Ce trebuie să știe femeile care ies la pensie anticipat în 2026. Cât de importante sunt certificatele de naștere ale copiilor

Femeile care solicită pensie anticipată în 2026 trebuie să fie atente la documentele pe care le depun la casa de pensii. Certificatele de naștere ale copiilor nu sunt obligatorii în toate situațiile atunci când este depusă cererea pentru pensia anticipată, însă acestea pot deveni importante ulterior pentru cele care beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare.

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Situația îi vizează pe cei care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și care pot valorifica prevederile legale referitoare la femeile care au născut și crescut copii. Deși actele pot fi prezentate și ulterior, depunerea lor de la început poate simplifica situația dosarului și poate conta în momentul trecerii de la pensia anticipată la pensia pentru limită de vârstă.

Ce acte sunt necesare pentru pensia anticipată

Pentru înscrierea la pensia anticipată sunt necesare mai multe documente, printre care cererea de pensionare, actele de stare civilă ale solicitantei și carnetul de muncă. În funcție de situația fiecărei persoane, dosarul poate include și alte acte, precum adeverințe eliberate de angajatori, documente privind studiile sau acte referitoare la anumite condiții de muncă.

Certificatele de naștere ale copiilor sunt relevante în special pentru femeile care urmăresc să beneficieze de reducerea vârstei standard de pensionare. În cazul pensiei anticipate, acestea nu sunt însă obligatorii la momentul depunerii cererii, conform precizărilor menționate în material.

Importanța lor apare atunci când solicitanta se încadrează în prevederile art. 51 din Legea nr. 360/2023. Pentru a beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare, femeia trebuie să fi realizat stagiul complet de cotizare contributiv și să fi născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani. În cazul copiilor adoptați, condiția este ca aceștia să fi fost crescuți timp de cel puțin 13 ani.

Pentru dovedirea situației, sunt necesare certificatele de naștere ale copiilor sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă privind adopția. La dosar trebuie să existe și declarația pe propria răspundere privind nașterea și creșterea copiilor în condițiile prevăzute de lege.

Când devin importante certificatele copiilor

Pensia anticipată este calculată prin diminuarea cuantumului pensiei pentru limită de vârstă. Procentul diminuării depinde de stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet contributiv și de numărul lunilor de anticipare.

Perioada de anticipare se încheie la împlinirea vârstei standard de pensionare sau, în anumite situații, la vârsta standard redusă conform legii. Din acest motiv, documentele referitoare la copii pot deveni importante pentru stabilirea momentului în care femeia poate trece la pensia pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard.

Certificatele nu trebuie neapărat să fie depuse odată cu cererea inițială pentru pensia anticipată. Documentele pot fi prezentate și ulterior, inclusiv după emiterea deciziei de pensionare. Acestea pot fi luate în considerare la momentul trecerii la pensia pentru limită de vârstă, dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege.

Există însă o diferență importantă în funcție de momentul în care sunt depuse actele. Dacă documentele sunt prezentate înainte ca femeia să îndeplinească cerințele pentru pensia pentru limită de vârstă cu vârsta redusă, trecerea la această categorie de pensie se poate realiza de la data la care sunt îndeplinite condițiile.

În schimb, dacă actele sunt depuse după ce condițiile pentru pensia pentru limită de vârstă cu vârsta redusă au fost deja îndeplinite, drepturile aferente acestei categorii se acordă de la data depunerii cererii sau a documentelor, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă.

Astfel, momentul depunerii certificatelor de naștere poate deveni relevant pentru femeile aflate deja în plată cu pensie anticipată și care urmează să îndeplinească cerințele pentru trecerea la pensia pentru limită de vârstă.

Pentru femeile care știu că pot beneficia de reducerea vârstei standard datorită copiilor, depunerea documentelor încă de la început poate fi o variantă utilă. În acest fel, certificatele de naștere și celelalte acte necesare se află deja în dosarul de pensionare atunci când trebuie analizată trecerea la pensia pentru limită de vârstă.