 Un român a fost găsit mort într-o centrală termică dezafectată. Ce ipoteză au polițiștii din Târgu Mureș
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Un român a fost găsit mort într-o centrală termică dezafectată. Ce ipoteză au polițiștii din Târgu Mureș

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Descoperire macabră în Târgu Mureș. Un bărbat a fost găsit mort în incinta unei centrale termice dezafectate din oraș. În urma unui apel la 112, autoritățile s-au prezentat la fața locului și au început să facă verificări. Ce ipoteză iau în calcul.

Bărbat găsit mort în Târgu Mureș.
Bărbat găsit mort în Târgu Mureș. Foto: Shutterstock.

Cadavrul a fost identificat în zona unui echipament electric. Trupul neînsuflețit a fost ridicat și dus la Medicină Legală pentru stabilirea cauzei decesului. Polițiștii au și o primă ipoteză în legătură cu moartea bărbatului.

Cadavru descoperit într-o centrală dezafectată

Autoritățile au fost sesizate cu privire la cadavrul bărbatului printr-un apel la 112 vineri, 25 septembrie. Victima se afla  într-o clădire dezafectată din Târgu Mureș, fostă centrală termică situată pe Bulevardul 1848. 

„Cadavrul a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Târgu Mureș, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. În continuare, polițiștii desfășoară activități pentru stabilirea identității persoanei, precum și pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș.

Cu toate acestea, oamenii legii vin și cu o ipoteză. Cadavrul a fost găsit în zona unui panou electric. Astfel, prima ipoteză luată în calcul este aceea că decesul ar fi survenit în urma unui contact cu instalația electrică. 

În acest caz a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind desfășurate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, au precizat autoritățile.

Bărbat găsit mort într-o mașină

În urmă cu doar două zile, un bărbat în vârstă de 77 de ani a fost găsit mort într-o mașină aflată în apropierea râului Cibin și a autostrăzii A1, în zona podului de pe Calea Gușteriței din Sibiu. Descoperirea a fost făcută de un trecător, care a sunat șocat la 112. Oamenii legii au sigilat mașina și au deschis o anchetă.

„Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au identificat autoturismul indicat. În interiorul acestuia, pe scaunul conducătorului auto, a fost identificat un bărbat decedat”, a transmis Poliția Sibiu.

Ghid de cumpărături

elena udrea si fiica ei, eva jpg
Cât de fericită e Elena Udrea că s-a mutat la țară. Imagini cu fiica ei, Eva. „Nu m-aș muta înapoi la oraș!” Vedete românești
nikita jpg
Nikita, de urgență la spital după ce a leșinat pe stradă, în Spania. Diagnosticul dur dat de medici Vedete românești
image
Două capitale europene trecute cu vederea de turiști. Ce oferă Ljubljana și Zagreb adevarul.ro
image
Cele mai vechi și autentice mâncăruri ciobănești din România. Ce sunt rotogoalele de oaie sau „diresala”. „Ce miresme izbucnesc! Ce nectar și dezmierdare” adevarul.ro

Parteneri

image
Gregg Popovich, fost antrenor al San Antonio Spurs, s-a căsătorit la 77 de ani: cine este noua sa soție www.fanatik.ro
image
Zona din România unde mai bine de o treime din populație trăieşte din ajutor de la stat   observatornews.ro
image
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că americanii ar fi fost implicaţi în demiterea lui Bolojan: „Putem face asta oricărei ţări” www.antena3.ro
image
Grindeanu reacționează în scandalul presupuselor declarații ale ambasadoarei SUA în Grecia și condamnă manipularea din spațiul public în privința unei legături între PSD, ambasadoare și dărâmarea Guvernului Bolojan www.gandul.ro
image
Iancu Sterp, dezvăluiri despre accidentul în care era să își piardă viața alături de frații săi: „Era să murim atunci” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Cum a încercat femeia înşelată de soţul milionar cu cea mai bună prietenă a ei să se răzbune pe acesta! Tot el a câştigat as.ro
image
Umiditatea ideală în casă când începe frigul. La ce valoare apare riscul de mucegai și cât consumă un dezumidificator playtech.ro
image
Sabrina Voinea, Adelina Ionescu și Maria Ceplinschi: cele trei gimnaste române în finalele Cupei Mondiale Challenge de la Paris www.fanatik.ro
image
Ema Uta, agresată de iubit! Make-up artistul a cerut ordin de protecție împotriva lui Andrei Barbu www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Diva cu ochi frumoși care au plâns prea mult. Fostul soț s-a sinucis, și-a pierdut fiul la 42 de ani și a murit la 43 okmagazine.ro
image
Kate Middleton, în sfârșit într-o rochie nouă! Prințesa a purtat o piesă într-o nuanță de prună, care i-a venit ca turnată okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ultimul secret al Ginghis Han: de ce nu poate fi găsit mormântul cuceritorului stepelor? historia.ro
image
#Grecia Antică
De ce Alexandru cel Mare nu a invadat Roma? historia.ro
Datorii - calcule - facturi FOTO Shutterstock
Ce diferențe colosale sunt la prețurile pentru curent și gaze între furnizori. Cum să ai facturi lunare mai mici cu câteva sute de lei Național
CD jpg
Cum să-ți păstrezi colecția de CD-uri pentru mai mult timp. Ce le distruge fără să-ți dai seama Fapt divers
pytchair airbnb jpg
Avionul pensionat încă primește pasageri! Aeronava Boeing 727 a fost transformată într-o cazare de lux Fapt divers
drujba lemne de foc taiate foto Olivkairishka Shutterstock com jpg
6 metri cubi de lemne gratis pentru iarna 2026-2027. Cine poate primi ajutorul Național
turisti americani morti atena facebook jpg
Vacanță transformată în tragedie! Cei patru turiști americani morți în clădirea prăbușită din Atena aveau zborul spre casă chiar în acea zi Internațional
victime accident caras severin jpg
Cine erau femeile care au fost strivite între două TIR-uri, în Caraș-Severin. Rachel și Allison se aflau într-o misiune pentru a salva câini Național
Examen - elevi- scoala FOTO Shutterstock
„Educația nu se repară la croitorie”. Elevii protestează luni împotriva uniformelor obligatorii. Vor veni la școală îmbrăcați în negru Național
image png
Miros misterios într-un avion spre Hawaii. Șapte membri ai echipajului au acuzat greață și dureri de cap. Ce s-a întâmplat după aterizare Internațional
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Adrian Veștea și George Scripcaru, la inaugurarea unei clinici private de 5,8 milioane de euro. La câțiva kilometri, pavilioanele Spitalului Județean Brașov așteaptă investiții majore actualitate.net