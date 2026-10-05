 Cum a ajuns Irina Fodor la „Asia Express”. Mona Segall dezvăluie cine a propus-o: „El a venit cu ideea”
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Cum a ajuns Irina Fodor la „Asia Express”. Mona Segall dezvăluie cine a propus-o: „El a venit cu ideea”

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Mona Segal a „dat din casă” și a dezvăluit modul în care Irina Fodor a ajuns prezentatoarea „Asia Express” și „Chefi la cuțite”. Producătoarea TV a menționat persoana care a propus-o pentru acest rol, dar a vorbit și despre relația dintre ele două, după ani întregi de colaborare.

Mona Segall și Irina Fodor.
Mona Segall și Irina Fodor. Foto: Instagram

Producătoarea TV Mona Segall a dat detalii neștiute până acum despre cele mai de succes formate de televiziune din România. Aceasta a explicat cum a ajuns ca Irina Fodor să fie prezentatoarea emisiunilor.

Cum a ajuns Irina Fodor prezentatoarea celor mai iubite emisiuni

Irina Fodor nu a ajuns întâmplător să prezinte două dintre cele mai iubite emisiuni din România. Producătoarea Mona Segall a dezvăluit faptul că înainte de această decizie a avut loc o analiză atentă în interiorul echipei de producție. De asemenea, a menționat că ideea nu i-a aparținut ei, ci a venit de la departamentul de selecție. Ulterior, Irina Fodor a dat o probă și s-a decis că ea ar fi cea mai potrivită pentru acest rol.

„Am vorbit cu echipa mea de casting. Ei au propus-o și pe urmă ne-am întâlnit, am dat o probă și mi-am dat seama că e ceea ce trebuie. Cătălin Prini, el a venit cu ideea. El a propus-o”, a declarat Mona Segall pentru libertatea.ro.

Cum se înțeleg Mona Segall și Irina Fodor

Mona Segall are numai cuvinte de laudă la adresa Irinei Fodor. Cele două se înțeleg de minune în spatele camerelor de filmat, având o relație bazată pe comunicare și încredere. De aproape zece ani, cele două colaborează pentru cele mai iubite formate de televiziune din România.

„Pentru că ea așa este: un om de echipă, foarte calm, pozitiv, prietenos, modest și foarte inteligent. Suntem o familie, petrecem două luni jumătate de zece ani aproape împreună și zi de zi mai mult decât cu familia noastră câteodată și atunci suntem o familie”, a spus Mona Segall pentru sursa citată.

Care este secretul din spatele emisiunilor de succes

În același timp, producătoarea a dezvăluit și care este secretul din spatele emisiunilor de succes. Mona Segall a afirmat că este mândră de echipa pe care a format-o și a consolidat-o de-a lungul anilor.

„Și eu de fapt cu asta mă mândresc, pentru că toate lucrurile și toate show-urile pe care le fac eu pot să le fac datorită acestei echipe pe care mi-am format-o. Asta e ce am făcut eu mai important în viață. Am format această echipă și acești oameni. Și atunci normal că ne înțelegem între noi și suntem prieteni și de asta nu e greu și se poate”, a mai spus producătoarea.

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