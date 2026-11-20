Marlon Jackson, unul dintre membrii legendarei formații Jackson 5, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer de prostată în stadiul 4 și că trăiește cu această afecțiune de aproximativ patru ani. În ciuda diagnosticului grav, artistul în vârstă de 69 de ani susține că starea sa de sănătate este bună și că răspunde pozitiv la tratamentele urmate.

Marlon Jackson are cancer în stadiul 4 Foto: Getty images

Marlon Jackson a trecut prin mai multe tratamente

Într-un interviu acordat podcastului „The Farah Shammas Podcast”, muzicianul a vorbit deschis pentru prima dată despre lupta sa cu boala, subliniind că a preferat până acum să păstreze această parte a vieții sale departe de ochii publicului.

„Am cancer de patru ani. Nu vă faceți griji pentru mine. Dumnezeu are grijă de mine. Totul este foarte bine”, a declarat Marlon Jackson.

Artistul a explicat că a urmat mai multe forme de tratament pentru a ține boala sub control. Printre acestea se numără îndepărtarea prostatei și ședințe de radioterapie, proceduri despre care spune că au avut rezultate încurajatoare.

„Mi-a fost îndepărtată prostata. Am făcut radioterapie și totul este în regulă. Mă simt foarte bine”, a spus acesta.

Marlon Jackson a mărturisit că încearcă să rămână activ și să aibă grijă de sănătatea sa. Potrivit artistului, merge pe jos aproape șase kilometri de patru ori pe săptămână și acordă o atenție deosebită stilului de viață.

Schimbări importante în alimentație

Muzicianul a povestit că nu consumă carne de vită sau de porc încă din anii 1970, iar după diagnostic a făcut și alte modificări în dietă. Acesta a renunțat la zahăr și este atent la alimentele pe care le consumă.

„Încerc să am grijă de mine și să fiu atent la ceea ce introduc în organism. Mă simt foarte bine, iar medicul meu mi-a spus că evoluția este mai bună decât se aștepta”, a explicat artistul.

Totodată, Marlon Jackson le-a mulțumit fanilor și tuturor celor care s-au rugat pentru el de-a lungul anilor, spunând că sprijinul primit a avut o importanță deosebită.

Mesaj emoționant pentru fani

În cadrul interviului, artistul a transmis și un mesaj despre importanța bucuriei de a trăi și a timpului petrecut alături de cei dragi.

„Viața este scurtă. Bucurați-vă de ea, nu vă stresați inutil și profitați de fiecare moment. Înainte să vă dați seama, timpul trece”, a spus el.

Marlon Jackson este unul dintre cei trei membri rămași în viață ai formulei originale Jackson 5, alături de frații săi Jackie și Jermaine. Familia Jackson a trecut prin mai multe tragedii de-a lungul anilor, cea mai cunoscută fiind moartea lui Michael Jackson, în 2009, iar recent și decesul lui Tito Jackson, survenit în 2024.

În ciuda provocărilor, Marlon spune că își păstrează optimismul și se concentrează pe familie, sănătate și activitățile care îi aduc bucurie.