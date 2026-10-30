Ce voce frumoasă are Leon, fiul lui Kamara, care luptă cu o boală gravă! „Cântă și piesele lui Michael Jackson”. Cum se simte, după operații?

Leon, fiul lui Kamara, este pasionat de muzică, interpretând și hit-uri din repertoriul ABBA și Julio Iglesias. Exclusiv pentru Click!, solistul ne-a mai vorbit și despre starea de sănătate a micuțului, diagnosticat cu tetrapareză spastică. A început să facă primii pași, cu ajutorul unei orteze speciale, după ultima intervenție chirurgicală din Polonia.

1/5 Kamara și Oana, părinții lui Leon, sunt fericiți că puștiul a început să meargă, după atâtea operații Foto: foto: Facebook

Leon a fost diagnosticat la naștere cu tetrapareză spastică. Care e starea lui de sănătate, după operația din Polonia: „E miracol de la bunul Dumnezeu!”

Micuțul Leon, în vârstă de 12 ani, a trecut prin numeroase tratamente și proceduri chirurgicale, dar și prin terapii cu celule stem, în spitalele din Turcia și din Spania. La începutul acestui an a suferit o operație și în Polonia, cu rezultate spectaculoase, căci Leon reușește deja să pășească, dacă este supravegheat, bucurie fără margini pentru părinții lui, solistul Kamara și actrița Oana Hănțoiu, din serialul „Ana” (Antena 1):

„Este enciclopedie muzicală!”

„Leon e pasionat de muzică din burta mamei, s-a trezit pe lumea asta cu muzica în sânge, are boxa lui, iar, mai nou, de când stă în picioare, după operație, cu ortezele pe care le poartă, se poate ține și pe picioare, susținut de mână. E miracol de la bunul Dumnezeu!

Îi place să danseze, să mă imite. Se simte bine acum, în martie a fost operat în Polonia, de cel mai bun medic din lume, încă facem recuperare. De unde avea genunchii la 30 de grade, acum îi are la zero grade. Știe piese din repertoriul ABBA, Julio Iglesias, Michael Jackson, cunoaște și piesele mele, este enciclopedie muzicală puștiul”, ne-a declarat Kamara, exclusiv pentru Click!

Kamara crede că Leon s-a îmbolnăvit din cauza medicului din maternitate

Kamara, fostul solist al trupei Alb Negru, povestea, într-un interviu tv, despre problemele de sănătate ale fiului său, Leon. Crede că este vina medicului:

„Oana a fost obligată să nască natural, în loc să o asculte și să facă, cum era necesar, cezariană. Acel medic a nenorocit alte șapte sarcini cu nouă copii, pentru că două erau cu gemeni. În aceeași noapte.

După 21 de zile, ni l-au pus în brațe și am plecat acasă. Nici nu am știut că are probleme, a luat foarte, foarte greu în greutate apoi ușor, ușor am descoperit că nu se ridică, că nu se întoarce de pe o parte pe cealaltă. Noi facem tot ce se poate să fie pe picioarele lui. Leon a reușit să transmită și altora puterea de a lupta. E o călătorie și o duc cu demnitate!".

Kamara a luptat pentru fiul lui și la „Survivor România”

Kamara a făcut tot posibilul ca fiul lui să aibă banii necesari operațiilor și tratamentelor. A luptat în ring, a organizat spectacole, a intrat chiar și în concursul de supraviețuire „Survivor România”, ediția din 2023. Spera să câștige marele premiu. La plecarea din concurs, el a spus, cu tristețe:

„Domnule Dan, sunt împărțit în momentul de față pentru că, oarecum, nu am reușit să îmi îndeplinesc misiunea de tată, dar pe cea de bărbat am reușit să o îndeplinesc! Orice ar fi, l-am făcut mândru pe băiatul meu și știe că nu sunt omul care să plece de lângă el, fără a fi pentru el. Mi-a spus să fiu puternic, să am grijă să nu mă îmbolnăvesc, iar el a promis că va rămâne un Leon!”.