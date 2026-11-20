Carys Douglas, fiica celebrilor actori Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas, a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața familiei sale: diagnosticul de cancer primit de tatăl său în urmă cu mai bine de un deceniu. Tânăra actriță, în vârstă de 23 de ani, a acordat un interviu pentru ediția din decembrie a revistei ELLE Spain, ocazie cu care a abordat și controversele legate de eticheta de „nepotism”.

Fiica lui Michael Douglas, mărturisiri oneste Foto: Getty images/shutterstock

Diagnosticul lui Michael Douglas i-a adus mai aproape

Michael Douglas a fost diagnosticat cu cancer de gât în stadiul al patrulea în august 2010, când Carys avea doar șapte ani. Actorul a urmat ședințe de chimioterapie și radioterapie, iar un an mai târziu a fost declarat vindecat. Medicii au descoperit tumora după ce acesta a cerut ajutor din cauza unei dureri persistente în gât, potrivit Daily Mail.

Privind în urmă, fiica starului de la Hollywood a recunoscut că, în copilărie, nu a înțeles pe deplin gravitatea situației.

„Știam că este ceva serios, dar abia acum încep să îmi imaginez cum ar fi fost să cresc fără el. Boala lui ne-a apropiat și mai mult și m-a făcut să mă gândesc la mortalitate”, a mărturisit tânăra.

Carys a vorbit și despre faptul că are un tată aflat la o vârstă înaintată, mărturisind că acest aspect îi provoacă uneori temeri.

„Să ai un tată mai în vârstă este un dar extraordinar. Totuși, uneori mi-aș dori să nu aibă 82 de ani, chiar dacă sunt foarte recunoscătoare pentru experiența și înțelepciunea lui. Nu cred că voi înțelege vreodată complet moartea sau că voi găsi un răspuns definitiv. Dar este în regulă să te gândești la aceste lucruri, mai ales când boala te obligă să trăiești zilnic cu această posibilitate”, a spus ea.

Cum răspunde criticilor

În cadrul interviului, Carys Douglas a abordat și subiectul care îi urmărește pe mulți dintre copiii vedetelor de la Hollywood: acuzațiile că succesul lor se datorează exclusiv numelui celebru pe care îl poartă.

Actrița, care și-a făcut debutul profesional pe scenă anul acesta, interpretând rolul principal Nina în piesa „Pescărușul” de Anton Cehov, a explicat că părinții săi au pregătit-o încă de mică pentru reacțiile publicului.

„Nu mi-au ascuns niciodată faptul că oamenii vor avea idei preconcepute despre mine înainte să mă cunoască. M-au învățat că depinde doar de mine să îmi construiesc propria identitate și că aceasta este responsabilitatea mea”, a declarat Carys.

Tânăra spune că, odată cu trecerea timpului, a învățat să gestioneze presiunea și comparațiile inevitabile cu părinții săi celebri.

Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones își apără copiii

Subiectul de nepotism a fost comentat recent și de Michael Douglas, care a criticat eticheta devenită tot mai populară în industria divertismentului. Actorul a subliniat că și el a fost comparat constant cu tatăl său, legendarul Kirk Douglas, însă a trebuit să își construiască propria carieră.

La rândul său, Catherine Zeta-Jones a descris termenul drept „îngrozitor”, explicând că atât Carys, cât și fratele ei, Dylan, și-au petrecut copilăria în tabere de teatru și au participat la numeroase spectacole și producții școlare.

Potrivit actriței, copiii săi și-au demonstrat pasiunea pentru actorie prin muncă și perseverență, iar drumul ales nu a fost impus de numele pe care îl poartă.