Arderile ilegale din Sintești continuă, totodată și amenzile și descinderile. Stare de alertă, cerută de Ministrul Mediului

Fenomenul arderilor ilegale de deșeuri din Sintești rămâne scăpat de sub control, în ciuda zecilor de intervenții ale autorităților. Deși au fost aplicate amenzi consistente, au fost confiscate sute de tone de materiale și au fost deschise dosare penale, fumul toxic continuă să se ridice de la marginea Capitalei.

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Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, spune că situația a devenit un „focar cronic de poluare” și cere instituirea stării de alertă în zonă.

Peste 50 de acțiuni într-un an, dar arderile nu s-au oprit

Diana Buzoianu afirmă că în 2026 au fost desfășurate peste 50 de operațiuni în Sintești, însă imaginile cu incendieri ilegale continuă să ajungă la autorități. Ministra recunoaște că intervențiile punctuale nu sunt suficiente și că este nevoie de o schimbare de strategie: supraveghere permanentă, nu doar controale ocazionale.

„Nu cred că se va putea rezolva problema actuală cu acțiuni punctuale”, a declarat ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, într-o conferință de presă.

Zona are patru puncte principale de acces, ceea ce ar permite instalarea unor filtre permanente pentru verificarea vehiculelor care transportă deșeuri. Buzoianu cere implicarea continuă a Poliției, ISCTR, Gărzii de Mediu, administrațiilor locale și polițiilor locale, potrivit B1Tv.

Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, spune că situația a devenit un „focar cronic de poluare” și cere instituirea stării de alertă în zonă.

„Practic, Prefecturii Ilfov îi cerem să activeze mecanismele competente pentru zona în care se produc arderile ilegale și să putem să instituim filtre, să putem să instituim 24 din 24 monitorizare, să putem să avem măsuri de intervenții mult mai rapide, iar Prefecturii București îi cerem să se coordoneze, ca răspuns, alături de celelalte autorități”, a mai precizat ministrul Diana Buzoianu.

Intervențiile din mai: confiscări masive și sancțiuni

Pe 7 mai 2026, Ministerul Mediului anunța o intervenție în Sintești–Jilava, cu participarea Gărzii Naționale de Mediu și a jandarmilor. Atunci au fost confiscate 33 de tone de deșeuri, au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, au fost sistate două activități și a fost depusă o sesizare penală.

Autoritățile subliniau încă de atunci că arderile ilegale sunt alimentate de un circuit economic subteran, iar combaterea fenomenului necesită acțiuni pe întreg lanțul – de la colectare, la transport și depozitare.

La doar câteva săptămâni distanță, pe 25 mai, Garda de Mediu, Poliția și Jandarmeria au desfășurat una dintre cele mai ample operațiuni din acest an. Zona fusese monitorizată timp de o lună cu drone, pentru identificarea traseelor de transport și a locurilor unde se incendiau deșeurile.

La final, autoritățile au raportat amenzi de aproape 700.000 de lei, 136 de tone de deșeuri confiscate și două plângeri penale. Au fost verificate inclusiv centre de colectare și valorificare, pentru a urmări traseul materialelor care ajung ulterior să fie arse.

Fenomenul persistă, în ciuda controalelor

La nivel național, în 2025 au fost efectuate 643 de controale privind arderile ilegale, cu sancțiuni de aproape 10 milioane de lei, peste 1.500 de tone de deșeuri confiscate și 339 de sesizări penale. Totuși, în Sintești, fumul continuă să reapară după fiecare intervenție.

Ministra Mediului avertizează că efectele nu se limitează la Sintești. În funcție de condițiile atmosferice, fumul și particulele toxice pot ajunge în București și în alte localități din Ilfov. Buzoianu critică instituțiile care au susținut că nu pot asigura personal pentru supraveghere permanentă și cere mobilizarea tuturor structurilor implicate.

„Până când nu vom înțelege că nu mai putem să avem un focar constant, care ne pune viața în pericol, milioane de bucureșteni și de ilfoveni sunt expuși la particule toxice, în fiecare zi, în momentul în care sunt arderile respective, până când nu vom înțelege asta și până când nu vom înțelege că mafia din spatele acestei comunități câștigă zeci de milioane în fiecare an, iar noi nu suntem dispuși să alocăm 20 de oameni, 30 de oameni, care să se mobilizeze câteva luni de zile pentru a opri arderile ilegale din Sintești, până nu vom înțelege toate aceste lucruri, vom continua să avem exact același fenomen infracțional pentru ani de zile”, a adăugat ministrul interimar.