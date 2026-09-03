 „Vine controlorul cu imbusul”. Ce au pățit pasagerii în noile trenuri cușetă București–Satu Mare
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„Vine controlorul cu imbusul”. Ce au pățit pasagerii în noile trenuri cușetă București–Satu Mare

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CFR Călători a introdus recent vagoane cușetă noi pe ruta București–Satu Mare, prezentate drept un pas important în modernizarea transportului feroviar. Deși noile trenuri sunt curate și moderne, un utilizator Reddit a semnalat câteva probleme cu garniturile.

Trenuri noi introduse de CFR
Trenuri noi introduse de CFR Foto: arhivă

Nemulțumirile unui călător CFR

Un utilizator Reddit a deschis pe platformă o discuție privind noile trenuri introduse pe ruta București-Satu Mare.

„Au introdus vagoane noi cușetă pe ruta București - Satu Mare. Frumoase, curate, aranjate.

Dar – paturile nu mai pot fi ridicate sau coborâte de pasageri, trebuie să vină controlorul cu o cheie imbus ca să le mute. Spațiu de depozitare este mult mai puțin decât înainte, și ni s-a spus așa:

Așa sunt normele europene, 20 cm cu 60 cm, ni s-a transmis să vă spunem că trebuie să vă obișnuiți să nu mai transportați bagaje mari cu trenul.” Și că dacă nu suntem mulțumiți de serviciul pe care îl oferă, să nu mai călătorim cu trenul.

Și nu pot să omit că în trenul cu norme europene nu este săpun la baie și nu merg luminile de lectură de la paturi.

Dacă ai patul jos aproape nu ai loc să stai pe orizontală, că e super îngust dacă nu e ridicat patul din mijloc.

Ca puncte pozitive, e mai puțin zgomotos, aerul condiționat este super performant și au niște uși faine care, cu un buton, se opacizează/transparentizează.

Dar per total, prefer vagoanele vechi. În trenurile românești n-aș dormi liniștit, că se coboară călătorii noaptea cu bagajele prin gări aiurea, mă gândesc că dimineața o să rămân fără bagaj”, a declarat internautul pe Reddit.

 La prima vedere, garniturile impresionează: sunt curate, bine întreținute, mai silențioase decât cele vechi, iar aerul condiționat funcționează impecabil. Noile uși, care se pot opaciza sau transparentiza printr-un simplu buton, au atras imediat atenția călătorilor.

Entuziasmul inițial s-a estompat însă rapid, odată cu primele semne că modernizarea vine la pachet cu o serie de limitări. Pasagerii au descoperit că paturile nu mai pot fi ridicate sau coborâte de ei, ci doar de controlor, cu ajutorul unei chei imbus.

Spațiul de depozitare este considerabil mai mic decât în vagoanele vechi, iar personalul le-a transmis că „normele europene” prevăd dimensiuni de 20 pe 60 de centimetri pentru bagaje. 

Probleme și în restul vagoanelor

În ciuda pretențiilor de modernizare, detalii esențiale pentru confort lipsesc. În toalete nu există săpun, iar luminile de lectură de la paturi nu funcționează. Pentru cei care aleg patul de jos, spațiul devine atât de îngust încât este dificil să stea întinși dacă patul din mijloc nu este ridicat.

Deși vagoanele noi sunt mai silențioase și mai bine climatizate, mulți pasageri spun că preferă vechile cușete, mai ales din motive de siguranță. În trenurile românești, coborârile nocturne ale călătorilor cu bagaje în gări intermediare sunt frecvente, iar un spațiu de depozitare atât de mic amplifică temerile că dimineața ar putea rămâne fără bunuri.

Modernizarea aduce, așadar, avantaje clare, dar și compromisuri greu de ignorat. Pentru unii călători, confortul și funcționalitatea vagoanelor vechi rămân, cel puțin deocamdată, preferabile noilor standarde.

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