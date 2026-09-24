Un băiețel din Bacău este de negăsit. Poliția a transmis semnalmentele și cere informații

Un copil în vârstă de patru ani din județul Bacău este căutat de polițiști după ce a plecat de acasă și nu a mai revenit. Dispariția lui Avram Iosif-Laurențiu a fost semnalată joi, 24 septembrie 2026, iar autoritățile au făcut publice semnalmentele băiețelului în speranța că acesta va fi identificat cât mai repede.

Avram Iosif-Laurențiu Foto: Poliția Română

Minorul locuiește în comuna Dofteana, iar polițiștii au fost informați că a plecat de la domiciliu în jurul orei 14.00. De atunci, copilul nu a mai fost găsit.

Cum arată băiețelul și cu ce era îmbrăcat când a dispărut

Potrivit informațiilor transmise de autorități, Avram Iosif-Laurențiu are o înălțime de aproximativ 1,20 metri și cântărește 19 kilograme. Are părul șaten deschis, tuns scurt, ochii albaștri și gropițe în obraji. Poliția precizează că băiețelul nu prezintă semne particulare.

Un detaliu important pentru identificarea lui îl reprezintă hainele pe care le purta în momentul în care a plecat de acasă.

„La momentul plecării, minorul era îmbrăcat cu pantaloni lungi mulați de culoare gri, tricou albastru, desculț”, au transmis autoritățile.

Polițiștii încearcă acum să stabilească unde s-ar putea afla copilul și fac apel la persoanele care ar fi putut să îl vadă după plecarea de la domiciliu.

Cazul este cu atât mai important cu cât este vorba despre un copil de numai patru ani, iar fiecare informație poate fi relevantă pentru găsirea lui.

Poliția cere ajutorul celor care pot oferi informații

Autoritățile îi îndeamnă pe cei care dețin date despre minor sau despre locul în care acesta ar putea fi să anunțe imediat poliția.

Persoanele care l-au văzut pe Avram Iosif-Laurențiu sau au orice informație care ar putea contribui la găsirea lui pot contacta Poliția municipiului Bacău la numărul 0234.202.056. De asemenea, pot suna la Dispeceratul I.P.J. Bacău, la 0234.202.000, ori pot apela numărul unic de urgență 112.

Dispariția copilului are loc într-un context în care polițiștii băcăuani au avut, în aceeași perioadă, și un alt caz privind o persoană dispărută.

Cu o zi înainte, autoritățile anunțaseră că un bărbat în vârstă de 81 de ani, din comuna Glăvănești, plecase de la domiciliu pe 21 septembrie și nu se întorsese.

În cazul acestuia, poliția a transmis că Pruteanu Ion are aproximativ 1,60 metri înălțime și ochii căprui. La momentul plecării, bărbatul purta o salopetă verde, o pălărie de aceeași culoare și pantofi sport.

În cazul copilului din Dofteana, autoritățile continuă verificările pentru a stabili unde se află acesta. Orice persoană care poate oferi informații este rugată să ia legătura cu poliția.