Cezar Ouatu, în lacrimi la botezul fiicei sale. Momentul emoționant care l-a copleșit pe artist: „Nu am mai plâns așa de foarte mult timp”

Cezar Ouatu a trăit una dintre cele mai emoționante zile din viața sa odată cu botezul fiicei sale, Serena Maria. Artistul a vorbit despre experiența care l-a marcat profund și a mărturisit că emoțiile au fost atât de puternice încât nu și-a mai putut stăpâni lacrimile.

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Botezul, un eveniment intim

După ce a devenit tată pentru prima dată în vara acestui an, Cezar Ouatu și-a creștinat fiica, Serena Maria, în cadrul unei ceremonii organizate într-un cerc restrâns. Artistul a explicat că și-a dorit ca evenimentul să rămână unul discret, mai ales că partenera sa preferă să stea departe de lumina reflectoarelor.

Deși a fost un moment extrem de important pentru familie, cântărețul a ales să păstreze detaliile într-un cadru intim, alături de cei mai apropiați oameni.

„Acuma depinde ce crede fiecare, că viața privată a fiecăruia e viața privată. Pentru noi, pentru familie și pentru toți cei prezenți la creștinarea îngerașului meu, Serena Maria, nu a fost nimic secret. Probabil că îmi doresc, și nu probabil, ci mai mult ca sigur, o oarecare intimitate, în condițiile în care viața mea privată a fost destul de publică. Încerc și îmi doresc să rămână în așa, în ideea în care nici partenera mea nu-și dorește și nu este dornică neapărat de afișare mare. Suntem din altă lume”, a declarat Cezar Ouatu pentru Spynews.

Petrecerea organizată după ceremonie a inclus mai multe surprize pentru invitați, printre care momente artistice speciale și apariția unor invitați care au contribuit la atmosfera emoționantă a serii.

Cântărețul, emoționat până la lacrimi în biserică

Cel mai impresionant moment pentru Cezar Ouatu a fost însă cel petrecut în biserică. Artistul a dezvăluit că emoțiile au devenit copleșitoare în timpul slujbei, mai ales pentru că ceremonia a avut loc în locul în care a fost botezat și el.

Cântărețul a mărturisit că a simțit o legătură profundă între fiica sa și tatăl lui, o persoană care continuă să ocupe un loc special în sufletul său. Tocmai această încărcătură emoțională l-a făcut să plângă așa cum nu o mai făcuse de foarte mulți ani.

„Din punct de vedere spiritual, pot să vă zic doar că la biserică cred că n-am mai plâns de foarte multă vreme atât de necontrolat, să zic. Am simțit o conexiune acolo, în acel lăcaș de cult. Ne-am dorit să se petreacă acest lucru exact în biserica unde eu am fost botezat. Acolo am simțit o chestie foarte profundă în momentul în care m-am uitat sus. Am simțit că ea, Serena Maria, chiar este, cum am spus și într-o postare anterioară, prelungirea unui alt leu veritabil care a fost, este și va rămâne pentru mine un reper în viață, și anume tatăl meu”, mai spune cântărețul.

Mai mult, Cezar Ouatu a recunoscut că intenționa să îi cânte fiicei sale chiar în timpul ceremoniei religioase, însă nu a mai avut puterea să o facă din cauza emoțiilor.

„Am cântat și eu la botez, mi-am dorit să cânt și la biserică, dar am avut atât de multe emoții încât la final i-am zis părintelui că nu mai pot, nu sunt capabil. I-am zis că lasă, o să-i cânt o viață întreagă, oricum îi cânt în fiecare seară”, a mărturisit cântărețul.

Artistul a vorbit și despre relația specială pe care o are cu fiica sa, despre care spune că i-a schimbat complet viața. De asemenea, Cezar Ouatu a mărturisit că oamenii văd asemănări fizice între cei doi. Cântărețul a postat pe rețelele sociale fotografii în care i se poate vedea chipul celei mici.

„Foarte multă lume din afară, la prima privire, îmi spune că seamănă unu la unu cu mine. Ceea ce mă bucură, dar cu siguranță are și de la mama ei, de la partenera mea. Nu este un secret că am postat-o pe cea mică și i-am arătat și fața. Nu sunt genul de părinte care să n-o arate. Până la urmă, mai devreme sau mai târziu, doar nu o să stau ascuns într-o peșteră sau pe o insulă. Respect și dorința iubitei mele. Am avut tot felul de postări pe care le-am simțit, cu ideea să rămână pentru ea ca amintire pe social media când va crește. Deja este pe buzele multor oameni”, mai declară Cezar Ouatu.