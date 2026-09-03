Cele mai ciudate cupluri din istoria Hollywoodului! Diferenţe uluitoare de vârstă, gesturi controversate şi mariaje care au uimit lumea showbizului

La Hollywood, iubirea nu ţine cont nici de aspectul fizic, nici de diferenţa de vârstă sau de stilul de viaţă. De-a lungul timpului, mai multe vedete au format cupluri care i-au lăsat pe fani fără cuvinte. Unele relaţii au fost de scurtă durată, în timp ce altele au rezistat, în ciuda diferenţelor care păreau să le despartă.

Megan Fox şi Machine Gun Kelly şi-au băut sângele unul celuilalt Foto: RICH FURY

Megan Fox (40 de ani) şi Machine Gun Kelly (36 de ani) par, la prima vedere, desprinşi din „Frumoasa şi Bestia”. S-au cuplat în 2020, iar relaţia lor a fost departe de a fi una obişnuită. Au atras atenţia prin ţinutele gotice, tatuajele făcute împreună, logodna şi gesturile controversate. Cei doi au mărturisit chiar că şi-au băut sângele unul altuia. În 2025, Megan a născut o fetiţă, Saga Blade, însă relaţia lor se încheiase deja. În prezent, cei doi sunt legaţi de rolul de părinţi.

Nicolas Cage şi Lisa Marie Presley au fost căsătoriţi 107 zile Foto: GETTYIMAGES/PROFIMEDIA

Nicolas Cage (62 de ani) şi Lisa Marie Presley au rămas până astăzi dovada că relaţiile de la Hollywood pot atinge cote greu de imaginat. S-au căsătorit în august 2002, în Hawaii, dar mariajul lor a rezistat doar 107 zile. Din ceea ce au recunoscut ulterior amândoi, relaţia s-a destrămat în principal din cauza diferenţelor mari de personalitate şi a temperamentului exploziv care ducea la certuri frecvente. Lisa Marie Presley a murit în 2023, la vârsta de 54 de ani. Cage este căsătorit cu Riko Shibata (31 de ani).

Courtney Love şi Kurt Cobain au avut o căsnicie marcată de droguri şi tragedii Foto: GETTYIMAGES/PROFIMEDIA

Courtney Love (62 de ani) şi Kurt Cobain au fost unul dintre cele mai emblematice cupluri ale scenei rock din anii ’90. Două staruri ale muzicii, două temperamente explozive şi o relaţie marcată de droguri, faimă şi probleme i-au transformat într-unul dintre cele mai urmărite cupluri ale vremii. S-au căsătorit în 1992, în Hawaii, când Love era însărcinată cu fiica lor, Frances Bean. Căsnicia lor s-a încheiat tragic, odată cu moartea lui Cobain, care s-a sinucis în 1994, la vârsta de 27 de ani.

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Angelina Jolie şi Billy Bon Thornton purtau medalioane cu sânge pentru a-şi demonstra iubirea Foto: GETTYIMAGES/PROFIMEDIA

Angelina Jolie (51 de ani) şi Billy Bob Thornton (71 de ani) s-au căsătorit în 2000, după numai două luni de relaţie, şocând Hollywoodul. Diferenţa de 20 de ani şi contrastul dintre imaginea senzuală a actriţei şi aerul dur al lui Thornton au atras imediat atenţia. Şi mai controversat a fost modul în care îşi demonstrau dragostea. Cei doi au purtat la gât mici recipiente cu sângele celuilalt. Thornton a explicat ulterior că era vorba despre medalioane care conţineau câte o picătură de sânge, nu despre bijuterii inspirate din poveştile cu vampiri. Au divorţat în 2003.

Între Heidi Klum şi Tom Kaulitz este o diferenţă de 17 ani Foto: GETTYIMAGES/PROFIMEDIA

Heidi Klum (53 de ani) şi Tom Kaulitz (36 de ani) demonstrează că vârsta poate fi doar un număr. Între ei este o diferenţă de 17 ani. Modelul şi muzicianul s-au căsătorit în 2019 şi sunt împreună de şapte ani. Cei doi par mai îndrăgostiţi ca niciodată, iar anul acesta şi-au sărbătorit aniversarea printr-o vacanţă în Saint-Barthélemy. Heidi şi Tom îşi împărtăşesc frecvent momentele romantice şi pe reţelele sociale, iar supermodelul a spus că faptul că are un soţ mai tânăr este un avantaj.

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Pamela Anderson şi Tommy Lee s-au căsătorit la patru zile după ce s-au cunoscut Foto: GETTYIMAGES/PROFIMEDIA

Pamela Anderson (59 de ani) şi Tommy Lee (63 de ani) s-au căsătorit la numai patru zile după ce s-au cunoscut. Nunta a avut loc în februarie 1995, pe o plajă din Cancún, iar Pamela a purtat un bikini alb. În locul verighetelor clasice, cei doi şi-au tatuat numele pe degete. Au urmat o căsnicie tumultuoasă, doi copii, o înregistrare video intimă furată din casa lor şi, în cele din urmă, divorţul.

Mariajul lui Carmen Electra cu Dennis Rodman a durat 9 zile Foto: GETTYIMAGES/PROFIMEDIA

Carmen Electra (54 de ani) şi Dennis Rodman (65 de ani) şi-au spus „da” în 1998, la Las Vegas. Entuziasmul matrimonial al fostului baschetbalist nu a durat însă prea mult. La doar nouă zile după ceremonie, Rodman a cerut anularea căsătoriei, susţinând că nu era în deplinătatea facultăţilor mintale când s-a însurat. Cei doi s-au împăcat pentru o vreme, însă în mai puţin de un an relaţia s-a încheiat definitiv.