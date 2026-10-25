 Michael Douglas, sincer despre scenele erotice din filme. Cum se proceda înainte de apariția coordonatorilor de intimitate
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Michael Douglas, sincer despre scenele erotice din filme. Cum se proceda înainte de apariția coordonatorilor de intimitate

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Într-o industrie cinematografică complet transformată în ultimele decenii, Michael Douglas a ridicat cortina de pe culisele filmărilor din epoca în care Hollywood-ul nu folosea coordonatori de intimitate.

Cum filma Michael Douglas scenele intime înainte
Cum filma Michael Douglas scenele intime înainte Foto: arhivă

Prezent în cadrul podcastului „Happy, Sad, Confused”, realizat de Josh Horowitz, legendarul actor în vârstă de 82 de ani a descris minuțios mecanismul din spatele scenelor pasionale care l-au consacrat în pelicule de referință.

Protocolul nescris al scenelor intime din Epoca de Aur

De-a lungul carierei sale, marcată de thrillere erotice devenite clasice, starul din „Wall Street” a fost nevoit să gestioneze filmări complicate din punct de vedere emoțional și fizic într-o perioadă în care platourile erau dominate de echipe tehnice exclusiv masculine.

Actorul a subliniat că secretul unei scene convingătoare stătea în comunicarea directă și în descompunerea fiecărui gest înainte ca regizorul să strige „acțiune”:

„Există o artă a scenelor de sex în filme. Nu este ușor să faci lucruri precum umbrirea oamenilor când ești deasupra și tot felul de alte detalii. Însă cel mai important lucru la scenele de sex este încrederea. Câtă vreme doamna are încredere în mine — și, evident, eu am încredere în ea — e ca un dans. Tu preiei conducerea” potrivit Fox News.

Douglas a detaliat modul extrem de tehnic în care se stabileau limitele pe platou, dialogul cu actrițele din fața sa fiind purtat pas cu pas:

„Pur și simplu discuți totul pe îndelete. «Sărut, sărut, mușcătură. Mă uit la tine. E în regulă dacă îți ating sânii?» «Da.» «În regulă, îți ating sânii. Sărut. Sărut». O faci, și e exact ca și cum ai coregrafia o scenă de bătaie. Începi foarte încet... și apoi: acțiune! Asta face ca totul să pară că se întâmplă cu adevărat.”

Totodată, actorul a ținut să precizeze că preocuparea sa majoră a fost întotdeauna confortul partenerelor de ecran, mai ales că prezența echipelor de filmare numeroase crea o atmosferă intimidantă:

„Este destul de stânjenitor pentru femei, fiind în mare parte înconjurate de o echipă formată din bărbați și tot restul, mai ales în acele vremuri, așa că trebuia să ne asigurăm că se simțeau cât mai confortabil posibil.”

Filosofia de ansamblu: „Mai degrabă bun într-un film mic, decât execrabil într-un rol mare”

Dincolo de aspectele tehnice ale scenelor de intimitate, starul hollywoodian a explicat și modul în care a privit întreaga sa meserie, punând mereu valoarea echipei de actori mai presus de propriul ego:

„Întotdeauna am considerat că rolul tău este doar o mică parte din întreg. Și, prin urmare, ceea ce ai cu adevărat nevoie... sunt actori mai buni în jurul tău. Vrei ce e mai bun, pentru că ansamblul contează. Aș prefera să fiu bun într-un film mic, decât execrabil într-un rol mare.”

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