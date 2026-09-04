 Bridget Fonda, de nerecunoscut la 62 de ani. Fosta actriță de la Hollywood a slăbit 45 de kilograme
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Bridget Fonda, de nerecunoscut la 62 de ani. Fosta actriță de la Hollywood a slăbit 45 de kilograme

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Bridget Fonda a renunțat la viața de Hollywood la începutul anilor 2000 după un accident rutier, concentrându-și atenția spre sănătatea ei și, ulterior, spre creșterea fiului ei. Fosta actriță a slăbit 45 de kilograme și recent a fost surprinsă în oraș, în timp ce își făcea cumpărăturile. 

Bridget Fonda.
Bridget Fonda. Foto: Daily Mail/ X

Deși nu se mai află în lumina reflectoarelor și nici nu-și mai dorește asta, Bridget Fonda, în vârstă de 62 de ani, iese în evidență la orice apariție a sa. 

Cum a fost surprinsă fosta actriță Bridget Fonda

Bridget Fonda a fost văzută marți, în Los Angeles, în timpc e se afla la o sesiune de cumpărături. Aceasta purta un tricou alb, iar peste a pus o cămașă albastră. Aceasta a adoptat un outfit lejer, cu o pereche de pantaloni negri de trening și o pereche de pantofi sport, a relatat revista  hellomagazine.com.

De asemenea, a purtat o geantă neagră, iar părul grizonat și l-a prins într-o coadă de cal lejeră. Presa internațională a scris și despre o altă apariție a sa, de pe data de 12 august, în timp ce lua prânzul în Los Angeles. Fonda a păstrat o ținută casual pentru ieșire, purtând un maiou cu dungi albe și negre, pantaloni negri și adidași negri, completându-și ținuta cu o geantă neagră, crossbody, scrie eonline.com.

În urma aparițiilor sale, specialiștii în nutriție susțin că pare că fosta actriță a dat jos undeva la 45 de kilograme. Tot ei susțin că, cel mai probabil, ea a apelat la injecții, scrie Daily Mail.

Fosta actriță a avut probleme cu încrederea de sine

Deși era considerată pe scară largă una dintre cele mai frumoase vedete din industrie, Bridget a dezvăluit cu sinceritate într-un interviu din 2000 că se lupta cu stima de sine și se compara adesea cu colegii ei.

„Ce-i cu stima mea de sine scăzută? Încerc să fiu mulțumită de cariera mea. Cred că ar trebui să-mi iau o pauză, dar am acest gând care mă macină. «Ar trebui să te descurci mai bine.» De fiecare dată când lucrez sunt frustrată de incapacitatea mea fizică de a-mi recupera încrederea de sine”, a declarat Bridget Fonda.

S-a „pensionat” de la Hollywood la începutul anilor 2000

Bridget a părăsit industria la începutul anilor 2000, după ce a fost implicată într-un grav accident de mașină în urma căruia și-a fracturat vertebrele. De asemenea, a făcut un pas înapoi pentru a-și crește fiul, Oliver Elfman, pe care l-a născut în 2006 împreună cu soțul ei, faimosul compozitor Danny Elfman. Cei doi s-au căsătorit în noiembrie 2003.

În 2023, ea a declarat că nu există nicio șansă să se întoarcă la munca în film: „Nu cred, e prea plăcut să fii civil”, conform Daily Mail.

Fonda și-a făcut debutul în cinematografie la vârsta de cinci ani în filmul din 1969, „Easy Rider”, în care au jucat tatăl ei, Peter, Jack Nicholson și Dennis Hopper.

Ea era considerată una dintre cele mai bune și mai căutate actrițe de la sfârșitul anilor 1980 și 1990, interpretând roluri în „You Can't Hurry Love” (1988) și „Scandal” (1989). În 1990, a jucat-o pe jurnalista și fotografa Grace Hamilton în continuarea filmului „The Godfather Part III”

Apoi a jucat în „Single White Female” (1992) alături de Jennifer Jason Leigh, apoi în „It Could Happen To You” (1994), „Jackie Brown” (1997), „A Simple Plan” (1998), „Lake Placid” (1999) și „Kiss Of The Dragon” (2001). Ultima dată când Fonda a apărut pe ecran a fost în filmul de televiziune din 2002, „Snow Queen”.

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