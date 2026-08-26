 Prezentatoarea TV care a devenit mamă în mare secret!
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Prezentatoarea TV care a devenit mamă în mare secret!

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Olivia Cucoș traversează o perioadă importantă din viața sa. Prezentatoarea TV, originară din Republica Moldova, a devenit mamă pentru prima dată, după ce a adus pe lume o fetiță. Micuța Elisabeth s-a născut pe 19 august, la ora 12:00, însă vestea a fost făcută publică abia în această săptămână.

Olivia Cucoș
Olivia Cucoș Foto: Instagram

Olivia Cucoș și Denis Furtună au împărtășit astfel cu fanii una dintre cele mai importante schimbări din viața lor. Cei doi s-au căsătorit în urmă cu șase luni, iar acum familia lor s-a mărit cu un nou membru.

Olivia Cucoș a anunțat nașterea fiicei sale

Soția lui Denis Furtună a ales să dea vestea într-un mod simplu. Olivia Cucoș a publicat un reel în care apare ținându-și fiica în brațe. Cele două au fost înconjurate de buchete de flori, iar imaginile au fost urmate de alte două fotografii în care prezentatoarea TV apare alături de micuța sa.

Totodată, Olivia Cucoș a dezvăluit și numele ales pentru fiica ei. Fetița se numește Elisabeth. Anunțul a fost însoțit de un mesaj simplu, prin care prezentatoarea TV a făcut public numele copilului.

Vestea a fost primită cu numeroase felicitări din partea celor care o urmăresc pe Olivia Cucoș. Fanii i-au transmis mesaje și urări pentru noua etapă din viața sa.

Pe lângă felicitări, familia a avut parte și de cadouri. Olivia Cucoș a primit din partea soțului ei o brățară din aur, în timp ce fiica lor, Elisabeth, a primit o pereche de cercei.

Prezentatoarea TV și-a ținut sarcina ascunsă mai bine de șase luni

Olivia Cucoș a vorbit public despre sarcină abia după mai bine de șase luni. Până în acel moment, prezentatoarea TV nu anunțase că urmează să devină mamă.

Ulterior, după ce a făcut publică vestea că este însărcinată, Olivia Cucoș și-a ținut fanii la curent cu evoluția sarcinii. Dorința de a avea un copil s-a împlinit, iar pe 19 august aceasta a devenit mamă pentru prima dată.

Nașterea a avut loc la șase luni după căsătoria cu Denis Furtună. Cei doi au ajuns în fața altarului în luna februarie, chiar de Ziua Îndrăgostiților.

Înainte de căsătorie, Olivia Cucoș și Denis Furtună s-au logodit în septembrie 2025, chiar de ziua de naștere a prezentatoarei TV. Relația lor a fost urmată de o nouă surpriză pentru Olivia Cucoș, care a primit ulterior un al doilea inel de logodnă.

Cine este Olivia Cucoș

Olivia Cucoș este o jurnalistă și prezentatoare TV originară din Republica Moldova, cunoscută mai ales pentru activitatea sa în presa sportivă. În 2023 s-a mutat în România, unde și-a continuat activitatea în televiziune.

A fost prezentatoare la Canal 33 și a atras atenția și prin relația cu fotbalistul Denis Furtună, de la CS Tunari. Cei doi s-au logodit, cererea în căsătorie având loc la Palatul Mogoșoaia.

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