 Avionul pensionat încă primește pasageri! Aeronava Boeing 727 a fost transformată într-o cazare de lux
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Avionul pensionat încă primește pasageri! Aeronava Boeing 727 a fost transformată într-o cazare de lux

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un avion privat care nu mai zboară de ani buni a fost transformat într-o cazare de lux neobișnuită, pe un teren industrial de la marginea orașului Bristol, în Anglia.

Boeingul 727, construit în anii ’60, le oferă turiștilor posibilitatea de a petrece noaptea într-o adevărată capsulă a timpului, păstrată în stilul extravagant al anilor ’80, fără costurile uriașe ale unui avion privat funcțional.

PytchAir a fost inaugurat ca spațiu de cazare în 2024
PytchAir a fost inaugurat ca spațiu de cazare în 2024 Foto: AIRBNB

Aeronava, numită PytchAir, a fost transformată de antreprenorul britanic Johnny Palmer într-o proprietate de aproximativ 93 de metri pătrați, care își produce singură energia cu ajutorul panourilor solare și al unei turbine eoliene.

Avionul este amplasat deasupra unor containere maritime, potrivit CNN. În interior se află două zone de relaxare, un dormitor principal cu pat matrimonial, baie cu duș, bucătărie complet utilată și cabina de pilotaj originală. Aceasta din urmă este una dintre principalele atracții.

Așa arată dormitorul matrimonial
Așa arată dormitorul matrimonial Foto: AIRBNB

Oaspeții pot intra aici și pot apăsa pe butoane, pot manevra comenzile și pot explora aparatura fără restricții. Boeingul 727 a efectuat primul zbor în 1967 și a intrat în flota Japan Airlines în 1968. În 1981, a fost transformat într-un avion privat destinat persoanelor foarte bogate și a continuat să zboare timp de aproximativ trei decenii, până când a fost retras în 2012.

Aproximativ zece ani mai târziu, Palmer l-a descoperit într-un cimitir de avioane din vestul Angliei. Inițial, antreprenorul a cumpărat avionul pentru copiii săi, transformându-l într-un spațiu de joacă pentru petreceri și nopți petrecute cu prietenii. După câțiva ani, a decis să îl renoveze pentru turiști.

Interiorul păstrează decorul original. Unele instalații sunt vechi de peste 40 de ani, iar găsirea întrerupătoarelor potrivite poate deveni o mică aventură.

Chiar și saltelele originale au fost păstrate. Lenjeria este însă nouă. Cazarea costă, de regulă, aproximativ 340 de dolari în timpul săptămânii și până la 680 de dolari în weekend. În perioada Crăciunului, prețul poate depăși 1.000 de dolari.

Ghid de cumpărături

elena udrea si fiica ei, eva jpg
Cât de fericită e Elena Udrea că s-a mutat la țară. Imagini cu fiica ei, Eva. „Nu m-aș muta înapoi la oraș!” Vedete românești
nikita jpg
Nikita, de urgență la spital după ce a leșinat pe stradă, în Spania. Diagnosticul dur dat de medici Vedete românești
image
Două capitale europene trecute cu vederea de turiști. Ce oferă Ljubljana și Zagreb adevarul.ro
image
Cele mai vechi și autentice mâncăruri ciobănești din România. Ce sunt rotogoalele de oaie sau „diresala”. „Ce miresme izbucnesc! Ce nectar și dezmierdare” adevarul.ro

Parteneri

image
De ce are U Craiova mai mulți jucători convocaţi de Gică Hagi la națională decât FCSB, Dinamo și Rapid la un loc! Cifrele Wyscout de la Suedia - România www.fanatik.ro
image
Zona din România unde mai bine de o treime din populație trăieşte din ajutor de la stat   observatornews.ro
image
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că americanii ar fi fost implicaţi în demiterea lui Bolojan: „Putem face asta oricărei ţări” www.antena3.ro
image
Grindeanu reacționează în scandalul presupuselor declarații ale ambasadoarei SUA în Grecia și condamnă manipularea din spațiul public în privința unei legături între PSD, ambasadoare și dărâmarea Guvernului Bolojan www.gandul.ro
image
Iancu Sterp, dezvăluiri despre accidentul în care era să își piardă viața alături de frații săi: „Era să murim atunci” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Cum a încercat femeia înşelată de soţul milionar cu cea mai bună prietenă a ei să se răzbune pe acesta! Tot el a câştigat as.ro
image
Cât valorează un an în plus de muncă la pensie. Diferența dintre 35 și 40 de ani lucrați playtech.ro
image
Ion Țiriac conduce un Mercedes-Benz 600 Pullman de 3,3 tone: top 10 mașini din colecția de 400 de modele www.fanatik.ro
image
Ema Uta, agresată de iubit! Make-up artistul a cerut ordin de protecție împotriva lui Andrei Barbu www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Diva cu ochi frumoși care au plâns prea mult. Fostul soț s-a sinucis, și-a pierdut fiul la 42 de ani și a murit la 43 okmagazine.ro
image
Kate Middleton, în sfârșit într-o rochie nouă! Prințesa a purtat o piesă într-o nuanță de prună, care i-a venit ca turnată okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ultimul secret al Ginghis Han: de ce nu poate fi găsit mormântul cuceritorului stepelor? historia.ro
image
#Grecia Antică
De ce Alexandru cel Mare nu a invadat Roma? historia.ro
CD jpg
Cum să-ți păstrezi colecția de CD-uri pentru mai mult timp. Ce le distruge fără să-ți dai seama Fapt divers
drujba lemne de foc taiate foto Olivkairishka Shutterstock com jpg
6 metri cubi de lemne gratis pentru iarna 2026-2027. Cine poate primi ajutorul Național
turisti americani morti atena facebook jpg
Vacanță transformată în tragedie! Cei patru turiști americani morți în clădirea prăbușită din Atena aveau zborul spre casă chiar în acea zi Internațional
victime accident caras severin jpg
Cine erau femeile care au fost strivite între două TIR-uri, în Caraș-Severin. Rachel și Allison se aflau într-o misiune pentru a salva câini Național
Examen - elevi- scoala FOTO Shutterstock
„Educația nu se repară la croitorie”. Elevii protestează luni împotriva uniformelor obligatorii. Vor veni la școală îmbrăcați în negru Național
image png
Miros misterios într-un avion spre Hawaii. Șapte membri ai echipajului au acuzat greață și dureri de cap. Ce s-a întâmplat după aterizare Internațional
Politia Romana, foto Shutterstock jpg
Scene cumplite în Capitală: și-a legat iubita de mâini și de picioare și a lovit-o cu un topor Național
image png
FotoCornelia Naum, mama lui Victor Ponta, a murit la 84 de ani. Mesajul transmis de fostul premier Național
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Adrian Veștea și George Scripcaru, la inaugurarea unei clinici private de 5,8 milioane de euro. La câțiva kilometri, pavilioanele Spitalului Județean Brașov așteaptă investiții majore actualitate.net