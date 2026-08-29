 Gina Pistol, mărturisiri sincere despre apariția în Playboy: „Se putea mai bine”
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VideoGina Pistol, mărturisiri sincere despre apariția în Playboy: „Se putea mai bine”

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Gina Pistol a vorbit sincer despre unul dintre cele mai importante momente din tinerețea sa. Prezentatoarea TV a dezvăluit, în podcastul „Salvat de clopoțel”, că apariția în Playboy i-a schimbat radical parcursul, chiar dacă, privind acum în urmă, consideră că lucrurile puteau fi făcute altfel.

Ce spune Gina Pistol despre decizia de a poza în Playboy
Ce spune Gina Pistol despre decizia de a poza în Playboy Foto: Instagram

Întrebată care a fost alegerea care i-a influențat cel mai mult viața, vedeta a indicat fără ezitare pictorialul din celebra revistă.

Păi, clar, cred că decizia pe care am luat-o atunci să apar în Playboy”, a spus prezentatoarea de la „MasterChef România” în podcastul „Salvat de clopoțel”.

Ce ar fi schimbat la pictoriale

Apariția în Playboy i-a adus multă vizibilitate și a contribuit la drumul care avea să o ducă ulterior în televiziune. Gina Pistol spune că nu regretă că a acceptat propunerea, însă rezultatul pictorialelor nu a fost cel pe care și-l imaginase.

Am regretat când vedeam pictorialele. Eu, în capul meu, îmi imaginam că o să fie mult mai…”, a povestit ea.

Vedeta a explicat că avea deja o pasiune pentru fotografie și pentru partea artistică, încă din copilărie. Aceasta ar putea avea legătură și cu tatăl său, care obișnuia să fotografieze.

Eu aș putea fi un foarte bun fotograf. Nu știu dacă am moștenit partea asta de la tata. Tata, mi-amintesc din copilărie, că avea un aparat foto și tot timpul mă poza și mă uitam cum developează filmele în camera obscură. Foarte mișto”.

Gina Pistol și-a amintit că era atrasă și de desen, semn că latura creativă a fost prezentă încă de la început: „Eram bună la desen, deci am clar, practic, înclinații spre zona asta”.

Prezentatoarea TV a recunoscut că fotografiile publicate nu au corespuns cu ceea ce își dorea ea să vadă.

Și ceea ce am văzut în revistă nu era cum îmi imaginam eu sau cum îmi doream eu să fie”, a spus Gina Pistol.

În plus, vedeta consideră că vârsta pe care o avea atunci și lipsa unei persoane care să o îndrume au contat foarte mult.

Dar pentru că eram mică și nu a fost nimeni să gestioneze toată povestea asta în favoarea mea… Nu prea sunt ok cu pictorialele, adică nu regret că am făcut asta, doar că se putea mai bine, mult mai bine”.

 „Eu am avut și noroc în viață”

Gina Pistol privește astăzi acel episod ca pe o etapă importantă din parcursul său, care a deschis drumul către alte oportunități.

Ăla a fost un episod care, practic, mi-a schimbat viața, după care, nu știu, cumva, a ținut de mine restul drumului”, a spus ea.

Vedeta a vorbit și despre noroc și destin, mărturisind că se consideră o persoană norocoasă: „Eu am avut și noroc în viață. Unii zic că norocul nu există, destinul nu există, dar eu cred foarte mult în el”.

Privind la tot ce a realizat până acum, prezentatoarea spune că este surprinsă de cât de mult seamănă prezentul cu ceea ce își imagina în copilărie.

Stând acum și gândindu-mă la tot ce-mi doream eu când eram mică, eu trăiesc viața pe care mi-am proiectat-o când eram copil”.

Apariția în Playboy rămâne, astfel, una dintre etapele care i-au influențat traseul profesional. Chiar dacă astăzi spune că pictorialele ar fi putut fi realizate diferit, Gina Pistol consideră că acea decizie a făcut parte din drumul care a adus-o la viața pe care și-a dorit-o.

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