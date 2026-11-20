Mutarea din California înapoi în Marea Britanie, care ar fi trebuit să reprezinte un nou început pentru Meghan Markle și prințul Harry, nu ar fi adus însă rezultatele așteptate. Potrivit unor declarații făcute de Alison Boshoff, editor la Daily Mail, Ducesa de Sussex s-ar confrunta cu sentimente de izolare și singurătate.

Probleme pentru Meghan Markle în Marea Britanie Foto: arhivă

Prietenii lui Harry și-ar fi păstrat reținerile față de Meghan

Alison Boshoff, editor Daily Mail, susține că, deși Harry încă păstrează legături cu vechii săi prieteni din Regatul Unit, relațiile sociale ale prințului ar fi complicate de faptul că este însoțit aproape întotdeauna de soția sa.

„Nu vine niciodată singur. Dacă îl inviți pe Harry, vine și Meghan, iar acest lucru poate reprezenta o problemă”, a afirmat Boshoff, potrivit NewsNation.

Potrivit aceleiași surse, unul dintre hobby-urile preferate ale prințului Harry, ieșirile la vânătoare și activitățile în aer liber alături de prieteni, ar fi devenit tot mai rare.

Boshoff susține că Meghan nu ar privi cu ochi buni aceste întâlniri, iar Harry ar fi ales să le evite. Ea a mai afirmat că o parte dintre prietenii apropiați ai prințului nu ar avea o relație apropiată cu ducesa.

Cercul apropiat al lui Meghan se află în Statele Unite

Un alt factor care ar contribui la starea de izolare a fostei actrițe ar fi distanța față de prietenii săi apropiați. Conform declarațiilor făcute de Boshoff, majoritatea persoanelor din cercul de încredere al lui Meghan locuiesc în continuare în Statele Unite.

„Prietenii ei cei mai apropiați sunt în America”, a explicat comentatoarea, subliniind că diferența de fus orar și lipsa unei rețele sociale solide în Regatul Unit ar putea accentua sentimentul de singurătate.

Alison Boshoff consideră că Meghan s-ar afla într-o perioadă de așteptare, întrucât revenirea în Marea Britanie ar reprezenta în principal proiectul și miza personală a prințului Harry.

În opinia sa, ducesa nu pare să aibă foarte multe activități sau angajamente sociale în prezent și s-ar afla într-o situație de tranziție, în timp ce soțul său încearcă să-și reconstruiască viața și relațiile în țara natală.

Deocamdată, afirmațiile reprezintă opinii și evaluări ale unor comentatori regali, iar Meghan Markle și prințul Harry nu au comentat public aceste speculații privind viața lor personală și socială.

Motivele pentru care s-a întors cu familia în Marea Britanie

După șase ani petrecuți în California, Prințul Harry și Meghan Markle au luat o decizie care a surprins o lume întreagă: s-au mutat înapoi în Marea Britanie alături de cei doi copii, Prințul Archie și Prințesa Lilibet.

În primul său interviu acordat după revenirea pe pământ britanic, Ducele de Sussex a explicat motivele reale din spatele acestei mutări neașteptate, vorbind despre educația celor mici, dorul de casă și dorința de a îngropa securea războiului cu presa și cu Familia Regală.