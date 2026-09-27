Avionul pensionat încă primește pasageri! Aeronava Boeing 727 a fost transformată într-o cazare de lux

Un avion privat care nu mai zboară de ani buni a fost transformat într-o cazare de lux neobișnuită, pe un teren industrial de la marginea orașului Bristol, în Anglia.

Boeingul 727, construit în anii ’60, le oferă turiștilor posibilitatea de a petrece noaptea într-o adevărată capsulă a timpului, păstrată în stilul extravagant al anilor ’80, fără costurile uriașe ale unui avion privat funcțional.

PytchAir a fost inaugurat ca spațiu de cazare în 2024 Foto: AIRBNB

Aeronava, numită PytchAir, a fost transformată de antreprenorul britanic Johnny Palmer într-o proprietate de aproximativ 93 de metri pătrați, care își produce singură energia cu ajutorul panourilor solare și al unei turbine eoliene.

Avionul este amplasat deasupra unor containere maritime, potrivit CNN. În interior se află două zone de relaxare, un dormitor principal cu pat matrimonial, baie cu duș, bucătărie complet utilată și cabina de pilotaj originală. Aceasta din urmă este una dintre principalele atracții.

Așa arată dormitorul matrimonial Foto: AIRBNB

Oaspeții pot intra aici și pot apăsa pe butoane, pot manevra comenzile și pot explora aparatura fără restricții. Boeingul 727 a efectuat primul zbor în 1967 și a intrat în flota Japan Airlines în 1968. În 1981, a fost transformat într-un avion privat destinat persoanelor foarte bogate și a continuat să zboare timp de aproximativ trei decenii, până când a fost retras în 2012.

Aproximativ zece ani mai târziu, Palmer l-a descoperit într-un cimitir de avioane din vestul Angliei. Inițial, antreprenorul a cumpărat avionul pentru copiii săi, transformându-l într-un spațiu de joacă pentru petreceri și nopți petrecute cu prietenii. După câțiva ani, a decis să îl renoveze pentru turiști.

Interiorul păstrează decorul original. Unele instalații sunt vechi de peste 40 de ani, iar găsirea întrerupătoarelor potrivite poate deveni o mică aventură.

Chiar și saltelele originale au fost păstrate. Lenjeria este însă nouă. Cazarea costă, de regulă, aproximativ 340 de dolari în timpul săptămânii și până la 680 de dolari în weekend. În perioada Crăciunului, prețul poate depăși 1.000 de dolari.