 Katie Holmes și Zoë Kravitz au schimbat trendul toamnei. Pantofii comozi care cuceresc vedetele
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Katie Holmes și Zoë Kravitz au schimbat trendul toamnei. Pantofii comozi care cuceresc vedetele

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Vara aceasta, pantofii cu toc kitten au fost printre cele mai vizibile tendințe de pe străzile marilor orașe, însă odată cu apropierea toamnei, garderoba vedetelor începe să se schimbe. Katie Holmes, Zoë Kravitz și Michelle Monaghan au fost surprinse purtând un alt model de încălțăminte, care combină aspectul delicat al balerinilor cu un toc mic și mai stabil.

Pantofi cu toc
Pantofi cu toc Foto: Arhivă

Este vorba despre pantofii cu toc bloc jos, o variantă care oferă un plus de înălțime fără să sacrifice confortul. Modelul poate fi purtat atât la ținute elegante, cât și în combinații de zi cu zi, ceea ce îl transformă într-o alegere practică pentru sezonul rece.

Michelle Monaghan a mizat pe o apariție elegantă

Michelle Monaghan a ales o pereche neagră, cu un design simplu și o fundă discretă în partea superioară. Aspectul este unul sofisticat, dar suficient de versatil pentru a fi adaptat mai multor ținute.

O variantă asemănătoare poate fi găsită la un preț mai accesibil, fiind realizată dintr-un material cu aspect de tricot și având vârful pătrat. Forma oferă mai mult spațiu în partea din față, iar inserțiile căptușite sunt gândite pentru un plus de confort.

Modelul poate deveni astfel o alternativă interesantă pentru zilele în care pantofii foarte înalți nu sunt cea mai practică alegere, potrivit People.

Katie Holmes a adus o pată de culoare

Katie Holmes a demonstrat că pantofii cu toc bloc nu trebuie să fie neapărat în nuanțe neutre. Actrița a purtat o pereche roșie, care a transformat încălțămintea în punctul de atracție al ținutei.

Pentru a recrea acest stil, poate fi ales un model cu vârf pătrat și baretuță în jurul gleznei. Aceasta oferă un plus de stabilitate și face pantoful potrivit atât pentru rochii elegante, cât și pentru pantaloni.

O astfel de pereche poate fi integrată într-o ținută de birou, alături de pantaloni și o cămașă, dar și într-o apariție mai rafinată, cu o rochie purtată la o cină.

Zoë Kravitz demonstrează că simplitatea funcționează

Zoë Kravitz a ales o abordare mult mai relaxată. Vedeta a combinat pantofii cu toc bloc jos cu blugi și un tricou alb, obținând o ținută simplă, dar atent construită.

Apariția arată cât de ușor poate fi integrat acest model într-o garderobă de zi cu zi. Tocul discret schimbă imediat aspectul unei ținute casual și îi oferă o notă mai îngrijită, fără să pară prea formală.

Pentru sezonul de toamnă, combinația cu blugi, tricouri, cămăși sau sacouri poate fi una dintre cele mai ușor de purtat variante.

De ce revin pantofii cu toc jos

Popularitatea acestui model vine și din echilibrul dintre eleganță și confort. Tocurile foarte înalte pot fi spectaculoase, însă nu sunt întotdeauna practice pentru o zi întreagă petrecută la birou, la un eveniment sau pe drumurile din oraș.

Pantofii cu toc bloc jos păstrează senzația de încălțăminte feminină și elegantă, dar oferă mai multă stabilitate. În plus, vârful pătrat și liniile inspirate de balerini îi dau un aspect modern, potrivit pentru mai multe stiluri vestimentare.

Pentru modă de toamnă, tendința poate fi adaptată ușor: o pereche neagră pentru ținutele office, una colorată pentru un accent îndrăzneț sau un model simplu pentru combinațiile de zi cu zi.

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