care o are cu tatăl său. Artistul a vorbit despre legătura apropiată dintre cei doi și despre proiectele în care părintele său este implicat acasă, mărturisind că îl susține în tot ceea ce își propune.

„Am o relație extraordinar de bună cu tata. El tocmai a terminat gardul casei noastre la care se muncește de foarte multe luni. El muncește ciudat și durează totul de vreo 3-4 ori mai mult. Face și bucătăria de vară, e ocupat. Eu îl susțin și susțin toate chestiile astea pentru că el și le dorește și este un om care a muncit toată viața lui. El vine pe la mine în vizită dar mult mai rar decât mi-aș dori”, am aflat de la Andrei Bănuță.

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