 Cele mai ciudate cupluri din istoria Hollywoodului! Diferenţe uluitoare de vârstă, gesturi controversate şi mariaje care au uimit lumea showbizului
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Cele mai ciudate cupluri din istoria Hollywoodului! Diferenţe uluitoare de vârstă, gesturi controversate şi mariaje care au uimit lumea showbizului

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

La Hollywood, iubirea nu ţine cont nici de aspectul fizic, nici de diferenţa de vârstă sau de stilul de viaţă. De-a lungul timpului, mai multe vedete au format cupluri care i-au lăsat pe fani fără cuvinte. Unele relaţii au fost de scurtă durată, în timp ce altele au rezistat, în ciuda diferenţelor care păreau să le despartă.

Megan Fox şi Machine Gun Kelly şi-au băut sângele unul celuilalt
Megan Fox şi Machine Gun Kelly şi-au băut sângele unul celuilalt Foto: RICH FURY

Megan Fox (40 de ani) şi Machine Gun Kelly (36 de ani) par, la prima vedere, desprinşi din „Frumoasa şi Bestia”. S-au cuplat în 2020, iar relaţia lor a fost departe de a fi una obişnuită. Au atras atenţia prin ţinutele gotice, tatuajele făcute împreună, logodna şi gesturile controversate. Cei doi au mărturisit chiar că şi-au băut sângele unul altuia. În 2025, Megan a născut o fetiţă, Saga Blade, însă relaţia lor se încheiase deja. În prezent, cei doi sunt legaţi de rolul de părinţi.

Nicolas Cage şi Lisa Marie Presley au fost căsătoriţi 107 zile
Nicolas Cage şi Lisa Marie Presley au fost căsătoriţi 107 zile Foto: GETTYIMAGES/PROFIMEDIA

Nicolas Cage (62 de ani) şi Lisa Marie Presley au rămas până astăzi dovada că relaţiile de la Hollywood pot atinge cote greu de imaginat. S-au căsătorit în august 2002, în Hawaii, dar mariajul lor a rezistat doar 107 zile. Din ceea ce au recunoscut ulterior amândoi, relaţia s-a destrămat în principal din cauza diferenţelor mari de personalitate şi a temperamentului exploziv care ducea la certuri frecvente. Lisa Marie Presley a murit în 2023, la vârsta de 54 de ani. Cage este căsătorit cu Riko Shibata (31 de ani).

Courtney Love şi Kurt Cobain au avut o căsnicie marcată de droguri şi tragedii
Courtney Love şi Kurt Cobain au avut o căsnicie marcată de droguri şi tragedii Foto: GETTYIMAGES/PROFIMEDIA

Courtney Love (62 de ani) şi Kurt Cobain au fost unul dintre cele mai emblematice cupluri ale scenei rock din anii ’90. Două staruri ale muzicii, două temperamente explozive şi o relaţie marcată de droguri, faimă şi probleme i-au transformat într-unul dintre cele mai urmărite cupluri ale vremii. S-au căsătorit în 1992, în Hawaii, când Love era însărcinată cu fiica lor, Frances Bean. Căsnicia lor s-a încheiat tragic, odată cu moartea lui Cobain, care s-a sinucis în 1994, la vârsta de 27 de ani.

Carmen Electra, mariaj de nouă zile

Angelina Jolie şi Billy Bon Thornton purtau medalioane cu sânge pentru a-şi demonstra iubirea
Angelina Jolie şi Billy Bon Thornton purtau medalioane cu sânge pentru a-şi demonstra iubirea Foto: GETTYIMAGES/PROFIMEDIA

Angelina Jolie (51 de ani) şi Billy Bob Thornton (71 de ani) s-au căsătorit în 2000, după numai două luni de relaţie, şocând Hollywoodul. Diferenţa de 20 de ani şi contrastul dintre imaginea senzuală a actriţei şi aerul dur al lui Thornton au atras imediat atenţia. Şi mai controversat a fost modul în care îşi demonstrau dragostea. Cei doi au purtat la gât mici recipiente cu sângele celuilalt. Thornton a explicat ulterior că era vorba despre medalioane care conţineau câte o picătură de sânge, nu despre bijuterii inspirate din poveştile cu vampiri. Au divorţat în 2003.

Între Heidi Klum şi Tom Kaulitz este o diferenţă de 17 ani
Între Heidi Klum şi Tom Kaulitz este o diferenţă de 17 ani Foto: GETTYIMAGES/PROFIMEDIA

Heidi Klum (53 de ani) şi Tom Kaulitz (36 de ani) demonstrează că vârsta poate fi doar un număr. Între ei este o diferenţă de 17 ani. Modelul şi muzicianul s-au căsătorit în 2019 şi sunt împreună de şapte ani. Cei doi par mai îndrăgostiţi ca niciodată, iar anul acesta şi-au sărbătorit aniversarea printr-o vacanţă în Saint-Barthélemy. Heidi şi Tom îşi împărtăşesc frecvent momentele romantice şi pe reţelele sociale, iar supermodelul a spus că faptul că are un soţ mai tânăr este un avantaj.

Pamela Anderson şi Tommy Lee s-au căsătorit la patru zile după ce s-au cunoscut
Pamela Anderson şi Tommy Lee s-au căsătorit la patru zile după ce s-au cunoscut Foto: GETTYIMAGES/PROFIMEDIA

Pamela Anderson (59 de ani) şi Tommy Lee (63 de ani) s-au căsătorit la numai patru zile după ce s-au cunoscut. Nunta a avut loc în februarie 1995, pe o plajă din Cancún, iar Pamela a purtat un bikini alb. În locul verighetelor clasice, cei doi şi-au tatuat numele pe degete. Au urmat o căsnicie tumultuoasă, doi copii, o înregistrare video intimă furată din casa lor şi, în cele din urmă, divorţul.

Mariajul lui Carmen Electra cu Dennis Rodman a durat 9 zile
Mariajul lui Carmen Electra cu Dennis Rodman a durat 9 zile Foto: GETTYIMAGES/PROFIMEDIA

Carmen Electra (54 de ani) şi Dennis Rodman (65 de ani) şi-au spus „da” în 1998, la Las Vegas. Entuziasmul matrimonial al fostului baschetbalist nu a durat însă prea mult. La doar nouă zile după ceremonie, Rodman a cerut anularea căsătoriei, susţinând că nu era în deplinătatea facultăţilor mintale când s-a însurat. Cei doi s-au împăcat pentru o vreme, însă în mai puţin de un an relaţia s-a încheiat definitiv.

Ghid de cumpărături

Andreea Popescu și Dan Alexa
Cine ar fi făcut publice informațiile despre idila dintre Andreea Popescu și Dan Alexa? Vedeta a dat cărțile pe față Vedete românești
Anca Pandrea și Merișoreanu
Elena Merișoreanu, cuvinte grele după moartea Ancăi Pandrea: „Păcat. Ce păcat...” Vedete românești
image
Putin s-a făcut de râs la Vladivostok, în timp ce încerca să comunice cu echipajul unui vapor. Scena devenită virală pe internet adevarul.ro
image
Șofer român de TIR, răpit și torturat în Spania. Polițiștii l-au salvat înainte să fie dus într-o zonă izolată pentru a fi ucis adevarul.ro

Parteneri

image
A fost transferat în vară la FCSB, dar e pe picior de plecare! OUT după venirea lui Muhar www.fanatik.ro
image
Cât costă o bere pe litoral, faţă de luna august. Preţul unui sejur a scăzut cu 30% observatornews.ro
image
O casă turcoaz a rămas în picioare după ce a fost lovită de viitura din Nepal și toată lumea se întreabă cum a fost posibil www.antena3.ro
image
Liviu a prins patru escroci în Capitală, la 80 de ani. Cum i-a păcălit pensionarul www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare www.wowbiz.ro
image
Gloria Steinem, una dintre figurile emblematice ale feminismului american, a încetat din viață la 92 de ani www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Motivul real pentru care Denis Drăguş nu a semnat încă cu FCSB as.ro
image
Mii de locuri de muncă pentru românii fără facultate. Domeniile în care cererea de angajați este cea mai mare playtech.ro
image
Nicolo Napoli s-a reprofilat! Ce face, de fapt, fostul antrenor al Craiovei lui Mititelu www.fanatik.ro
image
Doi soți, găsiți MORȚI într-un jacuzzi în timp ce se aflau în vacanță în Spania. Ce au descoperit anchetatorii 😲 www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
„Am fost păcălită și tu nu ești cine pretinzi că ești!” Wow, ce scandal!! Vedeta s-a iubit cu un „milionar” care era, de fapt, un impostor! Bărbatul avea doar 13 lei în cont! Cum a ieșit totul la iveală www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„A avut amante. Mai mult de una!” Regina Elisabeta vedea, dar prefera să nu știe? okmagazine.ro
image
Ritualuri satanice, afrodiziace mortale, crime odioase. „Regina neoficială de la Versailles” nu se dădea în lături de la nimic pentru a păstra iubirea Regelui okmagazine.ro
image
#Al Doilea Război Mondial
O tragedie uitată: Avionul american prăbușit peste o școală britanică, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce este „Bateria din Bagdad”? Tehnologie antică sau mit modern? historia.ro
baza jos 2 jpg
El are cea mai mare colecție de cărămizi. Unele sunt neobișnuite Internațional
arestat jpg
Suedez suspectat de atacuri la comandă, găsit în România după 3 ani. Ce a descoperit DIICOT Național
roman rapit in spania jpg
Șofer român de TIR, răpit și torturat în Spania pentru jumătate de tonă de cocaină. A fost salvat de polițiști Internațional
front 1 jpg
Extraterestrul cu 3 sâni, vedeta unui târg pentru adulţi! Expoziţia din Hong Kong a reunit sute de companii şi mii de produse Internațional
Glina jpg 3 jpg
Scandalul mirosului insuportabil din București ia amploare. Apa Nova contestă raportul Gărzii de Mediu Național
Loteria romana - loto FOTO Profimedia
Loto 6/49, Joker și Noroc, 3 septembrie 2026. Numerele câștigătoare și reporturile Național
turn Curon Venosta jpg
Țara în care un sat întreg s-a scufundat și doar clopotnița mai este la suprafață. Ce s-a întâmplat Fapt divers
little girl checking her phone online class jpg
#Exclusiv Click!
Au stat toată vacanța cu ochii în telefon. Au voie copiii cu mobilul la școală? Național
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare” actualitate.net