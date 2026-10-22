Lisa Marie Presley: „Michael Jackson a fost cel mai priceput iubit al meu!” Regele Pop era virgin când s-au întâlnit!

Fiica Regelui Rock & Roll i s-a confesat actriței Roseanne Barr despre viața sa intimă cu Michael Jackson și Nicolas Cage, iar acum totul a ieșit la iveală!

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Într-un interviu acordat publicației „The Hollywood Reporter”, Roseanne Barr a susținut că fiica lui Elvis Presley, Lisa Marie Presley - care a murit în ianuarie 2023, la vârsta de 54 de ani - l-a descris pe Regele Pop drept „cel mai priceput iubit” al său.

Roseanne Barr a insistat că nu inventează aceste afirmații și a povestit că Lisa Marie avea numai cuvinte de laudă la adresa regretatului cântăreț. „Avea cu ce să se laude! Mi-a spus că el îi spunea toate lucrurile pe care femeile vor să le audă”, a afirmat actrița.

Lisa Marie Presley și Michael Jackson au fost căsătoriți între 1994 și 1996. Potrivit lui Barr, cântăreața îl considera pe Jackson Nr. 1 atunci când venea vorba despre performanțele sale în dormitor. Roseanne a mai declarat că Lisa Marie „nu mințea niciodată în legătură cu astfel de lucruri”.

Barr a susținut că Presley îi povestea cu sinceritate despre bărbații din viața sa, inclusiv despre Nicolas Cage, cu care a fost căsătorită pentru scurt timp, în 2002. „Îmi povestea despre toți bărbații cu care fusese, despre detalii intime, despre dimensiuni, despre felul în care se descurcau și despre toate celelalte”, a declarat actrița. Tocmai această sinceritate a făcut-o pe Lisa Marie una dintre persoanele pe care Barr le-a apreciat cel mai mult.

În schimb, Priscilla Presley, mama Lisei Marie, a avut o perspectivă mult mai critică asupra relației fiicei sale cu Michael Jackson. În cartea sa autobiografică, aceasta l-a descris pe artist drept „un bărbat manipulator” și a dezvăluit că mariajul celor doi a consternat-o.

Priscilla a oferit detalii și despre relația tumultuoasă dintre Lisa Marie și Nicolas Cage. Potrivit relatărilor sale, cei doi ar fi avut o ceartă aprinsă pe iahtul actorului, în urma căreia Cage a aruncat în ocean inelul de logodnă al Lisei Marie, în valoare de 65.000 de dolari. „Din câte știu eu, inelul este încă acolo”, a scris Priscilla, precizând că actorul a cumpărat ulterior un diamant și mai mare, de zece carate, iar cei doi s-au logodit din nou.

De-a lungul vieții, Lisa Marie Presley a fost căsătorită de patru ori. Înaintea relațiilor cu Michael Jackson și Nicolas Cage, ea a fost soția muzicianului Danny Keough, între 1988 și 1994, și ulterior a lui Michael Lockwood, între 2006 și 2021.

Deși Lisa Marie Presley nu mai este în viață, detaliile dezvăluite de Roseanne Barr și Priscilla Presley continuă să readucă în atenție relațiile sale controversate și viața personală a unicului copil al inegalabilului Elvis Presley.