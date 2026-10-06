 Adina Buzatu scapă de riduri cu gelatină alimentară: „E un secret foarte bun”. Ritualurile care le ajută pe vedete să se mențină în formă, indiferent de vârstă
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Adina Buzatu scapă de riduri cu gelatină alimentară: „E un secret foarte bun”. Ritualurile care le ajută pe vedete să se mențină în formă, indiferent de vârstă

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

De la generaţia tânără la femeile care au transformat eleganţa într-un stil de viaţă, Alexandra Cotruş, Alexandra Ungureanu, Cleopatra Stratan, Monica Doroftei, Adina Buzatu, Mihaela Prigoană şi Cristina Spătar ne invită în culisele rutinelor lor. Sport, alimentaţie echilibrată, îngrijirea părului şi a pielii, tratamente, disciplină sau pur şi simplu câteva ritualuri de care nu se despart niciodată.

Adina Buzatu ne-a dezvăluit secretele tenului ei de păpușă
Adina Buzatu ne-a dezvăluit secretele tenului ei de păpușă Foto: Dieci Clinic

Pentru multe dintre vedete, îngrijirea porneşte de la starea de spirit şi de la lucrurile simple. O siluetă sculptată şi un păr sănătos necesită muncă şi consecvenţă, iar Cristina Spătar este dovada. Artista combină mişcarea intensă cu tratamente moderne de regenerare celulară:

„Fac sală, masaj anticelulitic şi am mare grijă la alimentaţie. Acord o atenţie sporită picioarelor, taliei şi braţelor — aici insist cel mai mult cu exerciţii, tratamente şi masaj. Am o alimentaţie corectă, bazată pe dieta mediteraneană, şi nu consum deloc zahăr.

Pentru faţă urmez un ritual cu creme coreene pe bază de retinol, iar pentru păr fac tratamente cu laser şi fiole de regenerare. În plus, sunt dependentă de suplimentele pentru regenerarea celulară a organismului”, ne-a dezvăluit Cristina Spătar, care nu-şi arată vârsta - 54 de ani!

Mihaela Prigoană și Cristina Spătar, la inaugurarea clinicii medicului Ioana Ene
Mihaela Prigoană și Cristina Spătar, la inaugurarea clinicii medicului Ioana Ene Foto: dieci clinic

Monica Doroftei: «Puţin botox în zona frunţii»

Pentru Monica Doroftei, secretul menţinerii siluetei la 51 de ani stă în colaborarea cu un nutriţionist celebru şi în tratamente de întreţinere.

„Am împlinit 51 de ani în august, sunt mamă a trei copii şi bunică, iar îngrijirea face parte integrantă din rutina mea. Am grijă de siluetă, dar lucrez îndeaproape cu Carmen Barcan — este extrem de important să ai un îndrumător pe partea de nutriţie.

Mănânc şi carne, şi legume sau produse cu gluten, dar atunci când vreau să slăbesc elimin făinoasele şi dulciurile. Merg şi la tratamente faciale şi corporale, iar din când în când apelez la puţin botox în zona frunţii.”

Monica Doroftei arată impecabil la 51 de ani
Monica Doroftei arată impecabil la 51 de ani Foto: arhiva personala

La rândul ei, stilista Adina Buzatu (49 de ani) apelează la un truc ingenios şi accesibil pe care îl foloseşte de ani buni pentru menţinerea fermităţii tenului:

„Dantura, pielea, părul — toate sunt importante şi am grijă de mine. Este bine să te simţi bine în pielea ta. Vă spun un secret: pentru riduri folosesc foi de gelatină alimentară.

Întâi mă spăl pe faţă cu gel, apoi, după ce înmoi foile de gelatină, le aplic în zona ochilor. Le ţin câteva secunde de-a lungul ridului, iar după ce le îndepărtez, mă dau cu apă termală. E un secret foarte bun pe care îl folosesc de ani întregi; dimineaţa mă trezesc cu faţă de păpuşă!” 

Alexandra Ungureanu a trecut de 40 de ani
Alexandra Ungureanu a trecut de 40 de ani Foto: Dieci Clinic

Prezentă zilele trecute la inaugurarea unei clinici noi din Bucureşti, deschisă de medicul Ioana Ene, Mihaela Prigoană, fosta soţie a regretatului om de afaceri Silviu Prigoană, ne-a declarat că atitudinea este piesa centrală a oricărei rutine de frumuseţe:

„Am făcut 47 de ani în martie şi sunt o persoană destul de atentă la mine. Părul, dantura, faţa şi silueta sunt părţile cărora le acord o îngrijire mai mare. Am şi o genă bună, dar îmi place să am momentele mele de răsfăţ. Ah, şi nu uit să zâmbesc! Cel mai important lucru.”

Pe măsură ce anii trec, nevoile corpului se schimbă, iar vedetele au învăţat să îşi reconfigureze stilul de viaţă. Alexandra Ungureanu mărturiseşte că pragul de 40 de ani a fost un moment de cotitură în ceea ce priveşte nutriţia:

„După 40 de ani am conştientizat schimbările şi am adaptat regimul alimentar, înţelegând importanţa proteinelor. Înainte mâncam foarte multe legume şi mi-am dat seama că nu mă mai ajută la fel. Am redus cantităţile de crudităţi şi acum mă bazez pe carne albă, carne slabă, peşte, ouă, brânză slabă şi chefir aproape zilnic. Este o dietă antiinflamatoare, mult mai potrivită felului în care corpul se schimbă la cei 44 de ani ai mei.”

Alexandra Cotruș și medicul Ioana Ene
Alexandra Cotruș și medicul Ioana Ene Foto: dieci clinic

«Viaţa de artist nu-ţi permite să ai mese regulate»

Dacă stilul de viaţă aglomerat nu permite respectarea unui orar fix de masă, sportul devine colacul de salvare, după cum povesteşte solista  Alexandra Cotruş (20 de ani):

„Îmi place să mănânc şi uneori o fac la ore nepotrivite, pentru că viaţa de artist îţi permite mai greu să ai mese regulate. Dar pot să spun că, la cât sunt de pofticioasă, fac foarte mult sport pentru a-mi menţine greutatea. Indiferent cât aş fi de obosită, nu ratez orele de mişcare la sală.”

Iar pentru Cleopatra Stratan, care azi împlineşte frumoasa vârstă de 23 de ani, cea mai bună formă fizică vine fix din etapa frumoasă în care se află:

„Mă aflu într-o perioadă a vieţii în care mă aşez la casa mea, iar acest lucru presupune multă alergătură: după mobilier, perdele, corpuri de iluminat, decoruri. Aşa că aş putea spune că, în acest moment, cheia formei mele este mişcarea, combinată cu un zâmbet!”

Azi e ziua de naștere a Cleopatrei Stratan
Azi e ziua de naștere a Cleopatrei Stratan Foto: arhiva personala

Ghid de cumpărături

neti sandu zodii colaj instagram pixabay jpg
Neti Sandu trage un semnal de alarmă pentru o zodie, în octombrie 2026. Probleme pe toate planurile Horoscop
Banner Marina Almășan
#Exclusiv Click!
FotoCe frumoasă e fiica Marinei Almășan, stabilită la Paris! Zici că-i actriță franțuzoaică: „Și-a ales o viață departe de ochii lumii” Vedete românești
image
Oamenii de știință au prezis „sfârșitul lumii” pentru 13 noiembrie 2026. De ce calculele lor au părut corecte zeci de ani adevarul.ro
image
Cucerirea Transilvaniei a durat două secole. Ungurii au avut nevoie de 18 regi pentru a controla regiunea adevarul.ro

Parteneri

image
„Numele Hagi nu mai poate proteja selecționerul Hagi!” Daniel Șendre a identificat adevărata problemă a „Regelui” www.fanatik.ro
image
Greşeala banală care poate trimite maşina în service şi costa mii de euro: "În fiecare zi se pun" observatornews.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă www.antena3.ro
image
Oamenii sunt convinși că au observat o „eroare în matrice” după ce această femeie ar fi dispărut în timpul unui interviu, în direct la TV www.gandul.ro
image
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat. De la jurnalism la diplomație și negocierile pentru aderarea României la OCDE www.wowbiz.ro
image
Când trece România la ora de iarnă 2026. Ceasurile se schimbă mai devreme decât anul trecut www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Milionarul care a renunţat la cetăţenia română nu s-a uitat la bani! Gestul uriaş pentru iubita cu 23 de ani mai tânără ca el as.ro
image
Ce salariu încasa Luca Niculescu de la Ministerul Afacerilor Externe. Averea declarată de premierul desemnat playtech.ro
image
România are o singură șansă să evite ultimul loc din Liga Națiunilor! Toate calculele după 0-1 cu Suedia www.fanatik.ro
image
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028 www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate artistul nostru! Spune drept, îl mai recunoști? www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Aristocrata adulteră și-a dinamitat reputația pentru prinți, regi și tinerei okmagazine.ro
image
Playboy notoriu, Michael Douglas face iar valuri, după ce a recunoscut aventura toridă, secretă, cu o celebră actriță okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Șocul întâlnirii cu lumea modernă: Povestea locuitorilor unei insule izolate, alungați de o erupție vulcanică historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Selinus, orașul în care s-a oprit ultimul drum al împăratului Traian historia.ro
corina caragea (2) jpg
Corina Caragea, la peste 2.000 de metri, complet nepregătită. Ce a pățit prezentatoarea în Canada Vedete românești
banner trei farfuze jpg
#Exclusiv Click!
FotoCum arată fără machiaj divele de la „Asia Express”! Ce le ajută să-și repare rapid tenul: „Supa de gheare de pui” Vedete românești
Cezar Ouatu jpg
FotoCezar Ouatu, în lacrimi la botezul fiicei sale. Momentul emoționant care l-a copleșit pe artist: „Nu am mai plâns așa de foarte mult timp” Vedete românești
Adela Popescu și Radu Vâlcan petrec Paștele la casa lor de la Șușani
VideoAdela Popescu a dat startul petrecerii de ziua ei! Cine i-a fost alături și ce surpriză îi pregătește Radu Vâlcan pentru 40 de ani Vedete românești
front 1 jpg
Şi-au eclipsat mamele! Julianne Moore şi Heidi Klum au venit cu fiicele lor la Săptămâna Modei de la Paris Vedete internaționale
Banner Marina Almășan
#Exclusiv Click!
FotoCe frumoasă e fiica Marinei Almășan, stabilită la Paris! Zici că-i actriță franțuzoaică: „Și-a ales o viață departe de ochii lumii” Vedete românești
Radu Ciucă și Cătălin Măruță sunt din nou colegi, acum la Antena 1
Radu Ciucă, adevărul despre plecarea de la PRO TV și mutarea la Antena 1. Ce spune despre Denise Rifai și relația cu Cătălin Măruță Vedete românești
Banner Stefan Bănică
#Exclusiv Click!
Cu cât s-au scumpit biletele la Concertul de Crăciun al lui Ștefan Bănică Jr: „E greu să ții pasul cu inflația!” Vedete românești
image
VIDEO Ce s-a întâmplat cu rapperul Ian după ce a urinat pe scenă, în fața a mii de oameni actualitate.net
image
Siegfried Mureșan, atac la Sorin Grindeanu după nominalizarea lui Luca Niculescu: „Acum știm de ce spunea viteaz că e pregătit să fie premier” actualitate.net