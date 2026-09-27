 Ultimul bal înainte de prăbușirea unui imperiu. Rochii cu diamante, costume de sute de ruble și un lux greu de imaginat
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Ultimul bal înainte de prăbușirea unui imperiu. Rochii cu diamante, costume de sute de ruble și un lux greu de imaginat

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La începutul secolului al XX-lea, Europa asista la ultimele evenimente opulente organizate de marile monarhii absolute. Înainte ca marile războaie și revoluții să schimbe definitiv harta lumii, curțile imperiale au organizat evenimente de o extravaganță greu de imaginat astăzi.

Balul Costumat al Romanovilor, 1903.
Balul Costumat al Romanovilor, 1903. Foto: wikipedia.com

Printre acestea, două baluri au rămas întipărite în istorie drept simboluri ale unui fast absolut: Marele Bal de la Palatul Hofburg, din Viena, din 1914, și Balul Costumat al Romanovilor de la  la Palatul de Iarnă, Sankt Petersburg, din 1903.

Apogeul luxului în materie de baluri

Pentru aristocrația secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea, balul nu era o simplă petrecere, ci un instrument politic de afirmare a puterii, influenței și bogăției dinastice. Sălile monumentale, precum celebra Sală a Oglinzilor de la Versailles sau saloanele Palatului Hofburg, erau transformate în adevărate sanctuare ale luxului. Mii de lumânări scumpe din ceară de albine luminau foița de aur de pe pereți, oglinzile uriașe și aranjamentele florale exotice, scrie adevarul.ro.

Și ținutele invitaților erau pe măsură. Aceștia purtau catifea, mătase și brocart, împodobite cu fir de aur, accesorizate cu bijuterii neprețuite. În secolul al XIX-lea, rochiile de bal cu crinoline și corsete elaborate ale doamnelor, alături de uniformele militare de gală ale domnilor, compuneau un spectacol vizual copleșitor.

Mesele erau unele bogate. Oamenii aveau la dispoziție zeci de feluri de mâncare rafinată, piramide de fructe rare și fântâni de șampanie, toate servite pe veselă din aur și argint.Costurile unui singur astfel de eveniment ar fi depășit cu mult posibilitățile multor miliardari contemporani.

Rusia, centrul balurilor extravagante

În Rusia, tradiția balurilor extravagante a fost introdusă la începutul secolului al XVIII-lea de Petru cel Mare, care a impus prin decret occidentalizarea aristocrației. Boierii au fost obligați să își taie barba și să renunțe la hainele tradiționale în favoarea modei vieneze și pariziene. De asemenea, tinerii aristocrați erau trimiși chiar și în străinătate la școală.

Cu timpul, elita rusă a îmbrățișat limba franceză și filosofia Iluminismului, dar această schimbare a creat o falie adâncă în societate. S-a ajuns la o prăpastie culturală uriașă între aristocrația educată în stil vestic și populația rurală, analfabetă și măcinată de sărăcie.

Saloanele și balurile au devenit principala preocupare a elitei rusești. Sezonul festiv începea după Crăciun și se încheia la intrarea în Postul Mare. În această perioadă, nobilii se mutau de la moșiile rurale în Sankt Petersburg sau Moscova, unde petrecerile se țineau lanț.

Ultimul țar al Rusiei, Nicolae al II-lea Romanov, a decis să organizeze o petrecere memorabilă, o încercare de a face aristocrația să uite, fie și pentru câteva nopți, de criza care punea țara la încercare.

Importanța balului din Sankt Petersburg, din 1903

Balul din 1903 de la Sankt Petersburg marca împlinirea a 290 de ani de la întemeierea dinastiei Romanov. Tema aleasă de țarina Alexandra Feodorovna a fost pe cât de spectaculoasă, pe atât de costisitoare: invitații trebuiau să poarte costume boierești autentice din secolul al XVII-lea, dinaintea reformelor lui Petru cel Mare.

„Costumele rusești costă o avere… În plus, să dansezi în rochii grele și blănuri nu este tocmai distractiv. Biata Alexandra Fiodorovna are, cu siguranță, un talent nefericit de a alege lucruri ciudate și nepotrivite”, preciza Ivan Vsevolozhsky, fostul director al Teatrelor Imperiale, conform sursei citate.   

Din cauza costurilor exorbitante, aproape 100 de persoane au refuzat invitația. Doar materialele pentru costumul țarului, ce conținea două tipuri de catifea și brocart aurit, au costat 437 de ruble, adică echivalentul salariului lunar al unui general țarist. În final, la bal au participat 390 de invitați.

Printre cele mai impresionante apariții s-a numărat Prințesa Zinaida Iusupova, a cărei rochie și kokoshnik, ce era un acoperământ tradițional pentru cap, erau încrustate cu diamante și pietre prețioase create de Cartier. Ținuta sa includea un al doilea kokoshnik și mâneci de rezervă. La rândul său, Nicolae al II-lea s-a costumat în țarul Aleksei Mihailovici, purtând un sceptru original adus direct de la Muzeul din Moscova.

Ultimul bal înainte de prăbușirea imperiului

Marea festivitate a debutat cu salutul tradițional, „plecăciunea rusească”, adresat cuplului imperial, urmat de un spectacol la Teatrul Ermitaj. Invitații au urmărit scene din opera Boris Godunov de Modest Musorgski, interpretate de celebrul Feodor Șaliapin, precum și secvențe de balet din La Bayadère și Lacul lebedelor.

În a doua zi, invitații au purtat din nou straiele medievale: caftane din brocart, mantii căptușite cu blană, zale de luptă, coifuri, spade și chiar șoimi de vânătoare. Țarina Alexandra a purtat o replică a ținutei țarinei Maria Ilinicina, iar coroana sa era atât de grea încât abia se putea apleca.

„Părea că o magie misterioasă transformase toate aceste figuri familiare în imagini splendide ale trecutului oriental al Rusiei”, preciza Marea Ducesă Maria Gheorghievna.   

Nimeni dintre cei prezenți nu bănuia că acela avea să fie ultimul bal din istoria Rusiei Țariste. În 1904 a izbucnit Războiul Ruso-Japonez, urmat de Revoluția din 1905 și, ulterior, de prăbușirea imperiului.

„O Rusie nouă și ostilă privea prin ferestrele mari ale palatului. În timp ce noi dansam, muncitorii intrau în grevă, iar norii din Extremul Orient atârnau amenințător deasupra noastră”, preciza Marele Duce Alexandru Mihailovici.  

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