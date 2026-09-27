Scene cumplite în Capitală: și-a legat iubita de mâini și de picioare și a lovit-o cu un topor

O femeie din Sectorul 5 al Capitalei a trecut prin momente cumplite în noaptea de 24 spre 25 septembrie, după ce ar fi fost agresată de concubinul său. Victima a reușit să fugă din locuință și, cu ajutorul a doi oameni, a ajuns la sediul poliției, unde le-a povestit oamenilor legii prin ce a trecut.

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Poliția Capitalei a fost sesizată pe 25 septembrie de femeie, care le-a spus polițiștilor că ar fi fost victima unor acte de violență domestică. Incidentul s-ar fi petrecut în locuința în care aceasta conviețuia cu bărbatul, în Sectorul 5.

Femeia ar fi fost legată cu o sfoară și lovită cu un topor

Polițiștii au stabilit, în urma cercetărilor, că bărbatul, în vârstă de 41 de ani, ar fi agresat-o pe femeie pe fondul unor stări de gelozie. Conform anchetatorilor, acesta ar fi legat-o de mâini și de picioare cu o sfoară, după care ar fi început să o lovească.

„Victima a reușit să părăsească locuința, iar cu sprijinul a doi cetățeni, aceasta a fost adusă la sediul Secției 19 Poliție, unde le-a relatat polițiștilor cele întâmplate”, a transmis Poliția Capitalei.

Potrivit oamenilor legii, femeia ar fi fost lovită în cap cu partea opusă tăișului unui topor, dar și cu mânerul acestuia. Agresiunea nu s-ar fi oprit aici. Bărbatul ar fi lovit-o cu pumnii și picioarele pe întregul corp, în timp ce victima era imobilizată.

„Totodată, bărbatul ar fi amenințat-o pe femeie cu moartea”, au precizat polițiștii.

În urma loviturilor, femeia a suferit leziuni traumatice. Concluziile medicale au indicat că aceasta ar avea nevoie de 40-45 de zile de îngrijiri medicale.

Polițiștii au reușit să-l prindă pe bărbat la scurt timp după sesizarea făcută de victimă. În acest caz a fost emis și un ordin de protecție provizoriu împotriva acestuia.

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

După administrarea probelor, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost prezentat magistraților, cu propunerile legale, iar instanța a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 19 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Ancheta vizează infracțiunile de violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal. În acest caz, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele.