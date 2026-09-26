Erupție puternică a vulcanului Etna: toate zborurile din Catania au fost suspendate. Norul de cenușă a ajuns la 4 kilometri altitudine

O nouă erupție a vulcanului Etna a perturbat traficul aerian din Sicilia. Aeroportul din Catania a suspendat toate sosirile și plecările până duminică la prânz, după ce activitatea vulcanică a generat un nor de cenușă care s-a îndreptat spre oraș.

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Decizia privind suspendarea operațiunilor a fost luată după ce administratorul aeroportului a evaluat situația provocată de erupția vulcanului aflat în apropierea orașului Catania.

Inițial, restricțiile urmau să fie menținute doar până sâmbătă după-amiază. Ulterior, autoritățile aeroportuare au decis prelungirea măsurii.

„Suspendarea tuturor operaţiunilor de zbor, atât sosirile, cât şi plecările, până mâine, duminică, la prânz”, se arată în comunicatul transmis de administratorul aeroportului, potrivit EFE, citată de Agerpres.

Pasagerii au fost sfătuiți să verifice în prealabil situația zborurilor direct la companiile aeriene.

„Pasagerii sunt rugaţi să verifice la compania aeriană starea zborului lor la înainte de a se îndrepta spre aeroport”, conform comunicatului.

Norul de cenușă vulcanică a ajuns la 4 kilometri

Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia (INGV) a emis sâmbătă dimineață o alertă de nivel roșu, cel mai ridicat nivel prevăzut în cazul activității vulcanice.

Potrivit instituției, norul de cenușă produs de erupție a ajuns la aproximativ 4 kilometri altitudine. Formațiunea s-a deplasat spre sud, în direcția orașului Catania.

Prezența cenușii vulcanice în atmosferă reprezintă un risc pentru aviație, motiv pentru care activitatea aeroportului a fost suspendată.

Etna, din nou în activitate

Etna este unul dintre cei mai activi vulcani din Europa, iar erupțiile sale afectează periodic traficul aerian din estul Siciliei. Un incident similar s-a produs și joi, când activitatea vulcanului a creat din nou probleme pentru operațiunile aeroportuare.

În acest an, activitatea vulcanică începută la 7 august a provocat în mai multe rânduri perturbări în traficul aerian din Sicilia. Norii de cenușă au dus la anularea sau devierea unor zboruri, într-o perioadă caracterizată de un număr ridicat de călători.

Catania, afectată și de vreme severă

Pe lângă activitatea vulcanică, zona orașului Catania s-a confruntat sâmbătă și cu o furtună puternică, însoțită de ploi.

În aceste condiții, traficul aerian rămâne suspendat până duminică la prânz, iar pasagerii sunt îndemnați să verifice situația curselor înainte de a pleca spre aeroport.