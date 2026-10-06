Trupa din România care își ia adio după 19 ani: „Nu ne despărțim certați”

The Mono Jacks, una dintre trupele cunoscute de pe scena rock alternativ din România, își încheie activitatea după 19 ani. Anunțul a fost făcut chiar de membrii formației, care au transmis că povestea începută în urmă cu aproape două decenii se va încheia pe scenă, alături de fani.

The Mono Jacks Foto: Facebook

Ultimul concert The Mono Jacks va avea loc la Expirat, pe 11 noiembrie. Membrii formației au ales să marcheze astfel finalul unui drum care a început în urmă cu 19 ani și care le-a adus numeroase concerte și momente importante. Mesajul prin care au făcut anunțul este unul sincer și emoționant, fără să ascundă faptul că despărțirea este una dureroasă.

„Doare tare că ne oprim”: mesajul lui Doru Trăscău

Doru Trăscău, fondatorul The Mono Jacks, a vorbit despre felul în care și-a imaginat începutul acestei povești și despre locurile în care a ajuns formația de-a lungul anilor. Deși realitatea de acum nu seamănă în totalitate cu planurile pe care le avea la început, artistul spune că rămâne recunoscător pentru experiențele trăite.

„The Mono Jacks își oprește activitatea. Da, nu e un titlu bombastic. Am început povestea asta în urmă cu 19 ani și îmi imaginam că voi ajunge în alt loc. Chiar dacă realitatea de acum nu prea seamănă cu ce mi-am dorit atunci, sunt recunoscător că am pășit în locuri la care nici nu visam și că, în ciuda tuturor obstacolelor, ne-am spus de mai multe ori: „WE ARE LIVING THE DREAM!” Doare tare că ne oprim, dar doare mai puțin când mă gândesc că nu ne despărțim certați. Poate pare puțin, dar pentru mine înseamnă foarte mult”, este mesajul postat pe contul de Facebook al trupei.

Cuvintele lui Doru Trăscău scot în evidență și unul dintre aspectele importante ale despărțirii: membrii formației aleg să încheie acest capitol fără conflicte. După aproape două decenii petrecute împreună, finalul vine cu tristețe, dar și cu recunoștință pentru tot ceea ce au construit.

The Mono Jacks a fost înființată în 2008 de Doru Trăscău, cunoscut publicului românesc și ca solist al formației ab4, una dintre trupele asociate cu scena grunge românească de la începutul anilor 2000.

Cine sunt membrii The Mono Jacks și unde va avea loc ultimul concert

În formula actuală, The Mono Jacks îi are alături de Doru Trăscău pe Andrei Zamfir, la chitară, Cristian Chiru, la bas, și John Ciurea, la tobe. Împreună, cei patru au dus mai departe povestea formației până în acest punct.

Pentru fanii care vor să fie alături de trupă la finalul acestui capitol, ultimul concert este programat la Expirat, pe 11 noiembrie. Membrii The Mono Jacks îi invită astfel pe cei care le-au urmărit parcursul să transforme ultima apariție într-un moment de rămas-bun.

După 19 ani, formația își oprește activitatea, însă finalul nu vine în urma unei despărțiri tensionate între membri. Doru Trăscău a recunoscut că oprirea proiectului doare, dar faptul că membrii nu pleacă certați face ca acest moment să fie mai ușor de acceptat.