Un român a fost găsit mort într-o centrală termică dezafectată. Ce ipoteză au polițiștii din Târgu Mureș

Descoperire macabră în Târgu Mureș. Un bărbat a fost găsit mort în incinta unei centrale termice dezafectate din oraș. În urma unui apel la 112, autoritățile s-au prezentat la fața locului și au început să facă verificări. Ce ipoteză iau în calcul.

Bărbat găsit mort în Târgu Mureș. Foto: Shutterstock.

Cadavrul a fost identificat în zona unui echipament electric. Trupul neînsuflețit a fost ridicat și dus la Medicină Legală pentru stabilirea cauzei decesului. Polițiștii au și o primă ipoteză în legătură cu moartea bărbatului.

Cadavru descoperit într-o centrală dezafectată

Autoritățile au fost sesizate cu privire la cadavrul bărbatului printr-un apel la 112 vineri, 25 septembrie. Victima se afla într-o clădire dezafectată din Târgu Mureș, fostă centrală termică situată pe Bulevardul 1848.

„Cadavrul a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Târgu Mureș, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. În continuare, polițiștii desfășoară activități pentru stabilirea identității persoanei, precum și pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș.

Cu toate acestea, oamenii legii vin și cu o ipoteză. Cadavrul a fost găsit în zona unui panou electric. Astfel, prima ipoteză luată în calcul este aceea că decesul ar fi survenit în urma unui contact cu instalația electrică.

În acest caz a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind desfășurate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, au precizat autoritățile.

Bărbat găsit mort într-o mașină

În urmă cu doar două zile, un bărbat în vârstă de 77 de ani a fost găsit mort într-o mașină aflată în apropierea râului Cibin și a autostrăzii A1, în zona podului de pe Calea Gușteriței din Sibiu. Descoperirea a fost făcută de un trecător, care a sunat șocat la 112. Oamenii legii au sigilat mașina și au deschis o anchetă.

„Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au identificat autoturismul indicat. În interiorul acestuia, pe scaunul conducătorului auto, a fost identificat un bărbat decedat”, a transmis Poliția Sibiu.