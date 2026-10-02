Adina Buzatu, 3 reguli de aur pentru îngrijirea pantofilor acasă. Una te va surprinde: „Nu porți niciodată pantofii două zile consecutive!

Adina Buzatu spune că pantofii pot fi întreținuți impecabil cu soluții pe care le avem deja în casă. Stilista a dezvăluit trucurile sale pentru curățarea și păstrarea pantofilor, iar una dintre recomandări poate surprinde pe mulți.

Foto: Adina Buzatu - captură video Facebook

Pantofii din piele pot arăta impecabil pentru mai mult timp dacă sunt curățați și întreținuți corespunzător. De la produsele folosite pentru curățare și hidratare până la modul în care sunt păstrați între purtări, fiecare detaliu poate contribui la prelungirea duratei lor de viață.

Adina Buzatu a prezentat, într-o postare devenită virală pe Facebook, o serie de metode simple și accesibile prin care susține că pantofii pot fi întreținuți acasă, fără investiții mari în produse speciale. Stilista recomandă inclusiv câteva alternative la produsele clasice de îngrijire și explică modul în care pot fi folosite.

Reguli de aur în îngrijirea pantofilor

„Reguli de aur în îngrijirea pantofilor, cu produse accesibile.

Poți să-ți păstrezi pantofii impecabili fără să cheltuiești o avere. Există produse accesibile care fac diferența. Important este să știi ce să folosești și cum: pentru curățare, întreținere, lustruire, hidratarea pielii sau protejarea pielii întoarse”, a scris Adina Buzatu într-o postare virală pe Facebook, explicând, pas cu pas, ce trebuie să facem.

Printre recomandările Adinei Buzatu se numără folosirea spirtului medicinal pentru curățare, a laptelui Doina pentru hidratarea pielii și a hârtiei pentru a reduce cutele formate în interiorul pantofilor.

„În loc de demachiantul pentru pantofi, folosește spirtul medicinal. Pulverizezi pe pantofi, ștergi foarte, foarte repede și curăță extraordinar de bine.

În loc de cremă hidratantă, folosește celebrul lapte Doina, este excepțional. Pui pe o cârpă și freci foarte bine. Hidratezi pielea, ca și pielea noastră, pielea pantofilor are nevoie de hidratare.

În locul șanurilor de pantofi care sunt elegante, dar costă, vă dau o variantă extraordinară, anume hârtia, pe care o introduci până se întind cutele. Până la următoarea purtare pantoful își va reveni și va arăta impecabil.

Regula de aur: nu porți niciodată pantofii două zile consecutive. Îi lași să respire, să se odihnească și îi porți abia în a treia zi. Altfel se deteriorează foarte repede”, a spus Adina Buzatu.