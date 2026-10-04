 Cezar Ouatu și-a botezat fetița. Cum arată partenera sa, mama micuței Serena Maria, într-o apariție rară
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Cezar Ouatu și-a botezat fetița. Cum arată partenera sa, mama micuței Serena Maria, într-o apariție rară

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Cezar Ouatu și-a creștinat fetița, pe Serena Maria, printr-o ceremonie fastuoasă la care au participat apropiații, familia și nume sonore din showbizul românesc. 

Cezar Ouatu și Teodora au atras toate privirile la botezul fiicei lor
Cezar Ouatu și Teodora au atras toate privirile la botezul fiicei lor Foto: Instagram

Dincolo de încărcătura spirituală a evenimentului, petrecerea a consemnat prima apariție publică oficială a artistului alături de partenera sa de viață, Teodora, mama micuței.

Cezar Ouatu și-a primit invitații pe covorul roșu

Pentru celebrarea botezului, organizatorii au amenajat un decor spectaculos, oaspeții fiind întâmpinați pe un covor roșu lung.

Printre invitații de marcă s-a numărat compozitorul Mihai Alexandru, însoțit de soția sa, cel care a surprins în direct primele imagini video cu fericitul cuplu de părinți la primirea oaspeților.

Impresionat de apariția Teodorei, compozitorul nu a ezitat să o laude pe rețelele sociale în timp ce filma sosirea: „Ia uitați ce frumusețe aici!”.

Teodora a atras toate privirile la primul ei contact cu camerele de filmat, optând pentru o rochie albă rafinată, cu umerii lăsați descoperiți.

Vizibil dornic să protejeze intimitatea familiei sale, Cezar Ouatu l-a rugat amical pe Mihai Alexandru să oprească filmarea pentru a se putea bucura nestingheriți de magia momentului.

partenera lui Cezar Ouatu
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partenera lui Cezar Ouatu Foto: Instagram

Petrecere cu orchestră tradițională și atmosferă de sărbătoare

După momentul de deschidere, Mihai Alexandru a transmis și un mesaj public plin de căldură: „O ocazie minunată de a ne reîntâlni cu Teodora și Cezar Ouatu la botezul fiicei lor, Serena Maria”.

Programul artistic al serii a îmbinat eleganța clasică cu energia folclorică autentică. Dacă la sosire atmosfera a fost asigurată de cvartetul de coarde, pe parcursul serii ringul de dans a fost animat de celebra orchestră Frații Cocoș, care a adus pe scenă ritmuri tradiționale și voie bună, transformând creștinarea micuței Serena Maria într-o sărbătoare memorabilă pentru toți cei prezenți.

Cum își începe tenorul diminețile alături de Serena Maria

De când a devenit tată, viața lui Cezar Ouatu s-a schimbat. Artistul profită de fiecare moment petrecut alături de fiica sa, Serena Maria, iar diminețile au căpătat un farmec aparte.

Tenorul a împărtășit cu fanii imagini adorabile cu micuța, surprinsă dormind liniștită pe pieptul său.

Venirea pe lume a Serenei Maria i-a adus tenorului un nou rol și, odată cu el, momente pe care pare că le savurează din plin. Pentru Cezar Ouatu, timpul petrecut alături de fiica sa a devenit una dintre cele mai importante părți ale vieții de zi cu zi.

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