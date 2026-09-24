 Arderile ilegale din Sintești continuă, totodată și amenzile și descinderile. Stare de alertă, cerută de Ministrul Mediului
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

VideoArderile ilegale din Sintești continuă, totodată și amenzile și descinderile. Stare de alertă, cerută de Ministrul Mediului

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Fenomenul arderilor ilegale de deșeuri din Sintești rămâne scăpat de sub control, în ciuda zecilor de intervenții ale autorităților. Deși au fost aplicate amenzi consistente, au fost confiscate sute de tone de materiale și au fost deschise dosare penale, fumul toxic continuă să se ridice de la marginea Capitalei.

Fum Sintesti captura video FB Asociatia civica Iar miroase png
Foto: Captură ecran Facebook

Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, spune că situația a devenit un „focar cronic de poluare” și cere instituirea stării de alertă în zonă.

Peste 50 de acțiuni într-un an, dar arderile nu s-au oprit

Diana Buzoianu afirmă că în 2026 au fost desfășurate peste 50 de operațiuni în Sintești, însă imaginile cu incendieri ilegale continuă să ajungă la autorități. Ministra recunoaște că intervențiile punctuale nu sunt suficiente și că este nevoie de o schimbare de strategie: supraveghere permanentă, nu doar controale ocazionale.

„Nu cred că se va putea rezolva problema actuală cu acțiuni punctuale”, a declarat ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, într-o conferință de presă.

Zona are patru puncte principale de acces, ceea ce ar permite instalarea unor filtre permanente pentru verificarea vehiculelor care transportă deșeuri. Buzoianu cere implicarea continuă a Poliției, ISCTR, Gărzii de Mediu, administrațiilor locale și polițiilor locale, potrivit B1Tv.

Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, spune că situația a devenit un „focar cronic de poluare” și cere instituirea stării de alertă în zonă.

„Practic, Prefecturii Ilfov îi cerem să activeze mecanismele competente pentru zona în care se produc arderile ilegale și să putem să instituim filtre, să putem să instituim 24 din 24 monitorizare, să putem să avem măsuri de intervenții mult mai rapide, iar Prefecturii București îi cerem să se coordoneze, ca răspuns, alături de celelalte autorități”, a mai precizat ministrul Diana Buzoianu.

Intervențiile din mai: confiscări masive și sancțiuni

Pe 7 mai 2026, Ministerul Mediului anunța o intervenție în Sintești–Jilava, cu participarea Gărzii Naționale de Mediu și a jandarmilor. Atunci au fost confiscate 33 de tone de deșeuri, au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, au fost sistate două activități și a fost depusă o sesizare penală.

Autoritățile subliniau încă de atunci că arderile ilegale sunt alimentate de un circuit economic subteran, iar combaterea fenomenului necesită acțiuni pe întreg lanțul – de la colectare, la transport și depozitare.

La doar câteva săptămâni distanță, pe 25 mai, Garda de Mediu, Poliția și Jandarmeria au desfășurat una dintre cele mai ample operațiuni din acest an. Zona fusese monitorizată timp de o lună cu drone, pentru identificarea traseelor de transport și a locurilor unde se incendiau deșeurile.

La final, autoritățile au raportat amenzi de aproape 700.000 de lei, 136 de tone de deșeuri confiscate și două plângeri penale. Au fost verificate inclusiv centre de colectare și valorificare, pentru a urmări traseul materialelor care ajung ulterior să fie arse.

Fenomenul persistă, în ciuda controalelor

La nivel național, în 2025 au fost efectuate 643 de controale privind arderile ilegale, cu sancțiuni de aproape 10 milioane de lei, peste 1.500 de tone de deșeuri confiscate și 339 de sesizări penale. Totuși, în Sintești, fumul continuă să reapară după fiecare intervenție.

Ministra Mediului avertizează că efectele nu se limitează la Sintești. În funcție de condițiile atmosferice, fumul și particulele toxice pot ajunge în București și în alte localități din Ilfov. Buzoianu critică instituțiile care au susținut că nu pot asigura personal pentru supraveghere permanentă și cere mobilizarea tuturor structurilor implicate.

„Până când nu vom înțelege că nu mai putem să avem un focar constant, care ne pune viața în pericol, milioane de bucureșteni și de ilfoveni sunt expuși la particule toxice, în fiecare zi, în momentul în care sunt arderile respective, până când nu vom înțelege asta și până când nu vom înțelege că mafia din spatele acestei comunități câștigă zeci de milioane în fiecare an, iar noi nu suntem dispuși să alocăm 20 de oameni, 30 de oameni, care să se mobilizeze câteva luni de zile pentru a opri arderile ilegale din Sintești, până nu vom înțelege toate aceste lucruri, vom continua să avem exact același fenomen infracțional pentru ani de zile”, a adăugat ministrul interimar.

Ghid de cumpărături

banner natalia guberna Horia brenciu jpg
#Exclusiv Click!
Scandalul dintre Elena Cârstea și Horia Brenciu ia amploare. Natalia Guberna îi sare în apărare: „Nu a fost gentleman” Vedete românești
Lora și-a luat casa în care stătea cu chirie
Lora nu își dorește să devină mamă. Motivul sincer dezvăluit de artistă: „Din ce în ce mai multe femei gândesc ca mine” Vedete românești
image
Cu diplome de la Harvard, dar loiali partidului. China se pregătește pentru o schimbare a elitelor, dar va aduce ea și o relaxare politică? adevarul.ro
image
Donald Trump, vizibil deranjat de un zgomot asurzitor în timpul ceremoniei de primire a lui Xi Jinping. Reacția omologului chinez adevarul.ro

Parteneri

image
Dănuț Lupu, dezvăluire despre ajutorul primit de la Gigi Becali: „Mi-a salvat viața! Mie și familiei mele!” www.fanatik.ro
image
Top 3 bugetari cu salarii de zeci de mii de euro, şefi la companii cu pierderi de miliarde observatornews.ro
image
Un bărbat s-a dus la automatul de reciclare cu 11.218 de sticle și doze. Câți bani a încasat și ce vrea să facă cu ei www.antena3.ro
image
Avertismentul lansat de șeful NATO. Ce se va întâmpla cu Europa în cazul unui conflict www.gandul.ro
image
Imagini sfâșietoare în Filiași! Sicriul cu trupul neînsuflețit al Valentinei a fost adus la casa părintească www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ilie Năstase a răbufnit după cadoul de 8 milioane de euro al lui Ion Ţiriac pentru Nadia: „România nu mai există” as.ro
image
Satele în care o casă costă doar 3.000 de euro. Tinerii au început să cumpere tot mai multe proprietăți playtech.ro
image
Daniel Pancu îl contrazice pe Radu Naum: gestul lui Șucu Jr. la Rapid a fost „șmecherit” www.fanatik.ro
image
Familia Regală a Marii Britanii, din nou în doliu! Anunțul trist a fost făcut în urmă cu puțin timp www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Tânăra iubită a lui Brad Pitt, în vârstă de 33 de ani, a făcut furori într-o senzuală rochie de seară, alături de star okmagazine.ro
image
Ducesa delicios de decadentă! A fost metresa Regelui Charles, iar promiscuitatea sa a transformat Curtea Angliei într-un carusel de sex, gelozie și trădări okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cea mai mare fraudă din istorie? Povestea incredibilă a lui Alves Reis, omul care a „furat” Portugalia historia.ro
image
#Epoca vikingilor
Până unde au ajuns, de fapt, vikingii? historia.ro
167724206 2453627974782950 4506444149615552516 n jpg
Autostrada Brașov – Făgăraș, un pas decisiv. Proiectul de 9,35 miliarde de lei intră în linie dreaptă Național
rosii freepik1 jpeg
Pomodori pelati, ingredientul nelipsit din bucătăria italiană. Cum se prepară și cât rezistă Fapt divers
Loteria romana - loto FOTO Profimedia
Rezultate Loto 6/49, 24 septembrie 2026. Care sunt numerele câștigătoare Național
accident (2) jpg
FotoImagini teribile de pe DN 6. Un microbuz a fost prins între două TIR-uri, iar două femei au murit Național
aeroport (1) jpg
Cele mai căutate destinații de vacanță pentru finalul lui 2026 și începutul lui 2027. Ce preferințe noi au românii Fapt divers
concedieri, foto shutterstock jpg
Concedieri masive la o mare companie din România. Mesajul transmis de CEO angajaților Național
image png
FotoUnde se află orașul în care trăiește un singur locuitor. Acesta are 92 de ani, gestionează bugetul localității, întreține semafoarele și administrează taverna familiei Internațional
Aster jpeg
Floarea care nu trebuie să-ți lipsească din grădină toamna. Este foarte rezistentă la frig. Cum se plantează Fapt divers
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală” actualitate.net