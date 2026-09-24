 Floarea care nu trebuie să-ți lipsească din grădină toamna. Este foarte rezistentă la frig. Cum se plantează
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Floarea care nu trebuie să-ți lipsească din grădină toamna. Este foarte rezistentă la frig. Cum se plantează

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Când multe dintre florile din grădină își încheie perioada de înflorire, asterul începe să atragă atenția. Cunoscut și sub denumirile de Floarea Stelei sau ochiul boului de toamnă, acesta este o plantă perenă ale cărei flori seamănă cu margaretele și care poate aduce culoare în ultimele luni ale sezonului.

Aster
Aster Foto: Arhivă

Asterul este apreciat și pentru faptul că florile sale reprezintă o sursă de hrană pentru albine și fluturi în perioada de la sfârșitul verii până în toamnă. În funcție de soi, planta poate avea între 30 de centimetri și 1,8 metri înălțime, iar florile pot fi violet, albe sau albastre.

Cum se plantează Floarea Stelei

Asterul se dezvoltă cel mai bine în zone cu soare din abundență sau cu lumină parțială. Plantele preferă verile și nopțile mai răcoroase, iar în regiunile cu temperaturi ridicate nu tolerează bine expunerea puternică la soarele de la mijlocul zilei.

Solul este important pentru dezvoltarea plantei. Acesta trebuie să fie umed, afânat și bine drenat. Excesul de apă poate favoriza putrezirea rădăcinilor, în timp ce un sol prea uscat poate duce la ofilirea plantei. Înainte de plantare, pământul poate fi îmbunătățit prin adăugarea unui strat de compost de aproximativ 5-7 centimetri.

Perioada recomandată pentru plantarea exemplarelor tinere este primăvara târziu, după ce pericolul de îngheț a trecut. Exemplarele mature crescute în ghiveci pot fi plantate și spre sfârșitul verii sau la începutul toamnei.

Distanța dintre plante depinde de dimensiunea soiului. Răsadurile tinere pot fi așezate la 30-90 de centimetri unul de celălalt, în timp ce exemplarele mature au nevoie de aproximativ 90 de centimetri între ele, potrivit ProTV.

Ce îngrijire are nevoie asterul

Floarea Stelei este o plantă perenă cu dezvoltare rapidă și poate fi cultivată atât din semințe, cât și din răsaduri cumpărate din pepiniere. În cazul semințelor, germinarea poate fi neuniformă, iar plantele obținute astfel au nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la dimensiunea completă.

Pentru o dezvoltare bună, asterul are nevoie de suficient spațiu pentru rădăcini. Aproximativ o dată la trei ani, tufele pot fi scoase din pământ și împărțite. Partea lemnoasă din centru poate fi eliminată, iar porțiunile exterioare pot fi replantate la aceeași adâncime.

Udarea este importantă în special după plantare. Plantele tinere trebuie udate regulat până la încheierea perioadei de înflorire, astfel încât solul să rămână umed, fără să fie îmbibat. Apa se aplică la baza plantei, nu pe frunze, pentru a reduce riscul apariției mucegaiului și a bolilor fungice. În general, o udare pe săptămână sau o cantitate echivalentă cu aproximativ un centimetru de precipitații este suficientă.

În privința luminii, lipsa soarelui poate determina apariția unor tulpini alungite și a unui număr mai mic de flori. Există însă și specii care tolerează mai bine semiumbra.

Asterul preferă un sol lutos, ușor acid. În cazul unui pământ alcalin, acesta poate fi îmbunătățit prin materie organică, precum compostul, frunzele aflate în descompunere sau gunoiul de grajd bine descompus.

Fertilizarea trebuie făcută cu măsură. Un îngrășământ echilibrat pentru plante cu flori poate fi administrat de două ori pe lună, din primăvară și până la apariția bobocilor. Fertilizarea se oprește în august, deoarece un aport prea mare de nutrienți poate scurta perioada de înflorire.

Și tăierea este o operațiune simplă. Florile trecute pot fi îndepărtate pentru a încuraja apariția unor noi creșteri, iar tulpinile uscate sau afectate trebuie eliminate. După ce frunzișul este deteriorat de îngheț, tulpinile pot fi tăiate până la nivelul solului. Operațiunea poate fi realizată fie toamna, fie primăvara.

Ghid de cumpărături

Anca Țurcașiu în tinerețe jpg
Recunoști adolescenta din imagine? Astăzi are o carieră de succes și este adorată de români Vedete românești
banner natalia guberna Horia brenciu jpg
#Exclusiv Click!
Scandalul dintre Elena Cârstea și Horia Brenciu ia amploare. Natalia Guberna îi sare în apărare: „Nu a fost gentleman” Vedete românești
image
#Analize Adevărul
Ce caută Nicușor Dan pe Wall Street și ce ne pot da americanii: „România a avut o poziție diferită” adevarul.ro
image
O italiancă a cerut sfaturi pentru București. Locul „care îți taie respirația” recomandat de români adevarul.ro

Parteneri

image
Nicolae Stanciu a refuzat Rapid și Dinamo: Gigi Becali dezvăluie discuția despre revenirea la FCSB www.fanatik.ro
image
Nou record pentru motorină în UE. Cu cât s-a scumpit şi care sunt ţările cu cele mai mari preţuri observatornews.ro
image
Un bărbat s-a dus la automatul de reciclare cu 11.218 de sticle și doze. Câți bani a încasat și ce vrea să facă cu ei www.antena3.ro
image
Grindeanu, atac virulent la adresa lui Mureșan: „Și-a tocit buricele degetelor la tastatură înjurând PSD” www.gandul.ro
image
Imagini sfâșietoare în Filiași! Sicriul cu trupul neînsuflețit al Valentinei a fost adus la casa părintească www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Din ce face bani moștenitoarea averii lui Ion Țiriac, de 2,3 miliarde de dolari. Unde este angajată şi ce meserie are as.ro
image
Cine este bugetarul cu venituri de peste 134.000 de lei pe lună. Bogdan Mîndrescu ocupă trei funcții de conducere playtech.ro
image
FCSB, din nou o forță după revenirea lui Laurențiu Reghecampf? Daniel Pancu, despre tandemul Gigi Becali - Reghe: „Acolo e cheia!” www.fanatik.ro
image
Mama lui Vlad Bălțățeanu, AUDIATĂ! Afecțiunea de care suferă femeia a dat peste cap ancheta www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Tânăra iubită a lui Brad Pitt, în vârstă de 33 de ani, a făcut furori într-o senzuală rochie de seară, alături de star okmagazine.ro
image
Ducesa delicios de decadentă! A fost metresa Regelui Charles, iar promiscuitatea sa a transformat Curtea Angliei într-un carusel de sex, gelozie și trădări okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cea mai mare fraudă din istorie? Povestea incredibilă a lui Alves Reis, omul care a „furat” Portugalia historia.ro
image
#Epoca vikingilor
Până unde au ajuns, de fapt, vikingii? historia.ro
accident (2) jpg
FotoImagini teribile de pe DN 6. Un microbuz a fost prins între două TIR-uri, iar două femei au murit Național
aeroport (1) jpg
Cele mai căutate destinații de vacanță pentru finalul lui 2026 și începutul lui 2027. Ce preferințe noi au românii Fapt divers
concedieri, foto shutterstock jpg
Concedieri masive la o mare companie din România. Mesajul transmis de CEO angajaților Național
image png
FotoUnde se află orașul în care trăiește un singur locuitor. Acesta are 92 de ani, gestionează bugetul localității, întreține semafoarele și administrează taverna familiei Internațional
vlad, mama lui și valentina jpg
Ce i-a spus ucigasul Valentinei mamei sale înainte să dispară. Ultima conversație cu principalul suspect Național
bernard gilbert profimedia jpg
Dansează și la 100 de ani! Bernard Gilbert a condus o coregrafie în stradă Fapt divers
caine rau png
Un copil de 12 ani din Hunedoarea, cercetat penal după ce ar fi asmuțit un câine de vânătoare asupra unei pisici. Felina a suferit răni grave Național
image png
VideoPachetul de prânz pentru elevi, motiv de dezbatere în online. Videoclipul care a stârnit controverse: „Mie una mi se pare absurd” Național
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală” actualitate.net