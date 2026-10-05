 Cezar Ouatu, în lacrimi la botezul fiicei sale. Momentul emoționant care l-a copleșit pe artist: „Nu am mai plâns așa de foarte mult timp”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

FotoCezar Ouatu, în lacrimi la botezul fiicei sale. Momentul emoționant care l-a copleșit pe artist: „Nu am mai plâns așa de foarte mult timp”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cezar Ouatu a trăit una dintre cele mai emoționante zile din viața sa odată cu botezul fiicei sale, Serena Maria. Artistul a vorbit  despre experiența care l-a marcat profund și a mărturisit că emoțiile au fost atât de puternice încât nu și-a mai putut stăpâni lacrimile.

Cezar Ouatu jpg
Foto: Instagram

Botezul, un eveniment intim 

După ce a devenit tată pentru prima dată în vara acestui an, Cezar Ouatu și-a creștinat fiica, Serena Maria, în cadrul unei ceremonii organizate într-un cerc restrâns. Artistul a explicat că și-a dorit ca evenimentul să rămână unul discret, mai ales că partenera sa preferă să stea departe de lumina reflectoarelor.

Deși a fost un moment extrem de important pentru familie, cântărețul a ales să păstreze detaliile într-un cadru intim, alături de cei mai apropiați oameni.

„Acuma depinde ce crede fiecare, că viața privată a fiecăruia e viața privată. Pentru noi, pentru familie și pentru toți cei prezenți la creștinarea îngerașului meu, Serena Maria, nu a fost nimic secret. Probabil că îmi doresc, și nu probabil, ci mai mult ca sigur, o oarecare intimitate, în condițiile în care viața mea privată a fost destul de publică. Încerc și îmi doresc să rămână în așa, în ideea în care nici partenera mea nu-și dorește și nu este dornică neapărat de afișare mare. Suntem din altă lume”, a declarat Cezar Ouatu pentru Spynews.

Petrecerea organizată după ceremonie a inclus mai multe surprize pentru invitați, printre care momente artistice speciale și apariția unor invitați care au contribuit la atmosfera emoționantă a serii.

Cântărețul, emoționat până la lacrimi în biserică

Cel mai impresionant moment pentru Cezar Ouatu a fost însă cel petrecut în biserică. Artistul a dezvăluit că emoțiile au devenit copleșitoare în timpul slujbei, mai ales pentru că ceremonia a avut loc în locul în care a fost botezat și el.

Cântărețul a mărturisit că a simțit o legătură profundă între fiica sa și tatăl lui, o persoană care continuă să ocupe un loc special în sufletul său. Tocmai această încărcătură emoțională l-a făcut să plângă așa cum nu o mai făcuse de foarte mulți ani.

„Din punct de vedere spiritual, pot să vă zic doar că la biserică cred că n-am mai plâns de foarte multă vreme atât de necontrolat, să zic. Am simțit o conexiune acolo, în acel lăcaș de cult. Ne-am dorit să se petreacă acest lucru exact în biserica unde eu am fost botezat. Acolo am simțit o chestie foarte profundă în momentul în care m-am uitat sus. Am simțit că ea, Serena Maria, chiar este, cum am spus și într-o postare anterioară, prelungirea unui alt leu veritabil care a fost, este și va rămâne pentru mine un reper în viață, și anume tatăl meu”, mai spune cântărețul.

Mai mult, Cezar Ouatu a recunoscut că intenționa să îi cânte fiicei sale chiar în timpul ceremoniei religioase, însă nu a mai avut puterea să o facă din cauza emoțiilor.

„Am cântat și eu la botez, mi-am dorit să cânt și la biserică, dar am avut atât de multe emoții încât la final i-am zis părintelui că nu mai pot, nu sunt capabil. I-am zis că lasă, o să-i cânt o viață întreagă, oricum îi cânt în fiecare seară”, a mărturisit cântărețul. 

Artistul a vorbit și despre relația specială pe care o are cu fiica sa, despre care spune că i-a schimbat complet viața. De asemenea, Cezar Ouatu a mărturisit că oamenii văd asemănări fizice între cei doi. Cântărețul a postat pe rețelele sociale fotografii în care i se poate vedea chipul celei mici.

„Foarte multă lume din afară, la prima privire, îmi spune că seamănă unu la unu cu mine. Ceea ce mă bucură, dar cu siguranță are și de la mama ei, de la partenera mea. Nu este un secret că am postat-o pe cea mică și i-am arătat și fața. Nu sunt genul de părinte care să n-o arate. Până la urmă, mai devreme sau mai târziu, doar nu o să stau ascuns într-o peșteră sau pe o insulă. Respect și dorința iubitei mele. Am avut tot felul de postări pe care le-am simțit, cu ideea să rămână pentru ea ca amintire pe social media când va crește. Deja este pe buzele multor oameni”, mai declară Cezar Ouatu.

Ghid de cumpărături

neti sandu zodii colaj instagram pixabay jpg
Neti Sandu trage un semnal de alarmă pentru o zodie, în octombrie 2026. Probleme pe toate planurile Horoscop
Horoscop, foto Shutterstock jpg
Horoscop marți, 6 octombrie. Berbecii trebuie să fie atenți la cei din jur, Racii primesc o oportunitate financiară Horoscop
image
Mamă amendată cu 1.200 de euro după ce și-a dus cei patru copii în vacanță în Grecia, în timpul școlii: „Nu regret nimic. Aș face-o din nou” adevarul.ro
image
CTP, despre Luca Niculescu: „Un oportunist care dorește cu orice preț o funcție mare. Va face ce i se va spune. Guvernul va fi la Cotroceni” adevarul.ro

Parteneri

image
UEFA salvează România! Noul regulament din Liga Națiunilor ne poate scăpa de retrogradare www.fanatik.ro
image
Greşeala banală care poate trimite maşina în service şi costa mii de euro: "În fiecare zi se pun" observatornews.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă www.antena3.ro
image
Cine este Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan. A fost jurnalist și ambasadorul României la Paris www.gandul.ro
image
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat. De la jurnalism la diplomație și negocierile pentru aderarea României la OCDE www.wowbiz.ro
image
Când trece România la ora de iarnă 2026. Ceasurile se schimbă mai devreme decât anul trecut www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Milionarul care a renunţat la cetăţenia română nu s-a uitat la bani! Gestul uriaş pentru iubita cu 23 de ani mai tânără ca el as.ro
image
Salarii de 3.000 de euro brut pentru profesorii debutanți. Ce schimbări propune un expert în educație playtech.ro
image
Cu ce echipă ține Luca Niculescu, noua propunere de premier a președintelui Nicușor Dan. „Nu i-am dat pace mamei până nu m-a dus la meci!” www.fanatik.ro
image
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028 www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate artistul nostru! Spune drept, îl mai recunoști? www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Cadoul intim al lui Meghan, scos la vânzare pe eBay pentru 20.000 de lire! Prințesa, „îngrozită”, și-ar fi cerut iertare okmagazine.ro
image
Playboy notoriu, Michael Douglas face iar valuri, după ce a recunoscut aventura toridă, secretă, cu o celebră actriță okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Șocul întâlnirii cu lumea modernă: Povestea locuitorilor unei insule izolate, alungați de o erupție vulcanică historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Selinus, orașul în care s-a oprit ultimul drum al împăratului Traian historia.ro
banner trei farfuze jpg
#Exclusiv Click!
FotoCum arată fără machiaj divele de la „Asia Express”! Ce le ajută să-și repare rapid tenul: „Supa de gheare de pui” Vedete românești
Adela Popescu și Radu Vâlcan petrec Paștele la casa lor de la Șușani
VideoAdela Popescu a dat startul petrecerii de ziua ei! Cine i-a fost alături și ce surpriză îi pregătește Radu Vâlcan pentru 40 de ani Vedete românești
front 1 jpg
Şi-au eclipsat mamele! Julianne Moore şi Heidi Klum au venit cu fiicele lor la Săptămâna Modei de la Paris Vedete internaționale
Banner Marina Almășan
#Exclusiv Click!
FotoCe frumoasă e fiica Marinei Almășan, stabilită la Paris! Zici că-i actriță franțuzoaică: „Și-a ales o viață departe de ochii lumii” Vedete românești
Radu Ciucă și Cătălin Măruță sunt din nou colegi, acum la Antena 1
Radu Ciucă, adevărul despre plecarea de la PRO TV și mutarea la Antena 1. Ce spune despre Denise Rifai și relația cu Cătălin Măruță Vedete românești
Banner Stefan Bănică
#Exclusiv Click!
Cu cât s-au scumpit biletele la Concertul de Crăciun al lui Ștefan Bănică Jr: „E greu să ții pasul cu inflația!” Vedete românești
gabi torje 0 jpeg
VideoDrama neștiută din viața lui Gabi Torje. Tatăl fotbalistului a murit în 2022: „Mă susține de sus” Vedete românești
Adrian Ordean, sărbătorit pentru 55 de ani de carieră! Ce cadouri i-au oferit fetele de la A.S.I.A.
#Exclusiv Click!
Adrian Ordean, sărbătorit pentru 55 de ani de carieră. Ce cadouri i-au oferit fetele de la A.S.I.A. Vedete românești
image
VIDEO Ce s-a întâmplat cu rapperul Ian după ce a urinat pe scenă, în fața a mii de oameni actualitate.net
image
Siegfried Mureșan, atac la Sorin Grindeanu după nominalizarea lui Luca Niculescu: „Acum știm de ce spunea viteaz că e pregătit să fie premier” actualitate.net