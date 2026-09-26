 Incident feroviar la Ploiești: pantograful unui tren Intercity s-a fost avariat în mers. Pasagerii au fost evacuați. „Au explodat niște fire”
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Incident feroviar la Ploiești: pantograful unui tren Intercity s-a fost avariat în mers. Pasagerii au fost evacuați. „Au explodat niște fire”

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Un tren Intercity operat de Ferotrafic TFI a fost implicat într-un incident vineri seară, în zona stației Ploiești Sud. Pantograful ramei electrice a fost avariat în timpul circulației, iar pasagerii au fost evacuați și îndrumați către alte mijloace de transport feroviar pentru a-și continua călătoria spre București.

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Foto: FB Ferotrafic TFI

Garnitura IC 11754 plecase din Suceava la ora 14:42 și avea ca destinație București Nord, unde era programată să ajungă la 20:25. Trenul a trecut prin zona Ploiești Sud conform graficului, deși nu avea oprire programată în stație.

Problemele au apărut la scurt timp după trecerea prin stație, când pantograful trenului a fost avariat.

Pasagerii au relatat că au auzit o explozie

Unul dintre pasageri a descris pe rețelele sociale momentul în care s-a produs incidentul. Potrivit relatării, în zona trenului s-ar fi produs o deflagrație, urmată de apariția unei flăcări.

„Au explodat niște fire”, a relatat călătoarea, precizând că în vagonul 2 s-a auzit „o explozie puternică, urmată de o flamă mare”.

După incident, pasagerii au fost evacuați din tren și direcționați către următoarea garnitură care urma să plece spre București.

Operatorul: Pantograful a fost „dat peste cap”

Reprezentanții Ferotrafic TFI au oferit o versiune diferită în privința producerii incidentului. Dumitru Anchidin, patronul companiei, a precizat că nu a fost vorba despre o flacără și a explicat că problema a apărut la pantograf, în zona unui macaz aerian.

Potrivit acestuia, pantograful a fost „dat peste cap” din cauza firului de contact.

Călătorii au fost îndrumați astfel încât să ajungă în siguranță la București”, a mai precizat Anchidin, citat de Adevărul.

Trenul implicat este o ramă electrică achiziționată de la compania feroviară din Luxemburg, CFL.

Un alt tren a avut probleme în aceeași zonă

Incidentul a avut loc într-un context în care, cu puțin timp înainte, un alt tren a raportat probleme la pantograf în aceeași zonă. Trenul 10058, operat de Transferoviar Călători, a înregistrat ruperea pantografului la kilometrul 54+700.

Ca urmare a incidentului, circulația pe firul 2 dintre Ploiești Sud, Ramificație Ploiești Triaj și Brazi a fost oprită. Linia a fost, de asemenea, scoasă de sub tensiune pentru ca echipele tehnice să poată interveni.

Verificările efectuate ulterior au indicat mai multe probleme la infrastructura electrică. Au fost identificați trei fixatori rupți, o legătură electrică deteriorată și șapte pendule avariate.

Problemele din zonă au avut efecte asupra circulației feroviare. Potrivit informațiilor citate, 41 de trenuri au acumulat întârzieri care, cumulat, au ajuns la 748 de minute.

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