Jack Nicholson s-a retras definitiv din actorie. Ce spune Michael Douglas despre viața legendarului de la Hollywood

Chiar dacă Jack Nicholson nu și-a anunțat niciodată în mod oficial retragerea din actorie, fanii nu ar trebui să se aștepte să îl mai vadă curând pe marile ecrane. Celebrul actor, ajuns la vârsta de 89 de ani, nu a mai apărut într-un film de aproape două decenii, preferând o viață departe de luminile reflectoarelor.

Jack Nicholson. Foto: Instagram

Apropiatul său prieten și fost colaborator, actorul Michael Douglas, în vârstă de 82 de ani, a oferit recent noi detalii despre viața pe care o duce legendarul star de la Hollywood în prezent.

Prietenie istorică între Jack Nicholson și Michael Douglas

Deși Michael Douglas și Jack Nicholson nu au jucat niciodată împreună într-un film, cei doi au colaborat în spatele camerelor de filmat. Douglas a fost producătorul filmului „One Flew Over the Cuckoo's Nest” și cel care a insistat ca Nicholson să primească rolul principal, adică să-l interpreteze pe Randle McMurphy.

Pelicula le-a adus celor doi primele statuete Oscar din carieră. Jack Nicholson a câștigat premiul pentru cel mai bun actor, iar Michael Douglas pe cel pentru cel mai bun film.

Dezvăluiri despre viața lui Jack Nicholson din prezent

În cadrul unui eveniment recent organizat la Swansea Building Society Arena pentru promovarea noii sale cărți de memorii, „One Helluva Ride”, Michael Douglas a confirmat că prietenul său s-a retras definitiv din activitate.

„Mi-ar fi plăcut să joc alături de Jack”, a spus el în timpul discuției despre carte, conform The Daily Mail , confirmând că, deși se descurcă bine, nu mai joacă. „Nu mai lucrează. Este bine. A dispărut. Știu asta.”

„Îl văd în continuare, dar e bine. Stă acolo sus, la casa lui, și se plimbă în papuci de casă. Se întâmplă. O merită din plin! Îl înțeleg perfect. Este cu câțiva ani mai în vârstă decât mine, dar îi înțeleg alegerea”, a mai spus Douglas.

În ce film a apărut ultima dată

Jack Nicholson și-a făcut debutul în cinematografie în filmul „The Cry baby Killer” din 1958. Filmul „Five Easy Pieces” din anii 1970 i-a definit personajul de pe ecran drept „antieroul american în întregime” și i-a adus prima nominalizare la Premiul Oscar.

A câștigat un trofeu cinci ani mai târziu pentru „One Flew Over the Cuckoo's Nest” , câștigând un al doilea premiu pentru „Terms of Endearment” din 1983 și un al treilea premiu pentru „ As Good As It Gets” din 1997 , fiind unul dintre cei opt actori cu trei trofee de actorie.

Filme precum Chinatown (1974), The Shining (1980), Prizzi's Honor (1985), Batman (1989), Something's Gotta Give (2003) și The Departed (2006) i-au menținut profilul de titan de la Hollywood.

Un rol secundar în filmul „How Do You Know” din 2010 s-a dovedit a fi ultimul său rol cinematografic de până acum și, în ciuda zvonurilor că ar apărea în proiecte precum „ Ready Player One”, „Toni Erdmann” și „Doctor Sleep” , nu a mai apărut în filme de atunci. Ultima sa apariție pe ecran a fost la începutul anului 2025, în timpul emisiunii speciale SNL50 de pe NBC, scrie hellomagazine.com.