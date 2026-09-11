„Eram foarte singură”. Nicole Kidman, mărturisiri emoționante despre câștigarea primului ei Oscar

Nicole Kidman a vorbit despre una dintre cele mai importante momente din cariera ei - câștigarea primului ei Oscar. Actrița a dezvăluit că, în ciuda succesului uriaș, trecea printr-o perioadă dificilă a vieții.

Nicole Kidman a câștigat primul Oscar în 2003 Foto: 2026 Getty Images

O perioadă tristă din viața actriței Nicole Kidman

Actrița a vorbit deschis în podcastul „Therapuss”, găzduit de Jake Shane, în timp ce își promovează noul film, „Ce vrăji mai fac fetele 2”.

Nicole Kidman, care avea 35 de ani la momentul premiului, a spus că triumful profesional a contrastat puternic cu realitatea ei personală. „Eram extrem de singură”, a mărturisit ea. „Mă aflam în vârful carierei mele, iar când am ajuns acasă eram atât de singură”.

Actrița divorțase de Tom Cruise cu doi ani înainte, în 2001, iar momentul Oscarului a scos la suprafață un gol emoțional pe care nu îl mai putea ignora. Nicole Kidman a povestit că, deși părinții ei erau alături de ea, simțea lipsa unui partener cu care să împartă bucuria.

„A fost unul dintre cele mai profunde momente în care mi-am spus: ‘Trebuie să-mi fac o viață.’ Și în același timp țineam în mână statueta de aur, cel mai mare premiu din industria noastră. Eram recunoscătoare, dar și atât de singură”, potrivit People.

Nicole Kidman și-a descris starea din acea seară ca fiind „ciudată”.

Ce își dorea atunci actrița mai mult ca orice

Actrița a recunoscut că, în acea perioadă, își dorea un partener mai mult decât validare profesională. „Mi-ar plăcea să fiu în brațele cuiva acum. Mi-ar plăcea să fiu într-un loc în care să simt că am o viață reală”.

La câțiva ani după acel moment, Nicole Kidman l-a întâlnit pe cântărețul country Keith Urban, cu care s-a căsătorit în 2006. Cei doi au avut o căsnicie de 19 ani, iar din rodul iubirii lor s-au născut două fiice - Sunday Rose și Faith Margaret.

Cei doi s-au despărțit în 2025, divorțul fiind finalizat în ianuarie 2026.

Nu a vrut să meargă la petrecerea Vanity Fair

Nicole Kidman a vorbit despre aceeași noapte și în cartea „50 Oscar Nights” a lui Dave Karger, publicată în 2024. Atunci a mărturisit că nu avea nicio dorință să participe la petrecerile de după gală.

„Nu sunt o persoană care merge la petreceri. Voiam să sar peste Vanity Fair. Toată lumea îmi spunea: ‘Trebuie să mergi, trebuie să intri cu Oscarul în mână”.

Actrița a considerat că ar fi nepotrivit să defileze cu statueta. „Mi se părea că mă laud. Nu era deloc umil”.

În cele din urmă, a mers la petrecere, dar experiența a fost exact cum se temea.

„Am intrat, am ținut statueta, eram copleșită, emoționată, tremuram și nu m-am bucurat deloc. Aproape că îmi ceream scuze, ceea ce e atât de stupid. Aș fi vrut să mă pot bucura mai mult”.

Nicole Kidman și Sandra Bullock s-au reunit după 28 de ani

Cele două promovează „Ce vrăji mai fac fetele 2”, filmul care le reunește pe Nicole, Sandra, Dianne Wiest și Stockard Channing în rolurile membrilor familiei Owens. Kidman revine ca Sally Owens, iar Bullock ca Gillian, surorile descendente dintr-o lungă linie de vrăjitoare care încearcă să ducă vieți normale în ciuda blestemului ce le urmărește familia.

Acțiunea are loc la 25 de ani după primul film și este inspirată din romanul „Cartea magiei”, publicat de Alice Hoffman în 2021. Pe lângă rolurile principale, Nicole și Sandra sunt și producători executivi ai peliculei realizate de Warner Bros. Pictures, în care joacă și Lee Pace și Solly McLeod.