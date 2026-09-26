Misterul din Japonia. Satul în care localnicii spun că se află mormântul lui Iisus

Într-o zonă liniștită din Japonia, un mic sat a devenit cunoscut datorită unei povești care continuă să stârnească uimire. În Shingo, la câțiva kilometri de lacul Towada, un indicator albastru pe care scrie în limba engleză „Tomb of Christ” îi face pe turiști să se oprească și să descopere legenda locului.

Foto: captura YouTube

Localnicii susțin că în acest sat s-ar afla mormântul lui Iisus Hristos și că acesta și-ar fi petrecut aici ultimii ani din viață. Povestea nu este menționată în Biblie și nu a fost recunoscută de Biserica Catolică, însă a devenit o parte importantă din folclorul comunității și continuă să atragă vizitatori.

Legenda despre Iisus care ar fi ajuns în Japonia

Potrivit legendei din Shingo, Iisus nu ar fi murit pe cruce în Ierusalim. Povestea spune că ar fi reușit să scape și ar fi ajuns în Japonia, unde s-ar fi stabilit ca fermier. Acolo s-ar fi căsătorit, ar fi avut trei copii și ar fi trăit până la vârsta de 106 ani.

Istoria legendei este legată de așa-numitele „Documente Takenouchi”, despre care se spune că ar fi fost scrise cu mii de ani în urmă și redescoperite în anii 1930. Autenticitatea documentelor a fost contestată, însă acestea au rămas importante pentru povestea transmisă în sat.

„Christos a vizitat Japonia de două ori”, a explicat Hidenobu Kadogishi, directorul Muzeului Tradiției Satului Christos pentru CNN.

Legenda mai susține că, în momentul răstignirii, Isukiri, prezentat drept fratele mai mic al lui Iisus, i-ar fi luat locul pe cruce. După acest episod, Iisus s-ar fi întors în Japonia și și-ar fi continuat viața departe de Ierusalim.

După moarte, el ar fi fost îngropat în Shingo, localitate cunoscută în trecut sub numele de Herai. În 1935, Kiyomaro Takenouchi, un lider religios, a afirmat că a descoperit presupusul mormânt al lui „Iesu Kirisuto”, folosindu-se de informațiile din documentele misterioase. Acestea au fost însă distruse în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Astăzi, povestea este concentrată în Parcul Christos din Shingo. Două movile de pământ, împrejmuite cu garduri albe și marcate cu cruci din lemn, sunt considerate mormintele lui Iisus și al fratelui său.

„Mormântul lui Iisus a fost întotdeauna aici, dar nu exista nimic care să-l explice în mod corespunzător”, a declarat Hidenobu Kadogishi.

În 1996, în apropierea locului a fost construit un muzeu în care sunt prezentate copii ale Documentelor Takenouchi și alte obiecte asociate cu legenda.

Festivalul care păstrează vie povestea din Shingo

Shingo nu atrage turiști doar datorită presupusului mormânt. În fiecare an, în prima duminică din luna iunie, aici are loc Kirisuto Matsuri, un festival organizat încă din anii 1960. Evenimentul aduce împreună localnici și vizitatori interesați de tradiția neobișnuită a satului.

Ceremonia începe cu rugăciuni rostite de un preot shintoist și continuă cu dansuri tradiționale japoneze. Printre acestea se numără Nanyadoyara, dans executat în costume tradiționale.

„Numărul participanților de anul acesta este mai mare decât cel din 2024”, a declarat primarul Kazutomo Sato. „Tot mai mulți tineri, inclusiv elevi de gimnaziu, se alătură dansului Nanyadoyara”.

Pentru localnici, autenticitatea istorică a legendei nu pare să fie cel mai important aspect. Koshi Nagano, un localnic în vârstă de 26 de ani, a crescut cu această poveste și spune că mormântul face parte din identitatea satului.

„Mormântul lui Hristos a fost aici de când se știe. Dacă cineva ar trebui să creadă în ea, aceia ar trebui să fie chiar sătenii”, a afirmat acesta.

Și turiștii străini privesc povestea din perspective diferite. Antonio Fernández, student la religie în Sendai, consideră că legenda nu este credibilă din punct de vedere istoric, dar spune că modul în care comunitatea păstrează tradiția este interesant.

„Legenda nu are sens, dar e interesant să vezi cum oamenii se adună aici pentru a se distra. Cred că acesta este secretul succesului festivalului”, a declarat acesta.

Pentru Paulina Kralka din Polonia, experiența este „extraordinară”. „Dacă lăsăm deoparte aspectul religios, oamenii de aici au o conexiune specială cu această tradiție, iar asta e frumos”, a spus ea.

Profesorul Ryosuke Okamoto, care predă teologie și turism la Universitatea Hokkaido și a vizitat locul în urmă cu un deceniu, consideră că legenda continuă să existe mai ales datorită legăturii comunității cu tradiția.

„Nu este un parc tematic mare, precum Disneyland, și nu se simte ca o glumă. Legenda nu supraviețuiește pentru că toți cred că este adevărată istoric. Ea trăiește pentru că oamenii prețuiesc locul, festivalul și legătura cu generațiile trecute”, a explicat profesorul.

Festivalul nu este organizat de o biserică creștină și nici nu include ritualuri creștine tradiționale. „Ceremonia centrală este un ritual shintoist de comemorare realizat de un preot local”, a precizat Okamoto.

În ciuda interesului internațional, impactul economic asupra satului este considerat modest. Pentru profesorul Okamoto, importanța locului ține mai ales de vizibilitatea pe care povestea o oferă comunității.

„Cea mai mare contribuție a mormântului nu este neapărat economică, ci mai degrabă vizibilitatea și povestea memorabilă care permit satului să se prezinte lumii”, a explicat acesta.