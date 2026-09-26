 Misterul din Japonia. Satul în care localnicii spun că se află mormântul lui Iisus
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Misterul din Japonia. Satul în care localnicii spun că se află mormântul lui Iisus

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Într-o zonă liniștită din Japonia, un mic sat a devenit cunoscut datorită unei povești care continuă să stârnească uimire. În Shingo, la câțiva kilometri de lacul Towada, un indicator albastru pe care scrie în limba engleză „Tomb of Christ” îi face pe turiști să se oprească și să descopere legenda locului.

image
Foto: captura YouTube

Localnicii susțin că în acest sat s-ar afla mormântul lui Iisus Hristos și că acesta și-ar fi petrecut aici ultimii ani din viață. Povestea nu este menționată în Biblie și nu a fost recunoscută de Biserica Catolică, însă a devenit o parte importantă din folclorul comunității și continuă să atragă vizitatori.

Legenda despre Iisus care ar fi ajuns în Japonia

Potrivit legendei din Shingo, Iisus nu ar fi murit pe cruce în Ierusalim. Povestea spune că ar fi reușit să scape și ar fi ajuns în Japonia, unde s-ar fi stabilit ca fermier. Acolo s-ar fi căsătorit, ar fi avut trei copii și ar fi trăit până la vârsta de 106 ani.

Istoria legendei este legată de așa-numitele „Documente Takenouchi”, despre care se spune că ar fi fost scrise cu mii de ani în urmă și redescoperite în anii 1930. Autenticitatea documentelor a fost contestată, însă acestea au rămas importante pentru povestea transmisă în sat.

„Christos a vizitat Japonia de două ori”, a explicat Hidenobu Kadogishi, directorul Muzeului Tradiției Satului Christos pentru CNN.

Legenda mai susține că, în momentul răstignirii, Isukiri, prezentat drept fratele mai mic al lui Iisus, i-ar fi luat locul pe cruce. După acest episod, Iisus s-ar fi întors în Japonia și și-ar fi continuat viața departe de Ierusalim.

După moarte, el ar fi fost îngropat în Shingo, localitate cunoscută în trecut sub numele de Herai. În 1935, Kiyomaro Takenouchi, un lider religios, a afirmat că a descoperit presupusul mormânt al lui „Iesu Kirisuto”, folosindu-se de informațiile din documentele misterioase. Acestea au fost însă distruse în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Astăzi, povestea este concentrată în Parcul Christos din Shingo. Două movile de pământ, împrejmuite cu garduri albe și marcate cu cruci din lemn, sunt considerate mormintele lui Iisus și al fratelui său.

„Mormântul lui Iisus a fost întotdeauna aici, dar nu exista nimic care să-l explice în mod corespunzător”, a declarat Hidenobu Kadogishi.

În 1996, în apropierea locului a fost construit un muzeu în care sunt prezentate copii ale Documentelor Takenouchi și alte obiecte asociate cu legenda.

Festivalul care păstrează vie povestea din Shingo

Shingo nu atrage turiști doar datorită presupusului mormânt. În fiecare an, în prima duminică din luna iunie, aici are loc Kirisuto Matsuri, un festival organizat încă din anii 1960. Evenimentul aduce împreună localnici și vizitatori interesați de tradiția neobișnuită a satului.

Ceremonia începe cu rugăciuni rostite de un preot shintoist și continuă cu dansuri tradiționale japoneze. Printre acestea se numără Nanyadoyara, dans executat în costume tradiționale.

„Numărul participanților de anul acesta este mai mare decât cel din 2024”, a declarat primarul Kazutomo Sato. „Tot mai mulți tineri, inclusiv elevi de gimnaziu, se alătură dansului Nanyadoyara”.

Pentru localnici, autenticitatea istorică a legendei nu pare să fie cel mai important aspect. Koshi Nagano, un localnic în vârstă de 26 de ani, a crescut cu această poveste și spune că mormântul face parte din identitatea satului.

„Mormântul lui Hristos a fost aici de când se știe. Dacă cineva ar trebui să creadă în ea, aceia ar trebui să fie chiar sătenii”, a afirmat acesta.

Și turiștii străini privesc povestea din perspective diferite. Antonio Fernández, student la religie în Sendai, consideră că legenda nu este credibilă din punct de vedere istoric, dar spune că modul în care comunitatea păstrează tradiția este interesant.

„Legenda nu are sens, dar e interesant să vezi cum oamenii se adună aici pentru a se distra. Cred că acesta este secretul succesului festivalului”, a declarat acesta.

Pentru Paulina Kralka din Polonia, experiența este „extraordinară”. „Dacă lăsăm deoparte aspectul religios, oamenii de aici au o conexiune specială cu această tradiție, iar asta e frumos”, a spus ea.

Profesorul Ryosuke Okamoto, care predă teologie și turism la Universitatea Hokkaido și a vizitat locul în urmă cu un deceniu, consideră că legenda continuă să existe mai ales datorită legăturii comunității cu tradiția.

„Nu este un parc tematic mare, precum Disneyland, și nu se simte ca o glumă. Legenda nu supraviețuiește pentru că toți cred că este adevărată istoric. Ea trăiește pentru că oamenii prețuiesc locul, festivalul și legătura cu generațiile trecute”, a explicat profesorul.

Festivalul nu este organizat de o biserică creștină și nici nu include ritualuri creștine tradiționale. „Ceremonia centrală este un ritual shintoist de comemorare realizat de un preot local”, a precizat Okamoto.

În ciuda interesului internațional, impactul economic asupra satului este considerat modest. Pentru profesorul Okamoto, importanța locului ține mai ales de vizibilitatea pe care povestea o oferă comunității.

„Cea mai mare contribuție a mormântului nu este neapărat economică, ci mai degrabă vizibilitatea și povestea memorabilă care permit satului să se prezinte lumii”, a explicat acesta.

Ghid de cumpărături

daniel buzdugan (1) jpg
VideoDaniel Buzdugan a cumpărat magiun din Maramureș. Reacția femeii: „Ați ajutat 4 nepoței care cresc fără tată" Vedete românești
valentina si vlad jpg
Ce i-a scris ucigașul Valentinei tatălui ei, în noaptea crimei. „Să mă calmez puţin” Național
image
Cum s-a construit Mamaia modernă, stațiunea din care au plecat vilegiaturiștii și au venit tovarășii: „S-a gândit să fie o stațiune aerisită, pentru ca turiștii să poată vedea marea și lacul“ adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
De ce ne convine să credem că America a dat jos Guvernul Bolojan - analiza unui politolog adevarul.ro

Parteneri

image
Adrian Ilie critică gestul lui Dennis Man după golul cu Suedia: „Nu e normal” www.fanatik.ro
image
Două românce cuceresc șoselele Europei: Strunesc mastodonți de zeci de tone observatornews.ro
image
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că americanii ar fi fost implicaţi în demiterea lui Bolojan: „Putem face asta oricărei ţări” www.antena3.ro
image
VIDEO | Siegfried Mureșan, prins cu „copiuțe”. Premierul desemnat promite salarii și pensii mai mari, dar nu știe ce valoare au salariul minim și pensia minimă în România. Cum s-a încurcat complet la rata inflației www.gandul.ro
image
Fratele lui Vlad, prima reacție după ce trupul Valentinei a fost găsit într-o valiză. Ce a declarat acesta: „Nu pot să vorbesc…” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ce a putut scrie Ion Ţiriac în testament. La cine va ajunge averea de 2,3 miliarde de dolari as.ro
image
Loc de parcare în proprietate sau doar drept de folosință? Diferența pe care trebuie să o știe proprietarii de apartamente playtech.ro
image
Nicușor Stanciu: Mihai Stoica a confirmat discuțiile telefonice despre revenirea în SuperLiga. Detalii exclusiv www.fanatik.ro
image
Ce a făcut Vlad Bălțățeanu în noaptea în care Valentina a fost găsită fără viață. Camerele de supraveghere au surprins TOT www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Diva cu ochi frumoși care au plâns prea mult. Fostul soț s-a sinucis, și-a pierdut fiul la 42 de ani și a murit la 43 okmagazine.ro
image
Kate Middleton, în sfârșit într-o rochie nouă! Prințesa a purtat o piesă într-o nuanță de prună, care i-a venit ca turnată okmagazine.ro
image
#Grecia Antică
De ce Alexandru cel Mare nu a invadat Roma? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Povestea Isabellei a Franței: și-a detronat soțul, folosindu-se de amant, și și-a pus fiul pe tron historia.ro
muraturi jpg
Când se pun murăturile ca să reziste toată iarna. Luna ideală pentru castraveți, gogonele și varză Fapt divers
Design fără titlu (6) png
VideoPapa Leon al XIV-lea, moment impresionant la Paris. Au fost sute de mii de participanți la slujbă Internațional
Prințul Harry, Meghan Markle, Archie, Lilibet foto Instagram Meghan jpg
#Casa Regală a Marii Britanii
Prințul Harry a vorbit despre întoarcerea sa în Marea Britanie, după aproximativ șase ani petrecuți în California: „Multe motive...” Internațional
ochi istock jpg
Ți-a intrat ceva în ochi? Greșelile pe care le fac aproape toți și care pot agrava situația Fapt divers
seceta (1) jpg
El Niño „Godzilla” a ajuns deja la niveluri record. Ar putea provoca sute de mii de decese. Cum ne putem pregăti pentru un astfel fenomen meteo Actualitate
Aeroportul Otopeni FOTO Shutterstock
Incident în timpul zborului! Un avion cu sute de pasageri a aterizat de urgență pe Otopeni Național
oua pixabay jpg
Care sunt mai avantajoase, ouăle mici mai ieftine sau cele mai mari și mai scumpe? Pentru ce variantă ar trebui să optăm Fapt divers
image png
Erupție puternică a vulcanului Etna: toate zborurile din Catania au fost suspendate. Norul de cenușă a ajuns la 4 kilometri altitudine Internațional
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală” actualitate.net