Cezar Ouatu și-a botezat fetița. Cum arată partenera sa, mama micuței Serena Maria, într-o apariție rară

Cezar Ouatu și-a creștinat fetița, pe Serena Maria, printr-o ceremonie fastuoasă la care au participat apropiații, familia și nume sonore din showbizul românesc.

Cezar Ouatu și Teodora au atras toate privirile la botezul fiicei lor Foto: Instagram

Dincolo de încărcătura spirituală a evenimentului, petrecerea a consemnat prima apariție publică oficială a artistului alături de partenera sa de viață, Teodora, mama micuței.

Cezar Ouatu și-a primit invitații pe covorul roșu

Pentru celebrarea botezului, organizatorii au amenajat un decor spectaculos, oaspeții fiind întâmpinați pe un covor roșu lung.

Printre invitații de marcă s-a numărat compozitorul Mihai Alexandru, însoțit de soția sa, cel care a surprins în direct primele imagini video cu fericitul cuplu de părinți la primirea oaspeților.

Impresionat de apariția Teodorei, compozitorul nu a ezitat să o laude pe rețelele sociale în timp ce filma sosirea: „Ia uitați ce frumusețe aici!”.

Teodora a atras toate privirile la primul ei contact cu camerele de filmat, optând pentru o rochie albă rafinată, cu umerii lăsați descoperiți.

Vizibil dornic să protejeze intimitatea familiei sale, Cezar Ouatu l-a rugat amical pe Mihai Alexandru să oprească filmarea pentru a se putea bucura nestingheriți de magia momentului.

1/3 partenera lui Cezar Ouatu Foto: Instagram

Petrecere cu orchestră tradițională și atmosferă de sărbătoare

După momentul de deschidere, Mihai Alexandru a transmis și un mesaj public plin de căldură: „O ocazie minunată de a ne reîntâlni cu Teodora și Cezar Ouatu la botezul fiicei lor, Serena Maria”.

Programul artistic al serii a îmbinat eleganța clasică cu energia folclorică autentică. Dacă la sosire atmosfera a fost asigurată de cvartetul de coarde, pe parcursul serii ringul de dans a fost animat de celebra orchestră Frații Cocoș, care a adus pe scenă ritmuri tradiționale și voie bună, transformând creștinarea micuței Serena Maria într-o sărbătoare memorabilă pentru toți cei prezenți.

Cum își începe tenorul diminețile alături de Serena Maria

De când a devenit tată, viața lui Cezar Ouatu s-a schimbat. Artistul profită de fiecare moment petrecut alături de fiica sa, Serena Maria, iar diminețile au căpătat un farmec aparte.

Tenorul a împărtășit cu fanii imagini adorabile cu micuța, surprinsă dormind liniștită pe pieptul său.

Venirea pe lume a Serenei Maria i-a adus tenorului un nou rol și, odată cu el, momente pe care pare că le savurează din plin. Pentru Cezar Ouatu, timpul petrecut alături de fiica sa a devenit una dintre cele mai importante părți ale vieții de zi cu zi.